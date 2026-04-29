La angustia de Julieta Poggio por las críticas a sus carillas dentales: “La gente habla por envidia”

La influencer Juli Poggio se refirió a las críticas que recibió debido al tratamiento estético donde su colocó carillas dentales (Video: Rumis, La Casa Stream)

La influencer Julieta Poggio atraviesa días difíciles tras convertirse en blanco de cuestionamientos en redes sociales. Un video viralizado de un odontólogo, que opinó sobre la apariencia de su dentadura y el procedimiento estético de carillas realizado, desató una ola de críticas que impactó de lleno en la joven. El especialista aseguró que, desde su perspectiva profesional, Poggio no necesitaba el tratamiento y que el resultado no había sido beneficioso. El video circuló rápidamente y provocó una cascada de comentarios negativos.

El debate sobre los retoques estéticos de figuras públicas como Julieta Poggio cobra fuerza en plataformas como Twitter e Instagram, donde la exposición resulta constante. En este caso, la polémica se centró en la decisión de la exparticipante de Gran Hermano de colocarse carillas dentales, un procedimiento muy solicitado en el ambiente mediático, pero no exento de controversias. Usuarios anónimos y seguidores expresaron opiniones de todo tipo, desde críticas al resultado hasta cuestionamientos sobre la necesidad o la motivación detrás de la intervención.

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La reacción de Julieta no tardó en llegar. Durante su participación en el programa Rumis, del ciclo La Casa, la joven se sinceró sobre el efecto que tuvieron en su ánimo los comentarios negativos recibidos. “Yo estos días estuve un poquito mal, la verdad”, confesó Poggio, dejando entrever que la presión de las redes sociales y el hate constante afectan incluso a quienes parecen llevarlo con naturalidad. La influencer admitió que, a pesar de estar acostumbrada a la exposición, los cuestionamientos sobre su apariencia y las críticas a sus decisiones personales lograron conmoverla.

El impacto emocional se intensificó cuando la joven intentó responder directamente a quienes la criticaban. “Siento que eso me quita mi propia energía”, expresó, remarcando el desgaste que implica interactuar con mensajes hostiles. Poggio reconoció que el acto de responder a los llamados “haters” la agotó y que, más allá de la plataforma, la hostilidad se percibe en todos los espacios virtuales.

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Un odontólogo comentó el procedimiento dental que se realizó Julieta Poggio y criticó a la joven influencer (VIdeo: Tik Tok de MDZ)

En el mismo espacio, Juli reflexionó sobre el fenómeno de la envidia detrás de muchos ataques en línea. “Muchas cosas de las que la gente dice vienen por envidia. Son proyecciones. Te lleva a decir cosas feas”, argumentó. Para la influencer, el hate en redes muchas veces esconde frustraciones ajenas y, en última instancia, muestra deseos o inseguridades de quienes emiten los comentarios. También mencionó la dificultad de procesar incluso aquellos mensajes que, en teoría, buscan ayudarla o hacerle una crítica constructiva. “A veces no lo tomás de buena manera y más cuando vos estás mal”, aseguró, enfatizando la influencia del estado de ánimo para enfrentar la hostilidad online.

El caso de Julieta pone en evidencia cómo el hate en redes sociales traspasa la pantalla y afecta la vida cotidiana de los protagonistas. La joven reconoció que el desgaste emocional por responder a la crítica la llevó a replantear su relación con el público virtual. La ola de comentarios sobre sus carillas dentales, lejos de tratarse solo de una opinión sobre estética, puso en juego su autoestima y motivó un debate más amplio sobre los límites del escrutinio digital.

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Juli Poggio recibió críticas por el procedimiento estético que se hizo con su dentadura (X)

En medio de este escenario, se sumaron rumores y especulaciones sobre su entorno familiar y la participación de su hermana Lolo en Gran Hermano. Poggio desmintió con ironía las versiones que aseguraban que su familia invierte grandes sumas de dinero para mantener a Lolo en competencia. Defendió el trabajo de sus padres y subrayó el esfuerzo detrás de cada logro familiar. La influencer también recordó que los rumores y los comentarios infundados forman parte de la rutina de quienes viven expuestos.

Por otra parte, Juli protagonizó semanas atrás una polémica al referirse a la Edición Dorada de Gran Hermano y sugerir que algunos participantes estaban “acomodados”. Sus palabras generaron repercusión inmediata, lo que la llevó a retractarse y aclarar que usó expresiones inadecuadas. Reconoció que su hermana sí realizó el casting y que los ingresos al reality pueden responder tanto a convocatorias como a postulaciones abiertas. La joven enfatizó que el término “acomodado” no reflejaba la realidad y que buscó desactivar un rumor que circulaba con insistencia en redes sociales.

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