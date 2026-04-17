El dictador Miguel Díaz-Canel reconoció que la vida cotidiana en Cuba “duele” a causa de la crisis humanitaria

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel habla durante una ceremonia para conmemorar el 65 aniversario de la declaración del carácter socialista de la Revolución Cubana en La Habana, Cuba, el 16 de abril de 2026 (REUTERS/Norlys Perez)

El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reconoció este jueves que la vida cotidiana en la isla “duele” debido a la “carencia” de “lo más imprescindible”. Durante su intervención en el acto por el 65 aniversario de la declaración del carácter socialista de la revolución cubana, el líder del régimen en la isla, vestido de militar junto a otros altos cargos, se refirió al “sufrimiento del pueblo”.

“La cotidianidad cubana duele. Desde el vital descanso interrumpido por el apagón, y luego el retorno de la corriente después de largas horas, que ha movido el trabajo doméstico a las madrugadas”, describió el mandatario.

El acto no contó con la presencia del ex dictador Raúl Castro ni del comandante de la revolución y vice primer ministro Ramiro Valdés, habituales en este tipo de concentraciones. Sí asistieron el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo, y el comandante José Ramón Machado Ventura, ex segundo secretario del Partido Comunista de Cuba.

Díaz-Canel señaló que la isla vive una “paralización” del transporte, las industrias, los servicios vitales y las producciones debido a la falta absoluta de combustible.

Personas con sus bicicletas y motocicletas cruzan el Túnel de la Bahía en un autobús público en La Habana, el miércoles 8 de abril de 2026 (Foto AP/Ramón Espinosa)

Cuba atraviesa una grave crisis energética desde 2024 por las averías en sus centrales termoeléctricas y la falta de divisas para importar combustibles, situación agravada desde enero por las sanciones de Estados Unidos.

El dictadorindicó que el bloqueo impuesto por Washington se refleja en “la carencia de hasta de lo más imprescindible para la vida”, aunque también hizo referencia a “errores propios” en el “proceso de construcción social con características peculiares y muy cubanas”.

Por otra parte, Díaz-Canel afirmó que la “agresión militar” de Washington contra la isla es una posibilidad real y llamó a los cubanos a “estar listos” ante un posible conflicto armado. Durante su intervención, reiteró su creencia en el diálogo y en el “poder extraordinario de la paz”, aunque advirtió: “No la queremos (la guerra), pero es nuestro deber prepararnos para evitarla y, si fuera inevitable, ganarla”.

Los apagones no van a dar tregua a Cuba (EFE/ Ernesto Mastrascusa/Archivo)

El dictador sostuvo que Cuba es “un Estado amenazado que no se rinde, que resiste, crea”, en respuesta a quienes califican al país como un “Estado fallido”. “Cuba es un Estado, no lo duden, que vencerá”, agregó.

El mandatario denunció la “agresión multidimensional” de Estados Unidos contra la isla y recordó la frustrada invasión de Bahía de Cochinos en 1961, de la que este viernes se cumplen 65 años.

Las declaraciones del presidente se difundieron casi al mismo tiempo que el diario The Miami Herald publicó una encuesta según la cual el 79% de la comunidad cubana en el sur de Florida respalda una intervención militar de Estados Unidos en Cuba. El sondeo indica que un 36% de los encuestados apoyaría una operación para derrocar al Gobierno cubano y un 38% favorecería una intervención que combine el cambio de régimen con una respuesta a la emergencia humanitaria.

El Departamento de Defensa respondió a EFE que no hará comentarios sobre “escenarios hipotéticos” y que las fuerzas armadas prevén diversas contingencias y “permanecen preparadas para ejecutar las órdenes del presidente”.

El presidente Donald Trump afirmó a inicios de semana que su Gobierno podría centrarse en Cuba una vez resuelta la guerra contra Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al régimen cubano durante un acto en la Casa Blanca (Europa Press)

“Cuba es una nación en colapso. Vamos a llevar a cabo esta iniciativa (la de impedir que reciba petróleo de manera regular), y es posible que hagamos una parada en Cuba una vez que hayamos concluido con esto (en referencia a la guerra contra Irán)”, declaró durante un acto en la Casa Blanca.

Trump también se refirió a la situación en la isla y afirmó: “Ha sido un régimen muy opresivo, como saben. Contamos con muchos y extraordinarios cubano-estadounidenses (...) y han sido tratados de manera terrible. En muchos casos, sus familiares han sido asesinados. Han sido golpeados y asaltados; han ocurrido cosas verdaderamente atroces en Cuba”.

(Con información de EFE)