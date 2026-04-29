La policía arresta a ciudadano nicaragüense acusado de intento de asesinato en Wisconsin

ICE informó que Mairena-Garcia enfrenta cargos por intento de asesinato, agresión agravada y allanamiento armado tras ingresar a la casa de su expareja. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

La policía del condado de Brown, en Wisconsin, arrestó a David Joel Mairena-Garcia, ciudadano de Nicaragua, tras ser acusado de haber utilizado una llave para ingresar sin autorización a la vivienda de su expareja. Según la información oficial de U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), durante el incidente, ocurrido el 20 de abril, Mairena-Garcia agredió físicamente a la mujer y atacó a un hombre con un machete.

El caso ha generado atención por la gravedad de los cargos. De acuerdo con el reporte divulgado por ICE, la agresión dejó como saldo a un hombre herido en el hombro, antebrazo y espinilla, mientras que la expareja del acusado sufrió laceraciones en la mano y el cuello, además de una lesión en la cabeza.

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La policía de Green Bay detuvo posteriormente a Mairena-García, quien permaneció bajo custodia a la espera de enfrentar los cargos formales. Las autoridades le imputan dos intentos de asesinato, agresión agravada y allanamiento armado.

El comunicado de ICE especifica que, tras la detención, la agencia presentó una orden para que el acusado no fuera liberado en la comunidad luego de su proceso judicial, sino que quedara bajo custodia de inmigración. “Solicitamos a las autoridades del condado de Brown que retuvieran a Mairena-García para transferirlo a ICE después de que enfrente la justicia”, informó la dependencia en su cuenta oficial.

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La investigación sobre la agresión y el futuro judicial y migratorio de Mairena-García sigue abierta, bajo vigilancia de la policía y autoridades migratorias./(ICE)

Las acusaciones contra Mairena-García incluyen el uso de un arma blanca y la supuesta premeditación al ingresar a la vivienda de su expareja, lo cual agrava el perfil penal del caso. La víctima masculina, atacada con el machete, recibió atención médica por heridas en tres partes del cuerpo, mientras que la mujer también fue atendida por lesiones de consideración, según los registros policiales difundidos por ICE.

El caso se suma a una serie de incidentes recientes en los que ciudadanos centroamericanos han sido arrestados por ICE en los Estados Unidos bajo cargos graves. Según datos oficiales, en el último mes, ICE ha detenido a más de 200 personas originarias de Centroamérica por delitos que van desde la entrada ilegal hasta agresiones y delitos graves.

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Entre los casos más destacados, figura el de un ciudadano de El Salvador arrestado en Texas tras un operativo conjunto con autoridades locales, acusado de tráfico de personas y posesión de armas no registradas.

En California, un guatemalteco enfrenta cargos por violencia doméstica y amenazas, mientras que en Florida, otro individuo de origen hondureño fue capturado por robo a mano armada.

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Las autoridades estadounidenses han incrementado la colaboración con fuerzas locales para identificar y detener a extranjeros con antecedentes penales o que representen un riesgo para la seguridad pública. The New York Times reportó que la tendencia responde a una política de tolerancia cero hacia crímenes violentos cometidos por extranjeros en situación irregular.

Las autoridades migratorias solicitaron que Mairena-García quede bajo custodia de ICE tras enfrentar sus cargos ante el sistema judicial estadounidense.

El caso de David Joel Mairena-García resalta el enfoque de ICE en priorizar la retención y eventual deportación de individuos acusados de delitos graves, especialmente cuando existe riesgo de reincidencia o fuga.

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La agencia mantiene una política de comunicación constante con las autoridades penitenciarias locales para asegurar que los detenidos no sean liberados antes de que se resuelva su situación migratoria.

Según la información proporcionada por ICE, la retención de personas bajo órdenes de detención migratoria busca evitar que acusados de delitos violentos regresen a la comunidad sin responder ante la justicia de Estados Unidos.

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Esta medida se aplica con especial énfasis en casos que involucran violencia doméstica, intentos de asesinato y agresiones agravadas, categorías en las que se enmarca el expediente de Mairena-García.

La investigación sobre el incidente y la participación de David Joel Mairena-García continúa en curso. Las autoridades del condado de Brown y la policía de Green Bay mantienen la coordinación con ICE para determinar el futuro judicial y migratorio del acusado, quien permanece bajo custodia a la espera de su audiencia formal.

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