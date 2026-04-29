Marcela Tinayre habló de la salud de Mirtha Legrand tras una nueva ausencia en su programa: “Solo quiere trabajar”

Marcela Tinayre, la hija de Mirtha Legrand, enfrentó los rumores tras la ausencia en su programa (La Mañana con Moria - El Trece)

La ausencia de Mirtha Legrand de la televisión lleva dos semanas y mantiene en vilo a fanáticos y colegas del espectáculo. La icónica conductora, símbolo indiscutido de la pantalla chica, se encuentra realizando reposo por un cuadro viral que la obligó a alejarse de los estudios, y la preocupación en torno a su salud crece a medida que pasan los días. En medio de versiones cruzadas, especulaciones y mensajes de aliento, su hija, Marcela Tinayre, decidió hablar sobre el estado actual de su madre en una comunicación telefónica con Moria Casán en La Mañana con Moria (El Trece).

Marcela, con la sinceridad y el humor que la caracterizan, comenzó minimizando el motivo de la afección de la diva: “Mamá, la verdad, que se enfermó de una estupidez, una huevada, porque si algo tiene es buena salud”. Según relató, el cuadro se originó por la exposición constante al aire acondicionado durante dos días, sin que Mirtha se levantara o pidiera un abrigo a tiempo. “El aire le atacó los bronquios, tiene una bronquitis, la está superando, y su doctor le dijo: ‘Señora, hágase la idea de que esto es 18 a 20 días con todos los cuidados’. Ella está por el día 12, pero tiene que extenderse hasta que esté óptima, fantástica, impecable, porque salir con un estado bronquial o una gripe, no te reponés más. Ella no tiene una edad para estar en la calle con una gripe mal curada”, explicó Tinayre.

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El tratamiento, según detalló Marcela, en esta etapa se centra en el cuidado extremo. “Ya no toma más antibióticos, está con prevención. Yo voy a verla todas las tardes porque lo único que quiere es trabajar, me dice cuántas cosas se está perdiendo, pero tiene que estar óptima. Por eso, vamos con dos personas más a tomar el té, así que está pendiente de todo lo que dicen, todo lo que hacen...”, relató, mostrando el costado más humano y cotidiano de la diva.

Mirtha Legrand continúa recuperándose de un cuadro de bronquitis, según su hija Marcela Tinayre (StoryLab)

La preocupación por la salud de Mirtha se hizo sentir en el entorno familiar y en el público. “Todos me llamaban de golpe, yo me estaba por ir a un evento y me preguntaban con voz dramática... Pero mi madre está bien, está recuperándose, tiene 99 años...”, aclaró Marcela, llevando tranquilidad y desdramatizando las versiones alarmistas que circulaban en redes y grupos de WhatsApp.

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Uno de los momentos que más movilizó a Mirtha durante su ausencia fue, sin dudas, la ceremonia de los Martín Fierro de la Moda. Aunque no pudo asistir, la diva no perdió la oportunidad de acompañar desde su casa a su nieta, Juana Viale, quien fue una de las grandes protagonistas de la noche. “No sabíamos nada, solo queríamos ver a Juana en cámara. La aplaudimos, cuando dijeron que el oro era de Juana, ella saltó del sillón y dijo: ‘¡Mi nieta, mi nieta!’. Fue emocionante”, contó Marcela, pintando una escena de alegría y orgullo familiar.

La semana pasada, la icónica conductora llevó tranquilidad sobre su salud en las redes (X)

El cuadro viral que afectó a Mirtha fue tratado con antibióticos en un primer momento, pero tras completar el ciclo de medicación, la prioridad es ahora el reposo y la recuperación total. “Tomó antibióticos. Ya los terminó, pero sigue con un cuadro preventivo, resultados, cobrar fuerzas... La gente se asusta mucho, la tos tarda mucho en irse, es residual. Y, además, gasta mucho, agota”, comentó Tinayre, subrayando la importancia de no subestimar los tiempos de sanación, sobre todo en adultos mayores.

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La propia Mirtha, atenta a la preocupación de sus seguidores y a la circulación de versiones poco certeras, decidió hace unos días dar claridad sobre su estado. Desde su cuenta de X, la conductora escribió: “¡Hola! Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa”. El mensaje fue directo y apuntó a tranquilizar a quienes siguen cada uno de sus movimientos. “Fue un cuadro viral normal de esta época del año… tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme”, agregó, desactivando cualquier especulación sobre complicaciones mayores.

El regreso de Mirtha a la televisión aún no tiene fecha definida, y, aunque la expectativa es grande, todo se analiza día a día. A los 99 años, la diva sigue siendo un fenómeno de vigencia y popularidad, y su deseo de volver a la pantalla es tan fuerte como siempre. Por ahora, la prioridad es el cuidado y la recuperación, mientras su familia, su equipo y el público esperan el momento de verla nuevamente al frente de su histórico programa. Mientras tanto, la Chiqui descansa y se cuida, en una pausa que, aunque impuesta por la salud, no hace más que confirmar el cariño que despierta en varias generaciones.

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