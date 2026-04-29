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¿El microondas elimina nutrientes? Mitos, verdades y consejos claves de especialistas

Informes internacionales y expertos en salud alimentaria coinciden en que el método no supone riesgos adicionales y puede incluso favorecer la protección de compuestos sensibles al calor. Qué tener en cuenta

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Microondas con puerta abierta mostrando un recipiente de plástico transparente con pasta, pollo y vegetales que emite vapor. Una mano cierra la puerta.
Especialistas y autoridades sanitarias concluyen que calentar y cocinar en microondas no deteriora vitaminas ni minerales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación sobre si el uso del microondas provoca la pérdida de nutrientes en la comida genera dudas frecuentes entre consumidores. El método consiste en calentar los alimentos mediante ondas que mueven rápidamente las moléculas de agua en su interior, elevando la temperatura de manera eficiente. El debate sobre el impacto en la calidad nutricional ha dado lugar a numerosos mitos, pero la prueba científica indica que las pérdidas no difieren respecto a otras formas de cocción.

De acuerdo con especialistas citados por la revista especializada en ciencia del deporte SportLife y diversos medios, el microondas no “quita” nutrientes ni produce cambios moleculares perjudiciales en los alimentos. El proceso de calentamiento no rompe enlaces químicos ni altera la estructura de las vitaminas y minerales más allá de lo que ocurre con el calor en cualquier método tradicional.

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La diferencia en la conservación de nutrientes depende más del tiempo de cocción, la temperatura y la cantidad de agua utilizada, factores presentes también en sistemas como el horno o la sartén. De hecho, la Universidad de Harvard, en su texto "Cocción con microondas y nutrición", indica que “la cocción con microondas suele preservar mejor el contenido de nutrientes de los alimentos”.

Mientras tanto, los expertos de dicha institución recomiendan no utilizar el microondas a máxima potencia para conservar mejor el sabor y la textura. El resultado final puede variar en términos organolépticos, pero en cuanto a valores nutricionales, no existen pruebas de un efecto negativo exclusivo del microondas. Cocinar con menos agua y durante períodos cortos ayuda a reducir la pérdida de vitaminas hidrosolubles, como la C y las del grupo B, algo aplicable a todos los métodos de cocción.

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Comparación con otros métodos de cocción

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El microondas, al requerir menos tiempo y agua que la cocción convencional, puede favorecer la preservación de componentes nutritivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otra parte, estudios sobre la retención de nutrientes muestran que el microondas puede incluso preservar mejor ciertos compuestos sensibles al calor, gracias a los tiempos de cocción reducidos. La cocción prolongada o la ebullición tradicional suelen causar una mayor degradación de vitaminas, especialmente si se descarta el agua de cocción donde se disuelven las vitaminas hidrosolubles.

Además, investigaciones de la casa de altos estudios sobre verduras y hortalizas cocidas en microondas concluyen que la pérdida de vitamina C y antioxidantes no supera la observada en otros procedimientos. El impacto sobre minerales como el hierro, el calcio o el magnesio es mínimo, ya que estos elementos no se ven afectados por las ondas electromagnéticas, sino por la lixiviación en el agua de cocción.

La clave para conservar nutrientes es cocinar los alimentos el tiempo justo y con poca agua. El microondas, al requerir menos tiempo y agua que la cocción convencional, puede favorecer la preservación de componentes nutritivos.

El rol fundamental de los nutrientes en la alimentación

Además, los nutrientes que aporta la comida resultan esenciales para el correcto funcionamiento del cuerpo. Según la Organización Mundial de la Salud, mantener una ingesta adecuada de vitaminas, minerales, proteínas y fibra permite cubrir las necesidades metabólicas, fortalecer el sistema inmunológico y prevenir enfermedades crónicas. Conservar estos componentes durante la preparación de los alimentos contribuye a mantener la salud y el equilibrio nutricional en todas las etapas de la vida.

En un plato negro, una tortilla de verduras (pimientos, pepino, champiñones, espinacas) con dos huevos fritos encima. Un tenedor y botella de aceite al fondo.
Las autoridades sanitarias, incluyendo la OMS confirman que recalentar alimentos en microondas no afecta negativamente la seguridad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones prácticas para calentar en microondas

En ese tono, los expertos aconsejan calentar la comida en el microondas a potencia media o baja, removiendo los alimentos a mitad del proceso para distribuir el calor de manera uniforme. Utilizar recipientes aptos para microondas y cubrir la comida ayuda a evitar el resecado y mejora la textura final.

Por otro lado, no es necesario temer por la seguridad ni la calidad nutricional de la comida recalentada en microondas. Las autoridades sanitarias y organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, coinciden en que el microondas es seguro y no conlleva riesgos adicionales para la salud ni para el valor de los nutrientes.

El mayor impacto sobre los nutrientes se produce durante la cocción inicial, más que en el recalentamiento posterior. Mantener prácticas de cocción saludables y evitar recalentamientos excesivos son recomendaciones generales para preservar la calidad de la dieta.

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