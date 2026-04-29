El reloj del magnate que viajaba en el Titanic se vendió por una cifra millonaria

Este reloj de bolsillo de oro, con las iniciales "JJA" grabadas, perteneció al prominente empresario y víctima del Titanic, John Jacob Astor IV.

Un reloj hallado junto al cuerpo de John Jacob Astor IV tras el naufragio del RMS Titanic fue subastado por USD 1 millón, una cifra muy superior a su estimación previa. La subasta dirigida por Freeman’s Auction el 22 de abril incluyó 63 relojes y accesorios, y la pieza central —un reloj de bolsillo Patek Philippe vendido a Astor por Tiffany & Co. en 1904— atrajo el mayor interés, excediendo con creces su rango previo de entre USD 300.000 y 500.000.

Este remate resalta no solo el valor histórico de la joya sino también la vigencia del mito del Titanic en el mercado de coleccionismo.

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En la misma subasta, un lápiz dorado encontrado junto al reloj y perteneciente también a Astor alcanzó los USD 204.800, más de diez veces su estimación más alta. El lápiz, fabricado por la firma Battin & Co. de Newark y obsequiado a Astor en 1904, fue ofrecido junto con el reloj por el patrimonio de Charlene, esposa del último heredero directo del objeto, quien falleció en 2023. La casa Battin & Co. cesó actividades en la década de 1920 tras tres décadas de funcionamiento.

El cuerpo de Astor —quien fue el pasajero más acaudalado del Titanic, con un patrimonio estimado de USD 80 millones en 1912 (el equivalente actual a más de 2.000 millones de dólares)— fue recuperado una semana después del desastre por el navío cablero Mackay-Bennett.

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Este reloj de bolsillo Tiffany & Co. y cortapuros de oro, que pertenecieron a John Jacob Astor IV, son un testimonio de su opulenta vida y un recordatorio de la tragedia del Titanic.

Según el recuento oficial realizado por las autoridades de Halifax ese año, en su lista de pertenencias figuraba un único reloj: el Patek Philippe que la familia retuvo durante más de un siglo y que ahora se vendió en subasta. De acuerdo con la posición institucional de Freeman’s Auction, “la importancia de este reloj radica en su recuperación directa, su procedencia familiar multigeneracional y la autenticación documentada”.

El reloj subastado destaca en un competitivo mercado de objetos del Titanic. Dos años atrás, otro reloj atribuido a Astor fue vendido por USD 1,5 millones, cifra que hasta ese momento representaba el precio más alto pagado por una reliquia del naufragio. Ese récord fue superado en noviembre de 2023 por otro reloj recuperado, en ese caso propiedad de Isidor Straus, fundador de Macy’s y también víctima del Titanic, adjudicado en subasta por USD 2,3 millone.

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La historia personal detrás de la tragedia ofrece contexto para el elevado valor de estos objetos. Astor abordó el Titanic en Francia en 1912 acompañado por su segunda esposa, Madeleine, casi 30 años menor que él. La pareja viajaba de regreso a Estados Unidos tras una prolongada luna de miel internacional, motivada en parte para evadir la intensa cobertura mediática de su reciente matrimonio. Según consignó Freeman’s Auction, Madeleine había quedado embarazada y deseaba dar a luz en su país natal.

John Jacob Astor IV

Durante la evacuación del Titanic, Astor ayudó a Madeleine a abordar un bote salvavidas, atendiendo la consigna de priorizar mujeres y niños, y acto seguido permaneció en cubierta. Un comunicado de prensa difundido por Freeman’s Auction y citado por Artnet News remarca: “Astor dio un paso atrás con calma, besó a Madeleine para despedirse y permaneció en la cubierta mientras continuaba la evacuación”, acto que se ha convertido en “uno de los episodios personales más conmovedores y recordados de la tragedia del Titanic”.

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La pieza subastada cuenta con una documentación ininterrumpida de propiedad en la familia Astor. Su hijo mayor, Vincent Astor, recibió el reloj tras la tragedia y lo llevó consigo hasta su muerte. Su viuda lo conservó desde 1959 hasta su fallecimiento en 2007; luego pasó a manos del hijo de ambos, quien a su vez lo legó a su esposa, Charlene, en 2014. Es este linaje el que Freeman’s Auction señala como argumento central de autenticidad frente a las controversias en torno a otros relojes atribuidos a Astor que han llegado al mercado.

Una segunda pieza supuestamente relacionada con Astor fue regalada en 1935 por Vincent a un amigo de la familia; esa otra unidad fue la que alcanzó los USD 1,5 millones en 2022, pero su autenticidad sigue bajo debate. La subasta de abril de 2024, según la posición oficial de Freeman’s Auction, privilegia el reloj de procedencia familiar multigeneracional.

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