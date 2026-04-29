Thiago Medina, cada vez más cerca de crear contenido para adultos: “Me están por convencer”

Contenido para adultos: Thiago Medina responde a sus seguidores y deja la puerta abierta a nuevos proyectos

En medio de los gestos románticos y los acercamientos entre Nick Sicaro y Daniela Celis, Thiago Medina sorprendió a sus seguidores al referirse a la posibilidad de crear contenido para adultos. El ex participante de Gran Hermano 2022 (Telefe) utilizó sus historias de Instagram para dejar entrever que evalúa modificar el perfil de sus publicaciones y explorar un costado más atrevido en redes sociales.

Todo surgió a partir de un mensaje directo que recibió en su perfil en Instagram. Un seguidor le consultó de manera directa: “Facha, ¿vendés contenido?”. Medina respondió sin rodeos: “Ya están por convencerme de tanto que me mandan”, acompañado de emojis de risa, lo que dejó entrever su apertura a esa alternativa.

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Durante ese fin de semana, Medina mantuvo una presencia activa en redes sociales, en un contexto en el que su separación de Daniela Celis, madre de sus dos hijas, parece definitiva. En ese marco, el mediático habilitó una caja de preguntas en sus historias de Instagram para interactuar con su comunidad y se mostró más abierto sobre su vida privada.

Consultado por su situación sentimental, confirmó: “Sí, como todos saben, estoy solo y tranquilo, enfocándome en mí y en las cosas que me gustan. En breve sale algo nuevo para todos los que me preguntan”. Así, despejó dudas sobre su presente y anticipó novedades en su perfil.

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Thiago Medina respondió al pedido de sus fans de crear contenido para adultos (Instagram)

Thiago Medina reaccionó en redes sociales ante el pedido de sus seguidores (Instagram)

Al ser interrogado sobre la posibilidad de iniciar una nueva relación, Medina respondió: “Sí, obvio me encantaría, pero no en este momento”. Su nombre volvió a estar en el centro de atención tras la aparición de un triángulo mediático con Daniela Celis y Nick Sicaro, participante de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe). Ante sus seguidores, resumió: “Ahora quiero estar solo y disfrutar estar con quien quiera sin tener que dar explicaciones. Pero no estoy cerrado a conocer a nadie”.

La decisión de Medina se da en un presente personal complejo. Luego de revelar que tras su separación de Celis ambos seguían manteniendo encuentro íntimos, la exparticipante de Gran Hermano comenzó un llamativo ida y vuelta con Nick Sícaro, el cual alimentó rumores de romance.

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Entre gestos de cariño, mariachis y propuestas románticas, Medina buscó jugársela por Daniela y hacerle una sorpresa. El exparticipante Gran Hermano 2022 sorprendió a la mamá de sus gemelas con un despliegue que no pasó desapercibido, en el mismo canal donde ella trabaja.

El joven admitió públicamente en Instagram que está considerando propuestas para vender contenido más atrevido, mientras define su nuevo rumbo personal y profesional

En un momento que se volvió viral, Thiago decidió enviarle a Daniela un ramo de flores y mariachis, que llegaron al canal para sorprenderla en vivo. La reacción de Celis fue instantánea: la influencer no pudo ocultar su emoción y dejó ver ante las cámaras la mezcla de sorpresa y ternura que le provocó el detalle. Pero lo que más llamó la atención fue la nota que acompañaba el regalo. “Con amor, el padre de tus hijas”, firmó Thiago, dejando en claro el vínculo que los une más allá de cualquier especulación.

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Sin embargo, el gesto romántico de Thiago no tardó en ser comparado con la movida que días antes había protagonizado Sícaro, quien también había sorprendido a Daniela con flores y mariachis en una transmisión en vivo de Telefe. La coincidencia no pasó inadvertida para el público ni para los propios protagonistas. Thiago, lejos de esquivar la polémica, reaccionó con ironía en Instagram y dejó un mensaje que encendió aún más el debate: “Creo que me copiaron”.

El ida y vuelta continuó en redes, cuando Thiago redobló la apuesta y respondió desde los comentarios. “Lo que pasa es que lo mío no es arreglado para un repechaje. Esto fue pago, no de canje”, diferenciándose de la actitud de su supuesto competidor y dando a entender que su gesto fue genuino y sin segundas intenciones mediáticas.

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