Millie Bobby Brown: cuáles son sus secretos para el equilibrio físico y emocional tras Stranger Things

El equilibrio físico y emocional es el eje de la nueva etapa de Millie Bobby Brown tras Stranger Things (REUTERS/Mike Blake)

Millie Bobby Brown celebra hoy sus 22 años en un momento de transición personal y profesional, tras el reciente cierre de Stranger Things, serie que consolidó su figura en la industria del entretenimiento. La actriz británica mantiene el interés del público sobre su vida fuera de cámara y sus hábitos diarios.

Desde Marbella, ciudad en la que nació y a la que regresó junto a su esposo Jake Bongiovi y su hija, Brown, prioriza la salud física, mental y emocional en una rutina que equilibra el bienestar personal con la exposición pública. La convivencia en familia y el entorno natural marcan un nuevo capítulo, en el que la actriz apunta a consolidar una imagen que trasciende lo artístico.

La práctica diaria de yoga y la convivencia con animales acompañan el bienestar de la actriz británica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejercicio funcional y disciplinas de combate

El entrenamiento físico ocupa un lugar central en la vida de Brown. Su preferencia se inclina por el ejercicio funcional, modalidad que prescinde de aparatos de gimnasio y se basa en movimientos como sentadillas, planchas, flexiones y burpees.

Las sesiones suelen durar media hora diaria, adaptándose a su agenda y sin requerir equipamiento especial. Este enfoque le permite trabajar fuerza, equilibrio y coordinación.

La alimentación flexible y los snacks frescos marcan la rutina de Millie Bobby Brown en Marbella (@milliebobbybrown)

El yoga forma parte de su rutina diaria, con una doble función: mejora la resistencia física y contribuye a la estabilidad emocional. Brown ha destacado en diversas entrevistas que la práctica constante de yoga la ayuda a gestionar el estrés y a mantener la concentración, tanto durante los rodajes como en su vida cotidiana.

Además, la actriz incorpora disciplinas de combate como boxeo, kickboxing y jiu-jitsu, que resultaron esenciales durante la preparación física para el rodaje de “Enola Holmes”. Estas actividades, además de aportar variedad y dinamismo al entrenamiento, le permiten mantener altos niveles de energía y bienestar general.

Alimentación flexible y snacks frescos

Brown adopta una alimentación flexible, sin restricciones estrictas y con una marcada preferencia por los alimentos frescos y naturales. Sus comidas incluyen ensaladas, frutas, huevos rancheros y recetas sencillas como el “McCod”, combinación de lechuga, jamón, pimiento rojo y salsa sriracha. La actriz evita los excesos y prioriza opciones simples que facilitan su adaptación a diferentes rutinas de trabajo y viajes.

Entre sus snacks predilectos se encuentran las zanahorias baby y el mango con Tajín, un condimento mexicano a base de chile, limón y sal. Brown ha mencionado en entrevistas que estos bocados frescos no pueden faltar en sus jornadas de rodaje. La elección de snacks responde a su búsqueda de practicidad y sabor, sin renunciar a lo saludable.

El ejercicio funcional y las disciplinas de combate forman parte del entrenamiento diario de la intérprete (REUTERS/Hamad I Mohammed)

La actriz también incorpora bebidas que favorecen la salud intestinal y la hidratación. El consumo de kombucha, una bebida fermentada con probióticos, y jugos frescos forma parte de su día a día, especialmente durante largas horas en el set.

El agua ocupa un lugar destacado: Brown inicia y termina la jornada con un vaso de agua, hábito que fortaleció tras el lanzamiento de su propia línea de cosméticos, enfocados en el cuidado integral.

Moderación y autocuidado

La flexibilidad en su dieta admite, en ocasiones, la inclusión de comidas rápidas como hamburguesas o papas fritas, siempre bajo parámetros de moderación y autocuidado. Brown evita las restricciones absolutas, optando por un enfoque donde el disfrute gastronómico se equilibra con la preferencia por alimentos naturales.

El bienestar de la actriz va más allá del entrenamiento y la alimentación. La convivencia diaria con animales es fundamental para su equilibrio emocional. Esta compañía resulta clave tanto en su vida privada como en los sets de grabación, donde suele estar acompañada por al menos una de sus mascotas.

Millie Bobby Brown prioriza la salud mental y física en su vida familiar alejada del set (REUTERS/Isabel Infantes)

La comodidad es otra prioridad. Brown prefiere la ropa funcional, como pijamas, y dedica tiempo a rutinas de autocuidado que incluyen la escritura de un diario y el uso regular de protector solar. Estas prácticas refuerzan su disciplina y la motivación personal que la guían en esta nueva etapa.

La actriz británica mantiene un espacio dedicado al ejercicio en casa y continúa promoviendo valores de bienestar y equilibrio, inspirando a una audiencia global que sigue de cerca cada aspecto de su vida.