Estos son los cambios de mayo de 2026 para tramitar la Green Card y permisos de trabajo en EEUU

El Boletín de Visas de mayo de 2026 del USCIS fija nuevas directrices para solicitudes de residencia permanente y permisos de trabajo en Estados Unidos. (ARCHIVO)

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) publicó el Boletín de Visas de mayo de 2026, que introduce nuevas directrices para los solicitantes de residencia permanente y permisos de trabajo. Estas medidas afectan a miles de migrantes de diversas nacionalidades que buscan regularizar su estatus migratorio en el país, dentro del marco de los cupos anuales limitados. Las reglas, vigentes desde el 1 de mayo, determinan qué categorías pueden avanzar en su trámite y bajo qué condiciones, de acuerdo con los criterios del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Según las autoridades federales, la actualización tiene impacto directo sobre quienes tramitan la Green Card por vínculos familiares o laborales, estableciendo prioridades y requisitos diferenciados. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) precisó que la selección de la tabla correspondiente —“fechas para presentación” o “fechas de acción final”— depende del tipo de petición, información que se encuentra detallada en la publicación oficial del departamento de estado.

PUBLICIDAD

El sistema migratorio estadounidense establece, mediante la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), límites anuales y reglas estrictas para la asignación de visas. La regulación de los cupos y la distribución por país han dado lugar a listas de espera prolongadas para ciertas nacionalidades, especialmente en categorías familiares y laborales, según los datos oficiales del USCIS.

¿Cuáles son las novedades del Boletín de Visas de mayo de 2026?

El Boletín de Visas publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos detalla de manera mensual la disponibilidad de visas de inmigrante para cada categoría. De acuerdo con la información institucional, el documento define dos tablas clave: la de “fechas para presentación” y la de “fechas de acción final”. En mayo de 2026, el USCIS autorizó que los solicitantes por patrocinio familiar utilicen la tabla de “fechas para presentación”, mientras que quienes aplican mediante empleo deben guiarse por la de “acción final”.

PUBLICIDAD

Esta distinción es central para determinar cuándo un solicitante puede iniciar el ajuste de estatus o recibir la aprobación definitiva de su caso, información reiterada por el USCIS en su sitio oficial. El organismo subraya que la selección de la tabla afecta los plazos y la posibilidad de avanzar en el proceso, ya que solo quienes cumplen con la fecha de prioridad establecida pueden presentar su solicitud.

Las nuevas reglas del boletín afectan a migrantes de diversas nacionalidades que buscan regularizar su estatus migratorio dentro de cupos anuales limitados. (ARCHIVO)

¿Cómo funcionan las fechas de prioridad y los cupos anuales?

El sistema migratorio de Estados Unidos fija un número máximo de visas por año fiscal, condicionado por la categoría y el país de origen. Para las categorías familiares, el tope es de 226.000 visas al año, mientras que para las laborales es de 140.000. Además, ningún país puede recibir más del 7% del total anual de visas emitidas en cada categoría, según lo dispuesto en la legislación federal y confirmado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

La fecha de prioridad corresponde al día en que se presenta la petición inicial ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Si la fecha personal del solicitante es anterior a la establecida en el boletín oficial, se habilita el avance del trámite. El departamento de estado explica: “El Boletín de Visas es un mecanismo esencial para administrar la demanda y garantizar la distribución equitativa de las visas disponibles”.

¿Qué categorías familiares presentan disponibilidad inmediata en mayo de 2026?

Para el mes de mayo, la categoría F2A —cónyuges e hijos de residentes permanentes— figura como “Current” en todas las áreas de carga, lo que habilita la presentación inmediata de solicitudes sin restricción por fecha de prioridad. Según la tabla oficial, esta disponibilidad se extiende a países como México, China, India y Filipinas.

PUBLICIDAD

Otras categorías mantienen listas de espera y fechas de corte específicas:

F1 (hijos solteros de ciudadanos estadounidenses): fechas de corte desde el 1.10.2008 para México hasta el 1.10.2018 para la mayoría de los países.

(hijos solteros de ciudadanos estadounidenses): fechas de corte desde el para hasta el para la mayoría de los países. F2B (hijos solteros mayores de 21 años de residentes permanentes): fechas de corte desde el 15.5.2010 para México hasta el 1.1.2018 para China e India .

(hijos solteros mayores de 21 años de residentes permanentes): fechas de corte desde el para hasta el para e . F3 (hijos casados de ciudadanos estadounidenses): fecha de corte del 15.7.2001 para México y del 8.8.2006 para Filipinas .

(hijos casados de ciudadanos estadounidenses): fecha de corte del para y del para . F4 (hermanos de ciudadanos estadounidenses adultos): fecha límite del 30.4.2001 para México y del 15.12.2006 para India.

PUBLICIDAD

La presencia de una fecha específica en lugar de la letra “C” indica que la demanda excede el límite numérico permitido anualmente, conforme a las reglas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y el departamento de estado.

¿Qué sucede con las visas de empleo en mayo de 2026?

En las categorías de empleo, el Boletín de Visas establece la referencia en la tabla de “acción final”. Para mayo de 2026, varias categorías de la EB-5 Reservada están vigentes para todos los países, lo que permite avanzar sin demoras adicionales, dado que el cupo no se encuentra agotado y hay disponibilidad plena de visas en ese momento.

PUBLICIDAD

En otras categorías, se mantienen fechas de corte:

EB-1 (trabajadores de prioridad): vigente para la mayoría de los países, con fecha de corte al 1.4.2023 para China e India .

(trabajadores de prioridad): vigente para la mayoría de los países, con fecha de corte al para e . EB-2 (profesionales con títulos avanzados): disponible para la mayoría, con fecha de corte del 1.9.2021 para China y del 15.7.2014 para India .

(profesionales con títulos avanzados): disponible para la mayoría, con fecha de corte del para y del para . EB-5 no reservada: vigente para casi todos, con lista de espera para China (22.9.2016) e India (1.5.2022).

PUBLICIDAD

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) señaló que estos avances o retrocesos en las fechas dependen de la demanda acumulada y de los límites anuales, información confirmada tanto en el boletín oficial como en el portal institucional.

El sistema migratorio impone un tope anual de 226.000 visas familiares y 140.000 laborales, con un máximo del 7% por país, aumentando la espera para algunos nacionales. (Reuters)

¿Cómo se presentan las solicitudes y qué documentos son requeridos?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) especificó que los solicitantes deben verificar su fecha de prioridad y consultar la tabla vigente antes de presentar el formulario de ajuste de estatus. Para los trámites en línea, es obligatorio cumplir con los requisitos documentales y entregar la prueba solicitada, de acuerdo con el sitio oficial del uscis.

PUBLICIDAD

La agencia recomienda a los solicitantes revisar las instrucciones actualizadas para cada categoría y utilizar los recursos disponibles en el portal, donde se publican los formularios oficiales y las guías para completar el proceso de residencia permanente.

¿Qué permisos pueden tramitar los migrantes mientras esperan resolución?

Aunque el Boletín de Visas regula principalmente las fechas de ajuste de estatus y residencia permanente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó que los solicitantes pueden acceder a permisos de trabajo temporales mientras sus casos están en revisión. La agencia precisa: “Los beneficios complementarios se otorgan conforme a la regulación vigente, siempre que el solicitante cumpla con los requisitos y mantenga su estatus legal”.

No se anunciaron cambios en los tiempos de procesamiento de permisos de trabajo para mayo de 2026, y los criterios para la obtención siguen siendo los mismos que en meses previos, según la declaración institucional del USCIS.

¿Cómo afectan los límites por país y los cupos al avance de los solicitantes?

La combinación de cupos anuales y el límite del 7% por país genera demoras considerables para ciudadanos de México, India, China y Filipinas, que concentran la mayor demanda en varias categorías. Estas restricciones pueden prolongar la espera por años, aun cuando la solicitud esté completa y cumpla con todos los requisitos, como se detalla en las políticas del departamento de estado.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) recomendó consultar de manera periódica el Boletín de Visas y mantenerse informado sobre posibles cambios que puedan impactar la elegibilidad o el avance en los trámites de residencia.

Los solicitantes deben comprobar la fecha de prioridad, consultar tablas vigentes y cumplir con requisitos y documentación oficial publicada por el USCIS para avanzar en su trámite. (ARCHIVO)

¿Qué deben hacer los solicitantes en mayo de 2026?

Para quienes buscan avanzar en sus procesos migratorios, la prioridad es verificar su categoría y consultar las tablas publicadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos. El cumplimiento de la fecha de prioridad y la disponibilidad de visas en la categoría correspondiente son los factores que determinan la posibilidad de presentar el ajuste de estatus o completar el trámite consular.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) recordó que todas las actualizaciones se publican en los portales oficiales y que las reglas pueden variar mes a mes, en función de la demanda y de las disposiciones legales vigentes.