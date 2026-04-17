Día Mundial de la Hemofilia: cómo afecta a la coagulación de la sangre y por qué es clave detectarla a tiempo

El Día Mundial de la Hemofilia se celebra cada 17 de abril para concienciar sobre los desafíos en el diagnóstico y tratamiento de los desórdenes de la coagulación (Freepik)

Este viernes 17 de abril se conmemora el Día Mundial de la Hemofilia bajo el lema “Diagnóstico: primera etapa de la atención”, una consigna impulsada por la Federación Mundial de Hemofilia para poner en primer plano la importancia del diagnóstico oportuno en los trastornos de la coagulación hereditarios.

Es que más del 75% de las personas con hemofilia a nivel global no recibieron un diagnóstico formal, de acuerdo con la entidad. Esta brecha limita gravemente el acceso a tratamientos y agrava los riesgos de complicaciones, especialmente en regiones con recursos sanitarios escasos. El diagnóstico precoz es el primer paso indispensable para garantizar el tratamiento y la atención que requieren quienes conviven con estos trastornos.

La hemofilia es un trastorno hemorrágico hereditario, principalmente ligado al cromosoma X, causado por la deficiencia del factor VIII (hemofilia A) o del factor IX (hemofilia B). Según la Fundación de la Hemofilia, la prevalencia mundial estimada es de 1.125.000 varones, de los cuales cerca de 418.000 presentan la forma grave de la enfermedad. La falta de diagnóstico afecta no solo a quienes padecen hemofilia, sino también a personas con otros trastornos de la coagulación igualmente subdiagnosticados.

Más del 75 % de las personas con hemofilia en el mundo no han recibido un diagnóstico formal, según la Federación Mundial de Hemofilia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día Mundial de la Hemofilia fue instituido en 1989 por la Federación Mundial de Hemofilia, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre la hemofilia, la enfermedad de von Willebrand y otros trastornos hemorrágicos hereditarios. La fecha coincide con el nacimiento de Frank Schnabel, fundador de la organización, y cada año reúne a pacientes, profesionales de la salud y responsables de políticas públicas en campañas globales de concienciación.

Entre las tradiciones más visibles se encuentra la campaña Ilumínalo de Rojo, que consiste en iluminar de rojo monumentos y edificios emblemáticos de todo el mundo como símbolo de solidaridad con la comunidad de personas con trastornos hemorrágicos. Este gesto une a ciudades y países en una acción compartida de visibilización y apoyo.

El diagnóstico: eje central del Día Mundial de la Hemofilia 2026

El lema de 2026, “Diagnóstico: primera etapa de la atención”, resalta la urgencia de identificar precozmente estas patologías (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como se dijo, el lema “Diagnóstico: primera etapa de la atención” representa el núcleo del Día Mundial de la Hemofilia 2026. Este enfoque responde a uno de los desafíos más urgentes: la detección temprana de los trastornos de la coagulación. Según la Federación Mundial de Hemofilia, cientos de miles de personas continúan viviendo sin diagnóstico, lo que imposibilita su acceso a tratamiento, apoyo y atención médica adecuada.

El proceso diagnóstico de la hemofilia implica la evaluación clínica, análisis de sangre especializados y, en ocasiones, pruebas genéticas. Las pruebas clave incluyen el hemograma completo, el tiempo de tromboplastina parcial activada (aPTT), el tiempo de protrombina (TP) y el análisis de factores de coagulación. Un diagnóstico temprano y certero permite la implementación de tratamientos profilácticos y estrategias para prevenir hemorragias, reduciendo así complicaciones y mejorando la calidad de vida.

La campaña de este año subraya que el diagnóstico no debe considerarse un punto de llegada, sino el inicio de un proceso de atención continua. La sensibilización sobre los síntomas, la accesibilidad a laboratorios especializados y la formación de los equipos de salud son prioridades señaladas por la organización internacional.

Características clínicas, genética y epidemiología de la hemofilia

La hemofilia es una enfermedad hemorrágica hereditaria caracterizada por la deficiencia de los factores de coagulación VIII o IX (Freepik)

La hemofilia A representa entre el 80 y el 85% de los casos, mientras que la hemofilia B corresponde al 15–20%. La prevalencia al nacer se estima en 24,6 casos por 100.000 varones para hemofilia A y 5,0 por 100.000 para hemofilia B. Los síntomas más frecuentes son sangrado prolongado, hematomas inexplicables e inflamación dolorosa en las articulaciones.

La enfermedad, mayoritariamente hereditaria, se transmite a través de una mutación en el cromosoma X, pero aproximadamente el 30% de los casos surgen de variantes genéticas espontáneas. Más del 50% de los pacientes con hemofilia grave no tienen antecedentes familiares previos, lo que dificulta la detección temprana.

Si bien la mayoría de los afectados son varones, las mujeres portadoras pueden presentar síntomas clínicos cuando sus niveles de factor son bajos, y muchas veces no reciben diagnóstico ni tratamiento adecuado.

Abordaje multidisciplinario y manejo integral de la hemofilia

El abordaje de la hemofilia exige equipos multidisciplinarios y acceso temprano al tratamiento para mejorar la calidad de vida de los pacientes (Europa Press)

El tratamiento moderno de la hemofilia requiere la intervención de equipos multidisciplinarios que integran hematología, laboratorio, kinesiología, traumatología, odontología, nutrición, enfermería y psicología. El pilar terapéutico es la terapia de reemplazo del factor deficiente, administrada en forma regular para la prevención de hemorragias o en respuesta a episodios agudos. En los últimos años, se han sumado terapias génicas y tratamientos no basados en factores para determinados pacientes.

La fisioterapia especializada ayuda a mantener la movilidad y prevenir el daño articular crónico. Además, la educación de las familias y el acompañamiento psicológico resultan fundamentales para favorecer la adherencia al tratamiento y mejorar la calidad de vida.

Equidad, desafíos y campañas de sensibilización

El diagnóstico de estas condiciones requiere análisis de sangre específicos y, en algunos casos, estudios genéticos (Freepik)

La falta de diagnóstico afecta principalmente a regiones de bajos y medianos ingresos, donde los recursos para pruebas y tratamientos son limitados y los costos elevados. Incluso en países con sistemas de salud desarrollados, el acceso a la atención no es universal y las mujeres y niñas con síntomas suelen ser subdiagnosticadas o no reconocidas como pacientes.

El Día Mundial de la Hemofilia impulsa campañas educativas, jornadas de diagnóstico gratuito y actividades comunitarias que buscan reducir el estigma y fortalecer el apoyo a pacientes y cuidadores. La campaña Ilumínalo de Rojo y los seminarios globales de la Federación Mundial de Hemofilia son ejemplos de iniciativas que promueven el compromiso de gobiernos, instituciones sanitarias y la sociedad civil en la reducción de brechas.

El avance en terapias génicas y medicamentos alternativos a los factores ha abierto nuevas perspectivas para la hemofilia, aunque su disponibilidad sigue limitada por cuestiones regulatorias y económicas. La inversión en investigación y el desarrollo de políticas públicas inclusivas son líneas de trabajo prioritarias para la Federación Mundial de Hemofilia y los organismos nacionales.

Los síntomas más frecuentes incluyen sangrado prolongado, hematomas inexplicables e inflamación dolorosa en las articulaciones, signos que pueden indicar la presencia de una enfermedad hemorrágica hereditaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los equipos médicos especializados insisten en que la mejora de los resultados diagnósticos depende tanto de la capacitación profesional como de la eficacia de los laboratorios y del acceso a recursos tecnológicos.

Cuándo consultar y cómo vivir con hemofilia

Deben consultar a un especialista en hematología aquellas personas que presenten sangrado que no se detiene tras una lesión menor, hematomas frecuentes o inexplicables, dolor o hinchazón articular sin causa aparente, antecedentes familiares de hemofilia u otros trastornos hemorrágicos, o menstruaciones inusualmente abundantes.

El manejo cotidiano de la hemofilia incluye informar a todos los profesionales de la salud sobre el diagnóstico, usar equipo protector durante la actividad física, evitar deportes de contacto, portar una tarjeta de alerta médica y realizar controles periódicos. Con un tratamiento adecuado y atención integral, las personas con hemofilia pueden desarrollar una vida plena y activa.

El Día Mundial de la Hemofilia 2026 reafirma que el diagnóstico es la puerta de entrada a la atención, la protección y la esperanza para millones de personas que, hasta hoy, permanecen invisibles ante el sistema de salud.