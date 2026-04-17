EN VIVO: Macron instó a Hezbollah a “renunciar a las armas” tras el alto al fuego acordado entre Israel y Líbano

El presidente estadounidense Donald Trump gesticula mientras camina para abordar el Air Force One para su viaje a Las Vegas (REUTERS/Evan Vucci)

Luego de la entrada en vigor del alto al fuego entre Israel y Líbano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su confianza en la posibilidad de alcanzar un acuerdo el próximo fin de semana para poner fin a la guerra con Irán e instó al grupo terrorista Hezbollah, aliado del régimen persa, a cesar las hostilidades en la zona de conflicto.

El mandatario estadounidense indicó que existe la posibilidad de extender el alto el fuego de dos semanas con Teherán, aunque consideró que tal vez no será necesario, ya que la administración iraní estaría interesado en alcanzar un acuerdo. “Vamos a ver qué pasa. Pero creo que estamos muy cerca de llegar a un acuerdo con Irán”, declaró.

Desde el bando persa, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, celebró el cese de hostilidades de 10 días, aunque elevó la tensión sobre los riesgos del acuerdo entre EEUU e Iran ya que exigió la retirada de las fuerzas israelíes del sur de Líbano. En dicha región, luego de que el ejército de Israel combatiera contra Hezbollah, los libaneses se impacientan por regresar a sus hogares, según reportes del canal libanés Al-Mayadeen afiliado al grupo armado.