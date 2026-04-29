Política

Diputados con pochoclos, gritos contra Adorni y respaldo de la plana mayor del Gobierno: las curiosidades del informe de gestión en el Congreso

La primera parte de la exposición del jefe de Gabinete transcurrió sin mayores sobresaltos. El peronismo mantuvo silencio salvo contadas excepciones. El ministro coordinador evitó hablar de las denuncias sobre su patrimonio

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El diputado de Provincias Unidas Esteban Paulón llevó pochoclos para escuchar el discurso de Manuel Adorni
El diputado de Provincias Unidas Esteban Paulón llevó pochoclos para escuchar el discurso de Manuel Adorni

El respaldo político al jefe de Gabinete fue contundente. Manuel Adorni presentó su informe de gestión en la Cámara de Diputados ante la atenta mirada del presidente Javier Milei y de la secretaria general Karina Milei.

El ministro coordinador ingresó al recinto pasadas las 10.40 y en los palcos ya estaba ubicada la plana mayor del gobierno nacional. Junto a Javier y Karina Milei se ubicaron en el palco central el ministro de Economía Luis Caputo, su par de Capital Humano Sandra Pettovello y el canciller Pablo Quirno.

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Milei entró en el recinto mientras se entonaba el himno nacional y fue ovacionado. “¡Presidente, presidente!”, coreó la militancia que se ubicó en los balcones del segundo piso y los propios diputados de La Libertad Avanza.

Manuel Adorni en Congreso
Javier Milei y Karina Milei

Unos minutos antes, cuando ingresaba por la escalera que accede a los palcos, una persona increpó al Presidente y le preguntó si Adorni era corrupto. “¡Corruptos son ustedes!”, gritó Milei mientras se alejaba en medio de un fuerte operativo de seguridad.

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La oposición recibió con frialdad al Presidente. Pero la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman aprovechó la entrada del mandatario para increparlo a los gritos que cumpla con la ley de financiamiento universitario. Los libertarios actuaron como si no la hubieran escuchado.

Milei entra al recinto para respaldar a Manuel Adorni

Cuando Adorni fue invitado a entrar al recinto, el diputado Nicolás del Caño le gritó “deslomado”, lo que desató una ovación con aplausos por parte de los libertarios.

Por su parte, el socialista Esteban Paulón aportó una cuota de ironía al sentarse en su banca con un paquete de pochoclos. Fue una referencia a los dichos del presidente de la Cámara de Diputados que había advertido que la sesión sería “picante” y recomendó “comprar pochoclos”.

Los diputados de la oposición guardaron silencio durante la exposición del Jefe de Gabinete; de hecho, la mayoría se dedicó a conversar con algún compañero de bancada o mirar la pantalla del celular. Por su parte, los aliados del PRO y la UCR sostuvieron el gesto sobrio y evitaron aplaudir los logros económicos que enumeró Adorni.

Manuel Adorni en Congreso
La bancada peronista se mantuvo en estricto silencio

En los palcos, a la derecha del Presidente se sentaron los ministros del Interior Diego Santilli, de Desregulación Federico Sturzenegger, la senadora Patricia Bullrich y el asesor Santiago Caputo. A la izquierda del mandatario, estuvieron la titular de Seguridad Alejandra Monteoliva y el flamante ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques. También escucharon a Adorni la secretaria legal y técnica María Ibarzabal Murphy, el ministro de Salud Mario Lugones y el subsecretario de Gestión Institucional Lule Menem.

Entre las figuras destacadas también se pudo ver al hermano de Adorni, Francisco, junto a su compañero de bancada en la Legislatura bonaerense Oscar Liberman.

Manuel Adorni
Manuel Adorni

El jefe de Gabinete aprovechó su exposición inicial para destacar algunas variables macroeconómicas como la baja de la inflación, la estabilidad del dólar y las inversiones en sectores clave, como minería y energía. También evitó las referencias directas a las denuncias sobre su patrimonio o sobre los viajes al exterior.

El aplauso más fuerte se desencadenó cuando Adorni señaló que la ex presidenta Cristina Kirchner fue condenada por corrupción en el marco de la causa Vialidad. El peronismo mantuvo silencio y, tal como se acordó en la previa de la sesión, evitó “entrar en el juego del Gobierno”. “Nosotros queremos que responda”, sintetizaron desde Unión por la Patria.

No obstante, el que no pudo resistir la tentación de “chicanear” a Adorni fue el diputado Aldo Leiva, quien en medio del discurso se acercó al estrado para entregarle en mano al funcionario unos volantes que rezaban “Todo muy claro, menos las explicaciones”. La libertaria Lilia Lemoine se apuró a echar al legislador peronista.

Lilia Lemoine se cruzó con el diputado Aldo Leiva que le quiso dar un cartel con un mensaje a Adorni

Luego Milei protagonizó otro intercambio con los diputados del Frente de Izquierda cuando Adorni mencionó el conflicto bélico en Gaza. “Cómplice del genocidio”, le gritó Romina del Pla. Pero el Presidente contestó saludando con una sonrisa y hasta puso las manos en forma de corazón.

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