Crisis interna en el Real Madrid: del cortocircuito entre Mbappé y otras figuras al discurso que los jugadores “no compran”

Real Madrid podría acabar la temporada sin títulos (Reuters)

El Real Madrid enfrenta una crisis interna en la recta final de la temporada 2025-26, con el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa al borde de cerrar el año futbolístico sin títulos y expuesto a fuertes tensiones en su vestuario. La eliminación en octavos de final de la Copa del Rey frente al Albacete, la caída ante el Bayern Múnich en cuartos de Champions y la amplia distancia frente al líder Barcelona en la liga han profundizado el desánimo en la Casa Blanca.

De acuerdo con información publicada por el portal francés Journal du Real, el arribo de Kylian Mbappé al conjunto blanco tras su salida del PSG ha coincidido con un deterioro en la dinámica del trío ofensivo que forman Vinícius Júnior, Mbappé y Jude Bellingham. El medio sostiene que “tras dos temporadas juntos, el trío formado por Vinícius, Mbappé y Bellingham tiene dificultades para compenetrarse”. Según el mismo reporte, antes de la llegada del delantero francés, tanto el brasileño como el inglés exhibían un nivel alto y habían sido piezas clave en la conquista de la Champions League 2023-2024.

PUBLICIDAD

Journal du Real describió que Vinícius Júnior se muestra lejos de su mejor versión, mientras que Jude Bellingham no logra encontrar su lugar dentro del equipo. El medio ilustró este quiebre con un episodio ocurrido durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions ante el Bayern Múnich. En esa ocasión, Vinícius optó por avanzar solo, perdió el balón y provocó la frustración del mediocampista inglés, quien le reclamó en pleno campo. Según el relato, el brasileño respondió con brusquedad: “¿Qué quieres? ¡Cállate!”.

Las tensiones no se limitan a ese incidente. El sitio también aseguró que Kylian Mbappé ha manifestado su descontento con el rendimiento general del equipo y ha responsabilizado a algunos jugadores, incluido Bellingham, por el bajo desempeño del club. El medio francés puntualizó que el atacante galo ha realizado reproches directos a sus compañeros y los acusa de haber “arruinado la temporada”, presentándose como el único que ha cumplido su papel en base a sus goles.

PUBLICIDAD

Cómo esta el vestuario del Real Madrid a semanas del final de la temporada

A este escenario se sumaron otros episodios de enfrentamientos internos. Según el mismo medio, la temporada ha estado marcada por choques entre distintas figuras, incluidos conflictos entre Vinícius y Xabi Alonso, y entre Arbeloa y Carvajal. La falta de cohesión y el clima de tensión parecen haberse instalado en el vestuario, con consecuencias sobre el rendimiento colectivo.

Además, el periodista Marcos Benito brindó detalles sobre el ambiente que se vive en la ciudad deportiva de Valdebebas durante su intervención en El Chiringuito. “Con la eliminación contra el Bayern y la liga prácticamente imposible, las semanas se están haciendo bastante pesadas. Desde que se llega a Valdebebas me dicen que el ambiente del vestuario está alicaído, nadie habla, nadie comenta nada, nadie bromea, silencio absoluto. Como autómatas directamente van al campo de juego a entrenar pero no se genera ese tipo de convivencia normal de un vestuario, de ruido, me dicen que eso ha desaparecido en las últimas semanas”, relató el periodista español.

PUBLICIDAD

Según Benito, las diferencias de intensidad en los entrenamientos agravan el malestar. “A la hora de entrenar se nota que hay ciertos jugadores que van a una intensidad y otros a otra. Hay jugadores que se juegan objetivos personales suyos, pero los otros que saben que van al Mundial y la cantidad de lesiones, van a otro tipo de intensidad. Entre que unos van muy fuerte y otros no, se han generado ciertas fricciones que no están ayudando a que esas semanas pasen más rápido”, explicó.

Sobre el rol del entrenador, Benito indicó que Álvaro Arbeloa intenta motivar al grupo, aunque sin éxito. “Con el tema de Arbeloa, él intenta animarles semana tras semana, pero a esos jugadores que lo están dando el 100% ahora, pero que no los convoca, se le están acumulando problemas personales. Su discurso no lo compran los jugadores”, señaló en el programa.

PUBLICIDAD

La temporada del Real Madrid evidencia un desgaste colectivo, con fracturas internas que, según las fuentes citadas, han erosionado el ánimo y la convivencia de la plantilla. El desenlace de las cinco jornadas restantes y la gestión de la crisis determinarán si el club logra revertir una dinámica adversa que amenaza con dejar la temporada sin títulos y con un vestuario lejos de la armonía. La próxima presentación del conjunto Blanco será ante el Espanyol de Barcelona y están obligados a ganar, ya que si pierden, y el Barcelona gana su partido contra el Osasuna, podrían recibir al equipo culé en el Santiago Bernabéu la semana siguiente con la liga resuelta y con los de Hansi Flick ya consagrados.

A la espera del final de la temporada, habrá que ver quién asumirá como el nuevo entrenador en el Merengue, un paso clavo para cambiar la dinámica de los últimos dos años sin títulos para uno de los clubes más importantes del mundo del fútbol.

PUBLICIDAD

Álvaro Arbeloa, DT del Real Madrid