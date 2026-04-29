Cultura

El reloj del magnate que viajaba en el Titanic se vendió por una cifra millonaria

La histórica pieza, recuperada junto al cuerpo del millonario John Jacob Astor IV, fue vendida por una cifra impresionante, recordando la fascinación mundial por los tesoros rescatados del famoso transatlántico

Guardar
Un reloj de bolsillo redondo de oro pulido sobre un fondo blanco. La tapa trasera presenta las iniciales "JJA" grabadas en estilo caligráfico ornamental
Este reloj de bolsillo de oro, con las iniciales "JJA" grabadas, perteneció al prominente empresario y víctima del Titanic, John Jacob Astor IV.

Un reloj hallado junto al cuerpo de John Jacob Astor IV tras el naufragio del RMS Titanic fue subastado por USD 1 millón, una cifra muy superior a su estimación previa. La subasta dirigida por Freeman’s Auction el 22 de abril incluyó 63 relojes y accesorios, y la pieza central —un reloj de bolsillo Patek Philippe vendido a Astor por Tiffany & Co. en 1904— atrajo el mayor interés, excediendo con creces su rango previo de entre USD 300.000 y 500.000.

Este remate resalta no solo el valor histórico de la joya sino también la vigencia del mito del Titanic en el mercado de coleccionismo.

PUBLICIDAD

En la misma subasta, un lápiz dorado encontrado junto al reloj y perteneciente también a Astor alcanzó los USD 204.800, más de diez veces su estimación más alta. El lápiz, fabricado por la firma Battin & Co. de Newark y obsequiado a Astor en 1904, fue ofrecido junto con el reloj por el patrimonio de Charlene, esposa del último heredero directo del objeto, quien falleció en 2023. La casa Battin & Co. cesó actividades en la década de 1920 tras tres décadas de funcionamiento.

El cuerpo de Astor —quien fue el pasajero más acaudalado del Titanic, con un patrimonio estimado de USD 80 millones en 1912 (el equivalente actual a más de 2.000 millones de dólares)— fue recuperado una semana después del desastre por el navío cablero Mackay-Bennett.

PUBLICIDAD

Primer plano de un reloj de bolsillo dorado con esfera blanca y manecillas azules junto a un objeto alargado dorado con gemas azules y claras sobre fondo negro
Este reloj de bolsillo Tiffany & Co. y cortapuros de oro, que pertenecieron a John Jacob Astor IV, son un testimonio de su opulenta vida y un recordatorio de la tragedia del Titanic.

Según el recuento oficial realizado por las autoridades de Halifax ese año, en su lista de pertenencias figuraba un único reloj: el Patek Philippe que la familia retuvo durante más de un siglo y que ahora se vendió en subasta. De acuerdo con la posición institucional de Freeman’s Auction, “la importancia de este reloj radica en su recuperación directa, su procedencia familiar multigeneracional y la autenticación documentada”.

El reloj subastado destaca en un competitivo mercado de objetos del Titanic. Dos años atrás, otro reloj atribuido a Astor fue vendido por USD 1,5 millones, cifra que hasta ese momento representaba el precio más alto pagado por una reliquia del naufragio. Ese récord fue superado en noviembre de 2023 por otro reloj recuperado, en ese caso propiedad de Isidor Straus, fundador de Macy’s y también víctima del Titanic, adjudicado en subasta por USD 2,3 millone.

La historia personal detrás de la tragedia ofrece contexto para el elevado valor de estos objetos. Astor abordó el Titanic en Francia en 1912 acompañado por su segunda esposa, Madeleine, casi 30 años menor que él. La pareja viajaba de regreso a Estados Unidos tras una prolongada luna de miel internacional, motivada en parte para evadir la intensa cobertura mediática de su reciente matrimonio. Según consignó Freeman’s Auction, Madeleine había quedado embarazada y deseaba dar a luz en su país natal.

La historia de la famosa familia Astor
John Jacob Astor IV

Durante la evacuación del Titanic, Astor ayudó a Madeleine a abordar un bote salvavidas, atendiendo la consigna de priorizar mujeres y niños, y acto seguido permaneció en cubierta. Un comunicado de prensa difundido por Freeman’s Auction y citado por Artnet News remarca: “Astor dio un paso atrás con calma, besó a Madeleine para despedirse y permaneció en la cubierta mientras continuaba la evacuación”, acto que se ha convertido en “uno de los episodios personales más conmovedores y recordados de la tragedia del Titanic”.

La pieza subastada cuenta con una documentación ininterrumpida de propiedad en la familia Astor. Su hijo mayor, Vincent Astor, recibió el reloj tras la tragedia y lo llevó consigo hasta su muerte. Su viuda lo conservó desde 1959 hasta su fallecimiento en 2007; luego pasó a manos del hijo de ambos, quien a su vez lo legó a su esposa, Charlene, en 2014. Es este linaje el que Freeman’s Auction señala como argumento central de autenticidad frente a las controversias en torno a otros relojes atribuidos a Astor que han llegado al mercado.

Una segunda pieza supuestamente relacionada con Astor fue regalada en 1935 por Vincent a un amigo de la familia; esa otra unidad fue la que alcanzó los USD 1,5 millones en 2022, pero su autenticidad sigue bajo debate. La subasta de abril de 2024, según la posición oficial de Freeman’s Auction, privilegia el reloj de procedencia familiar multigeneracional.

Temas Relacionados

RMS TitanicMercado de ColeccionismoSubastas InternacionalesHistoria del Siglo XX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Bienal de San Pablo nombró a dos curadores brasileños para su edición 2027

Raphael Fonseca y Amanda Carneiro buscarán un retorno a la tradición curatorial nacional, tras años de apertura a modelos experimentales

La Bienal de San Pablo nombró a dos curadores brasileños para su edición 2027

Patti Smith, Premio Princesa de Asturias, más allá de la música: su gran obra literaria, con libros que siguen impactando en las nuevas generaciones

Además de su faceta como cantante y compositora, la artista ha desarrollado una intensa labor editorial que la ha acercado al público más joven

Patti Smith, Premio Princesa de Asturias, más allá de la música: su gran obra literaria, con libros que siguen impactando en las nuevas generaciones

Leila Slimani: “Muchos políticos populistas tienden a considerar el arte como algo elitista y burgués”

La autora francomarroquí, durante una residencia literaria en el Museo del Prado, ha advertido sobre la dependencia europea respecto a los flujos migratorios y ha criticado la utilización del miedo en discursos políticos alrededor del continente

Leila Slimani: “Muchos políticos populistas tienden a considerar el arte como algo elitista y burgués”

John Banville: “Cuando el arte se propone cambiar el mundo, se vuelve una cursilería”

En plena promoción de su inquietante novela, el escritor comparte anécdotas, reflexiones sobre el arte y hasta planes de una nueva historia policial, dejando ver su lado más auténtico y mordaz

John Banville: “Cuando el arte se propone cambiar el mundo, se vuelve una cursilería”

George Jean Nathan, crítico estadounidense: “Bebo para hacer que las otras personas sean más interesantes”

Detrás de la frase más cínica de la crítica cultural, se esconde una filosofía de supervivencia social que definió la sofisticación neoyorquina de los años 20. La historia de la Mesa Redonda del Algonquin, el círculo de intelectuales más celebre de Nueva York

George Jean Nathan, crítico estadounidense: “Bebo para hacer que las otras personas sean más interesantes”
DEPORTES
El gesto antideportivo de un jugador del Cruzeiro contra Bareiro antes de su expulsión en la derrota de Boca por la Copa Libertadores

El gesto antideportivo de un jugador del Cruzeiro contra Bareiro antes de su expulsión en la derrota de Boca por la Copa Libertadores

Atlético de Madrid recibirá al Arsenal por la otra semifinal de la Champions League: hora, TV y todo lo que hay que saber

Crisis interna en el Real Madrid: del cortocircuito entre Mbappé y otras figuras al discurso que los jugadores “no compran”

Esteban Andrada recibió una histórica sanción tras la trompada que le pegó a un rival en España

Un hincha de Boca Juniors fue detenido en Brasil acusado de gestos racistas contra el público de Cruzeiro

TELESHOW
El hermano de Eduardo Carrera habló de las graves denuncias de Romina Orthusteguy: “Estamos dispuestos a ayudar”

El hermano de Eduardo Carrera habló de las graves denuncias de Romina Orthusteguy: “Estamos dispuestos a ayudar”

Las conmovedoras palabras de Flor Vigna luego de su victoria en la pelea de boxeo: “Estoy en shock”

Marcela Tinayre habló de la salud de Mirtha Legrand tras una nueva ausencia en su programa: “Solo quiere trabajar”

La angustia de Julieta Poggio por las críticas a sus carillas dentales: “La gente habla por envidia”

Gladys La Bomba Tucumana definió su estrategia para Gran Hermano: “Acá gana el mejor o el más hipócrita”

INFOBAE AMÉRICA

Cáncer de páncreas: cómo es la herramienta IA que anticipa el diagnóstico

Cáncer de páncreas: cómo es la herramienta IA que anticipa el diagnóstico

Mala calidad del aire y altas temperaturas generan alerta sanitaria en Honduras

Seis de cada 10 niños con diabetes en República Dominicana son atendidos en el Hospital Hugo Mendoza

“Se está desangrando”: Joven de 19 años es atacada mortalmente con 5 puñaladas por su expareja en Nicaragua

La Bienal de San Pablo nombró a dos curadores brasileños para su edición 2027