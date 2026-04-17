EN VIVO: Macron instó a Hezbollah a “renunciar a las armas” tras el alto al fuego acordado entre Israel y Líbano

Luego de la entrada en vigor del alto al fuego entre Israel y Líbano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su confianza en la posibilidad de alcanzar un acuerdo el próximo fin de semana para poner fin a la guerra con Irán e instó al grupo terrorista Hezbollah, aliado del régimen persa, a cesar las hostilidades en la zona de conflicto.
El mandatario estadounidense indicó que existe la posibilidad de extender el alto el fuego de dos semanas con Teherán, aunque consideró que tal vez no será necesario, ya que la administración iraní estaría interesado en alcanzar un acuerdo. “Vamos a ver qué pasa. Pero creo que estamos muy cerca de llegar a un acuerdo con Irán”, declaró.
Desde el bando persa, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, celebró el cese de hostilidades de 10 días, aunque elevó la tensión sobre los riesgos del acuerdo entre EEUU e Iran ya que exigió la retirada de las fuerzas israelíes del sur de Líbano. En dicha región, luego de que el ejército de Israel combatiera contra Hezbollah, los libaneses se impacientan por regresar a sus hogares, según reportes del canal libanés Al-Mayadeen afiliado al grupo armado.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó el jueves al grupo terrorista Hezbollah “actúe correctamente” durante los diez días de alto el fuego pactados entre las autoridades libanesas e israelíes en Líbano, un cese de hostilidades que entró en vigor a las 23:00 horas.
El Brent cayó más del 1%, hasta los 98 dólares
El precio del barril de petróleo Brent para entrega en junio registró una caída superior al 1%, situándose en 98 dólares, tras las fuertes subidas del día anterior y ante la expectativa de una nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán.
El Brent, referencia para Europa, descendió un 1,34% hasta los 98,07 dólares en la apertura del mercado de futuros de Londres.
La jornada previa, el Brent experimentó un repunte del 4,70 %, acercándose nuevamente a los 100 dólares por barril, en un contexto de incertidumbre entre los inversores sobre el avance de las negociaciones de paz y mientras el estrecho de Ormuz continúa cerrado al tráfico marítimo.
La ministra de Defensa francesa aseguró que los países europeos tienen capacidad para desminar el estrecho de Ormuz
La ministra de Defensa de Francia, Catherine Vautrin, afirmó a la cadena TF1 que países europeos como Bélgica, los Países Bajos y Francia disponen de capacidades de desminado que podrían contribuir a garantizar la navegación segura por el estrecho de Ormuz.
“Existen recursos para proporcionar servicios de escolta con apoyo integral —es decir, sin que ello resulte ofensivo en absoluto, por supuesto— para garantizar el paso seguro de los buques por el estrecho; eso es lo que se debatirá hoy en París”, explicó Vautrin.
El régimen iraní exigió la salida de las fuerzas israelíes del territorio libanés
Irán manifestó este viernes su “satisfacción” por el alto el fuego alcanzado entre Líbano e Israel y afirmó que el acuerdo de tregua sellado con Estados Unidos la semana pasada incluía esta medida.
El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, celebró el cese de hostilidades de 10 días que entró en vigor la noche anterior, según un comunicado difundido por la televisión Press TV.
“Desde el inicio de las conversaciones con diversas partes regionales e internacionales, incluidas las negociaciones de Islamabad, la República Islámica de Irán ha subrayado constantemente la necesidad imperiosa de un alto el fuego simultáneo en toda la región, incluido el Líbano”, indicó Bagaei.
El portavoz solicitó además la retirada de las fuerzas israelíes de “todos los territorios ocupados en el sur de Líbano” y la liberación de todos los prisioneros.
Medio Oriente celebró el alto el fuego de diez días entre Israel y Líbano
La mayor parte de los países de Medio Oriente celebró este jueves el alto el fuego de 10 días acordado entre Líbano e Israel.
El Ministerio de Exteriores de Arabia Saudita expresó su “satisfacción” ante el anuncio del acuerdo y destacó “la importante y positiva labor” del presidente libanés Joseph Aoun.
La diplomacia de Emiratos Árabes Unidos (EAU) manifestó respaldo a los “esfuerzos para garantizar que las armas permanezcan exclusivamente en manos del Estado y para desmantelar las organizaciones terroristas”.
Abu Dhabi elogió los “esfuerzos diplomáticos liderados por el presidente (de Estados Unidos, Donald) Trump para facilitar este acuerdo” y transmitió su “esperanza de que este avance constituya un paso positivo para la estabilidad regional”. También subrayó “la importancia de una coordinación internacional eficaz y continua para prevenir una mayor escalada y mitigar las repercusiones humanitarias y de seguridad en toda la región”.
Corea del Sur y la UE prevén formar una alianza económica ante inestabilidad global
Seúl y Bruselas acordaron este viernes avanzar hacia una alianza económica estratégica destinada a fortalecer los vínculos comerciales, tecnológicos y de seguridad económica ante la inestabilidad global y los cambios en las cadenas de suministro.
La decisión se formalizó durante el primer diálogo estratégico de nueva generación Corea del Sur-UE, realizado en Seúl con la participación del ministro de Industria surcoreano, Yeo Han-koo, y el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic.
El Ministerio de Industria surcoreano informó que la reunión tuvo como objetivo elevar la cooperación bilateral a una “Asociación Estratégica de Próxima Generación” que abarque minerales críticos, tecnología avanzada y cadenas de suministro, como respuesta a los desafíos del entorno económico y de seguridad global en constante transformación.
Las bolsas asiáticas retroceden mientras inversionistas esperan noticias de paz entre EEUU e Irán
Las bolsas asiáticas registraron caídas generalizadas, con Tokio entre los mercados más afectados tras alcanzar un máximo histórico el jueves. También se reportaron descensos significativos en Seúl, Hong Kong, Shanghái y Singapur. La tendencia negativa se produjo pese a que el S&P 500 y el Nasdaq cerraron en máximos históricos en Wall Street.
En el mercado energético, los precios del petróleo retrocedieron más de un 1%, luego de fuertes subas en la jornada anterior. Tanto el WTI como el Brent finalizaron la sesión por debajo de los 100 dólares por barril.
Trump calificó el inicio de la tregua entre Israel y Líbano como un “día histórico”
El presidente estadounidense Donald Trump sigue celebrando el alto el fuego que negoció entre Israel y el Líbano.
“Puede que haya sido un día histórico para el Líbano. ¡Están pasando cosas buenas!”, escribe Trump en su publicación número 29 del día en Truth Social.
La Armada de EEUU mantiene la vigilancia en las operaciones de bloqueo contra Irán
El Comando Central de Estados Unidos informó el jueves que las fuerzas navales estadounidenses mantienen el estado de alerta y continúan imponiendo restricciones a los buques que transitan hacia o desde los puertos iraníes.
“Los marineros a bordo del destructor de misiles guiados USS Delbert D. Black (DDG 119) montan guardia mientras las fuerzas estadounidenses permanecen vigilantes y hacen cumplir el bloqueo contra los barcos que intentan entrar o salir de los puertos y zonas costeras iraníes”, comunicó el CENTCOM a través de la red social X.