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El gesto antideportivo de un jugador del Cruzeiro contra Bareiro antes de su expulsión en la derrota de Boca por la Copa Libertadores

El delantero paraguayo vio la roja después de un manotazo contra Christian, que en el inicio ya le había hecho sentir el rigor

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La mano en la cola de Christian sobre Adam Bareiro

En un partido muy friccionado y poco jugado, Cruzeiro le ganó 1-0 a Boca por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El encuentro tuvo un punto de inflexión sobre el final de la etapa inicial, cuando Adam Bareiro fue expulsado por doble amarilla luego de un manotazo en la cara a Christian. El árbitro uruguayo Esteban Ostojich no dudó y generó todos los reclamos del Xeneize. En el inicio del match, el propio futbolista del elenco brasileño le había hecho sentir la marca en una imagen que no había circulado.

Las cámaras de ESPN mostraron que cuando se disputaba el minuto 7 del duelo que se llevó a cabo en el Mineirao, Christian generó un contacto incómodo en los glúteos de Bareiro, quien igualmente en la vorágine de la jugada se dejó llevar mientras cubría el balón. ¿Provocación o toque sin mala intención? Lo cierto es que esta imagen expuso cómo se jugó desde el arranque entre dos conjuntos que pelearán por el liderazgo de su zona.

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Con las revoluciones más bajas, Bareiro escribió un mensaje en las redes sociales donde se disculpó ante los hinchas pese a que entendió que el árbitro tuvo responsabilidad en su expulsión. “Solamente perdón a mis compañeros y a la gente de Boca! Sea errores o no del árbitro, a mí me toca manejar lo que hago. Hoy seguramente fallé y me toca tragar mierda, pero voy a trabajar mis errores para poder seguir ayudando a mis compañeros!”, fue su recado en las historias de Instagram.

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El capitán, Leandro Paredes, fue el primero en tomar la palabra una vez que se había consumado el 1-0 en contra: “Sin duda se nos hizo cuesta arriba después de la expulsión, estábamos muy bien.... La acabo de ver, no es ninguna de las dos amarilla. Quedó a la vista del minuto cero cómo se comportó. Hicimos 80 minutos muy buenos defensivamente. Sin dudasel problema es cuando ellos (los árbitros) quieren ser más protagonistas que los jugadores. ¿La gresca del final? No nos gusta, pero hay que tener coraje cuando jugas once versus once y no cuando vas 1 a 0 y son 11 versus 10. Nada, cosas del partido. Quedan ahí”.

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Por su parte, Claudio Úbeda en conferencia manifestó: “No había sido para nada sanción. El árbitro decide sacar la segunda amarilla y vemos la imagen: ni siquiera hace un gesto de intentar pegar un golpe, ni mucho menos. Evidentemente nos condicionó el resto del partido, que fue muchísimo tiempo, y eso nos dificultó también la intención de juego que teníamos”.

El DT también puntualizó en la actitud de Bareiro: “Seguramente se podría haber evitado. Es un jugador que utiliza mucho su físico para defender la pelota y en esa intención de juego a veces la fricción aparece y la posibilidad de pasarse de rosca también. Tiene que aprender a manejarlo más en partidos como este, pero todo es aprendizaje“.

Otros dos referentes del plantel como Santiago Ascacíbar y Nicolás Figal también le hicieron frente a los micrófonos y dieron sus pareceres. “Da un poco de bronca que a los cinco minutos amoneste al capitán con algo que no entiende. Son decisiones, creo que se apuró en las dos amarillas para Adam”, opinó el Ruso. Mientras que el ex Independiente remarcó: “Vi la jugada de Adam (Bareiro) en el banco y el árbitro tuvo ese error que hoy en la Copa Libertadores te condiciona. Somos seres humanos y se puede equivocar, pero el árbitro en este partido se equivocó, no era segunda amarilla. Antes de eso estábamos en partido, jugando bien y son partidos de Copa que se definen por detalles”.

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