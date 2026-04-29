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El gobierno de China limita la venta y el uso de drones en Beijing

Las nuevas reglas exigen que cualquier operación con aparatos no tripulados cuente con autorización previa y establecen sanciones económicas para quienes incumplan las restricciones, incluyendo a los comercios que ofrezcan estos dispositivos en la capital

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Los usuarios de drones deberán solicitar permiso previo para volar dispositivos en la ciudad, según la nueva regulación. REUTERS/Bobby Yip/File Photo
Los usuarios de drones deberán solicitar permiso previo para volar dispositivos en la ciudad, según la nueva regulación. REUTERS/Bobby Yip/File Photo

China prohibirá la venta de drones en Pekín por motivos de seguridad y los usuarios deberán solicitar sistemáticamente un permiso para hacer volar sus aparatos en la capital, según una normativa que entrará en vigor el viernes.

También estará prohibido enviar a Pekín vehículos aéreos no tripulados (VANT, por sus siglas en español), así como 17 componentes esenciales.

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“Como capital, Pekín se enfrenta a más desafíos en la seguridad del espacio aéreo de baja altitud, por lo que es urgente fortalecer la gestión de los VANT”, declaró un funcionario municipal, Xiong Jinghua, al anunciar estas reglas en marzo.

Los habitantes que utilicen drones tendrán tres meses para registrar sus dispositivos en las comisarías.

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El espacio aéreo de la ciudad, que cuenta con 22 millones de habitantes, estará cerrado al vuelo de drones sin la aprobación previa de las autoridades y se prevén multas de hasta 10.000 yuanes (unos 1.460 dólares) y la confiscación de los aparatos en caso de infracción.

Los vendedores de estos aparatos también se expondrán a multas.

La medida afectará tanto a vendedores como a usuarios, quienes tendrán limitaciones para almacenar más de tres drones en un solo lugar. REUTERS/Bobby Yip/File Photo
La medida afectará tanto a vendedores como a usuarios, quienes tendrán limitaciones para almacenar más de tres drones en un solo lugar. REUTERS/Bobby Yip/File Photo

Según pudo constatar la AFP el martes, varios vendedores de la ciudad ya habían retirado los drones de sus escaparates ante la entrada en vigor de la nueva normativa. Un empleado de una tienda de DJI en el centro de Pekín declaró que los aparatos estaban siendo embalados para su transporte a otras ciudades.

DJI, el mayor fabricante de drones del mundo y sancionado por el gobierno estadounidense por motivos de seguridad, domina el mercado chino, pero ahora se enfrenta al riesgo de quedar excluido de su capital debido a las nuevas normas.

El espacio aéreo de la ciudad estará cerrado a todos los vuelos de drones sin la aprobación previa de las autoridades, con multas de hasta 10.000 yuanes (1.463 dólares) por vuelos ilegales y la posible confiscación del dron.

Las organizaciones o personas que sean sorprendidas vendiendo drones o 17 componentes básicos también se enfrentarán a multas en virtud de las nuevas normas.

‘Talla única’

Las normas de almacenamiento de drones también se endurecerán en la capital, y los particulares podrán guardar un máximo de tres drones en un mismo lugar dentro del sexto anillo vial de Pekín.

En internet, muchos usuarios se quejaron de que las nuevas normas eran onerosas y les dejaban pocas oportunidades para volar sus dispositivos en Pekín.

“Este es un sistema absurdo que pretende ser único para todos”, escribió un usuario en la plataforma de redes sociales WeChat.

La normativa incluye la prohibición de enviar vehículos aéreos no tripulados y 17 componentes esenciales a la capital china. REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo
La normativa incluye la prohibición de enviar vehículos aéreos no tripulados y 17 componentes esenciales a la capital china. REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo

Otros dijeron que venderían sus drones antes de que entraran en vigor las nuevas normas.

En una escuela de vuelo de drones en el centro de Pekín, el personal declaró a la AFP que les preocupaba cómo adquirirían nuevos drones o componentes cuando sus existencias se estropearan o necesitaran mantenimiento.

Pero esperaban que las instalaciones educativas y deportivas como la suya recibieran con el tiempo alguna exención de las normas.

La nueva normativa establece que se podrán conceder exenciones para fines especiales como la lucha contra el terrorismo, la agricultura, la educación y el deporte.

(con información de AFP)

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