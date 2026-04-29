La Justicia porteña presentó la capacitación obligatoria “Ley Malvinas” en un acto con Jorge Macri

La jueza Marcela de Langhe, presidenta del Centro de Formación Judicial (CFJ) del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ), presenta el curso para el poder judicial porteño

El Poder Judicial de la Ciudad presentó la capacitación obligatoria “Ley Malvinas” en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. El evento, realizado el 28 de abril, reunió a representantes del ámbito judicial, académico y profesional y contó con la presencia del jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri.

Con una propuesta virtual, asincrónica y autoadministrada, la iniciativa apunta a fortalecer en el ámbito judicial el conocimiento integral de la cuestión Malvinas desde sus dimensiones histórica, jurídica, geográfica y geopolítica. Su formato excede a lo convencional. Incluye testimonios filmados de veteranos que integran un documental educativo concebido para la plataforma.

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“Hay palabras que con el tiempo se vacían de contenido. Se repiten tanto que dejan de pesar. ‘Malvinas’ no es una de esas palabras. Cada vez que la pronunciamos, algo se mueve. Porque Malvinas no es sólo su historia: es una herida que todavía duele, es un derecho que seguimos reclamando y es una promesa que renovamos a quienes no volvieron”, expresó la jueza Marcela de Langhe, presidenta del Centro de Formación Judicial (CFJ) del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ).

Sobre el formato elegido, agregó: “Propone algo muy difícil de hacer, pero aún más difícil de olvidar. Es un documental educativo. Son voces y rostros. Son testimonios de personas que estuvieron allí y que tuvieron la enorme generosidad de sentarse frente a una cámara para contárnoslo”.

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"‘Malvinas’ no es una de esas palabras. Cada vez que la pronunciamos, algo se mueve", expresó De Langhe

La propuesta educativa fue desarrollada por el CFJ, en colaboración con el Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (REFLEJAR) y la Escuela de la Defensa Pública del Ministerio Público de la Defensa de la Nación.

La capacitación se implementa en el marco de la Ley Nacional N° 27.671 y está dirigida a fortalecer el conocimiento integral sobre la cuestión Malvinas en el ámbito judicial, abarcando dimensiones históricas, jurídicas, geográficas y geopolíticas.

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La apertura estuvo a cargo de Jorge Macri. Luego, la palabra pasó a De Langhe Participaron también María del Carmen Battaini, presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego y de REFLEJAR; Emilia Valle, presidenta de la Junta Federal de Cortes (JUFEJUS); Julián Langevin, defensor general de la Nación (interino); y Alicia Ruiz, vicepresidenta del TSJ porteño.

La ministra Battaini ofreció una perspectiva personal, que señala que que para los fueguinos la cuestión Malvinas es una vivencia concreta. Además, recordó que la importancia de las vigilias del 2 de abril, en los que las provincias participan en recuerdo a los 649 caídos y a las enfermeras que asistieron a los heridos en el continente, son el equivalente de lo que estas capacitaciones buscan en el ámbito institucional. Y resumió su mensaje con las palabras “honor, patria, soberanía, respeto”.

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Un numeroso grupo de funcionarios, académicos y profesionales asiste a la capacitación sobre la Ley Malvinas en un evento institucional

Valle subrayó que la formación pretende promover la reflexión y la conciencia histórica, además del compromiso con los valores colectivos de la sociedad democrática. “La formación no es solo transmisión de información, es promover reflexión, conciencia histórica, compromiso con los valores colectivos de nuestra sociedad democrática. Y en esto, los poderes judiciales tenemos una función trascendental”, consideró.

Julián Langevin consideró que la iniciativa refleja el compromiso del Estado con su historia y su identidad, e invitó a asumir la capacitación con contenidos “que nos ayudarán a comprender en profundidad los fundamentos del legítimo reclamo de nuestra Nación frente al derecho internacional, sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur, y sus espacios marítimos e insulares correspondientes”. “A asumir esta capacitación no solo como una obligación legal, sino como la oportunidad para renovar nuestro compromiso con la soberanía nacional”, puntualizó el defensor.

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Al cierre del encuentro, la jueza Alicia Ruiz sostuvo que la memoria sobre Malvinas es un ejercicio de la memoria en un sendero de justicia. “No es simplemente una acumulación de información sobre el pasado, sino una construcción colectiva que nos compromete con el presente y el futuro”, y que recordar la cuestión Malvinas es “también un camino para la justicia y la reparación.”

"Malvinas no es sólo su historia: es una herida que todavía duele, es un derecho que seguimos reclamando y es una promesa que renovamos a quienes no volvieron", señaló De Langhe

La capacitación “Ley Malvinas” está disponible en el aula virtual del CFJ y, mediante convenios con universidades y colegios profesionales, se proyecta con alcance federal, dirigida a magistrados, funcionarios, empleados, matriculados y estudiantes de derecho de todo el país.

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Durante la jornada, estuvieron presentes los veteranos Esteban Vilgré Lamadrid y Esteban Tríes, junto a Juan Rattenbach, asesor de contenidos del Museo Nacional de Malvinas.

El acto reunió a una amplia representación del TSJ porteño, ministerios, asociaciones profesionales y universidades, con la asistencia de los integrantes del TSJ porteño Luis Francisco Lozano y Santiago Otamendi; la jueza del Tribunal Superior de San Juan Adriana García Nieto; la defensora general de la Ciudad y consejera académica del CFJ, Marcela Millán; el fiscal general adjunto en lo Civil y Comercial, Martín Converset; los consejeros de la Magistratura de la Ciudad Horacio Corti y Lorena Clienti; la secretaria general de Administración y Presupuesto del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, Genoveva Ferrero; los consejeros académicos del CFJ Gonzalo Álvarez, Gabriel Unrein y Raúl Alfonsín.

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También fueron parte la presidenta electa del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Alejandra García; el decano de la Facultad de Derecho de la UBA, Leandro Vergara, así como la vicedecana y secretaria ejecutiva del CFJ, Silvia Nonna; el presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Juan Pablo Zanetta; los ministros de Seguridad y Justicia del Gobierno de la Ciudad, Horacio Giménez y Gabino Tapia; el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Leonardo Szuchet, entre otros funcionarios.