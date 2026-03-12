Tendencias

Caminata silenciosa: la tendencia de TikTok que mejora la salud mental y despierta los sentidos

Usuarios reportan mayor claridad, reducción del estrés y reconexión con su entorno al dejar de lado dispositivos y estímulos externos durante sus recorridos diarios

La caminata silenciosa, tendencia viral
La caminata silenciosa, tendencia viral en TikTok, potencia la salud mental al reducir el estrés y la ansiedad según expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La viralización de la caminata silenciosa en TikTok ha impulsado esta antigua práctica de atención plena hasta convertirla en una tendencia de impacto global. Según expertos citados por la revista médica Health, caminar sin música ni distracciones aporta beneficios directos para la salud mental y el bienestar general.

Las caminatas en silencio, popularizadas por creadores en la red social, contribuyen a reducir el estrés, favorecen la autopercepción y pueden ayudar en el control de la ansiedad, según especialistas de la Universidad del Sur de California y Weill Cornell Medicine, consultados por Health. Esta práctica es accesible y adaptable a diferentes entornos, y permite redescubrir los sentidos y generar nuevas sensaciones incluso en actividades cotidianas.

De acuerdo con testimonios de usuarios de TikTok, la experiencia de caminar sin estímulos externos reactiva la conexión con el entorno y mejora el estado de ánimo. Uno de los testimonios recogidos por Health afirma: “Siento que cuando camino en silencio, mis sentidos están en alerta máxima... Lo huelo todo, lo oigo todo, lo veo todo, y me siento muy conectado a la tierra”.

Beneficios científicos de la caminata silenciosa

La caminata silenciosa consiste en caminar sin dispositivos electrónicos ni estímulos auditivos, enfocando toda la atención en las sensaciones corporales y el entorno. Algunas personas mencionan que sus primeras caminatas resultaron abrumadoras, pero destacan que, tras varios intentos, esos 30 minutos diarios se convierten en momentos de reflexión y creatividad. Otros subrayan el efecto positivo ante el cansancio emocional, indicando que esta práctica permite cambiar de perspectiva y alcanzar mayor claridad tras jornadas complicadas.

Caminar en silencio reactiva los
Caminar en silencio reactiva los sentidos y mejora la conexión con el entorno, según testimonios recogidos por la revista Health (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque en redes sociales surgieron dudas sobre la novedad de la caminata silenciosa, especialistas citados por Health ratifican su utilidad para quienes buscan presencia y cuidado de la salud mental. La atención plena al caminar cuenta con respaldo científico, según detalló Rael Cahn, director del Centro de Ciencias de la Atención Plena de la Universidad del Sur de California, a Health. Practicar la caminata consciente permite “salir” de la red neuronal por defecto, el circuito cerebral responsable de anticipar situaciones futuras o repasar el pasado.

Al concentrarse en el presente mediante la meditación caminando, las personas pueden experimentar una reducción de la ansiedad y la depresión, así como mejoras en la calidad del sueño y la presión arterial, de acuerdo con investigaciones mencionadas por Health. Cahn enfatiza que la clave es apartar tanto distracciones externas como pensamientos internos para lograr un efecto restaurador.

Susan Evans, profesora de psicología en psiquiatría clínica de Weill Cornell Medicine, explicó a Health que no solo la música o los podcasts dispersan la mente: también los pensamientos sobre obligaciones o preocupaciones impiden vivir el momento presente. “¿Está tu mente centrada en el momento presente?”, plantea Evans.

La caminata silenciosa activa los sentidos de manera natural. El simple contacto con la brisa, el sol o los sonidos del entorno fomenta la curiosidad y ayuda a redescubrir los espacios habituales, enriqueciendo la experiencia cotidiana. Evans indica que prestar atención genuina puede generar beneficios notables para la creatividad y la salud mental.

Cómo incorporar la caminata silenciosa a la rutina diaria

Incorporar la caminata silenciosa en
Incorporar la caminata silenciosa en la rutina diaria requiere atención plena a la respiración, al entorno y a la identificación de pensamientos para mantener el enfoque (Imagen Ilustrativa Infobae)

Integrar la caminata consciente en la vida diaria puede resultar sencillo, aunque el hábito de dividir la atención suele dificultar los primeros intentos, advierte Evans. Muchas personas utilizan música o podcasts como distracción ante pensamientos difíciles; en estos casos, Cahn recomienda consultar a un profesional de la salud mental.

Es común experimentar aburrimiento o incomodidad al inicio. “Eso es algo que pasará, y solo requiere perseverancia”, afirma Cahn en diálogo con Health. Con la práctica, el silencio permite percibir la riqueza sensorial y emocional del entorno.

No existen requisitos estrictos de espacio o duración. La caminata puede realizarse al aire libre, en un parque o incluso dentro del hogar. Evans sugiere comenzar recorriendo una habitación, enfocándose primero en la postura y la respiración, y luego avanzando con pasos pausados. “Quizás dirige tu atención a tu respiración y luego, lentamente, empieza a levantar el pie”, recomienda la especialista.

En cualquier circunstancia, el propósito es fortalecer la presencia mental. Cuando surgen pensamientos o preocupaciones, lo relevante es identificarlos y, con paciencia, reorientar la atención al momento actual. La práctica fomenta un ciclo en el que la mente aprende a regresar voluntariamente al presente.

Recuperar la plenitud de los sentidos en una caminata silenciosa transforma una acción habitual en una experiencia renovada. Los especialistas consultados por Health subrayan que, al enfocar la atención en el aquí y ahora, la vida cotidiana adquiere una nueva vitalidad.

