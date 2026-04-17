12 flores tropicales que se volvieron las joyas secretas del diseño de interiores

La exótica variedad de flores tropicales aporta color y vitalidad a cualquier espacio de interior o exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La demanda por flores tropicales únicas y coloridas ha incrementado entre quienes buscan añadir personalidad y exotismo a sus espacios, según AD Magazine Latinoamérica. Estas especies se distinguen como elementos de decoración gracias a su apariencia vistosa, aunque requieren cuidados especializados para prosperar fuera de su hábitat natural.

Cada una de las flores tropicales posee formas, colores y simbolismo distintivos, y demanda condiciones particulares de luz, agua y entorno para crecer adecuadamente en interiores o jardines de regiones cálidas y bien ventiladas.

Características de las flores tropicales

Según AD Magazine Latinoamérica, estas flores fascinan por su intensidad de color y formas excepcionales. Pueden reconocerse fácilmente por sus tonos rojos, amarillos, naranjas y azules, además de sus formas poco convencionales.

Proceden principalmente de regiones cálidas de América y África. Han evolucionado con fragancias propias, tamaños notables y capacidad para atraer polinizadores. Además de su apariencia, simbolizan fuerza, lujo y energía vital. Este catálogo de belleza exótica encuentra su sustento científico en las investigaciones del Royal Botanic Gardens, Kew, autoridad global que cataloga estas plantas como esenciales para la biodiversidad tropical y detalla sus complejas adaptaciones climáticas.

1. Hibisco

El hibisco destaca por su tamaño y vibrante tonalidad, siendo un clásico en jardines cálidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hibisco, también conocido como rosa de China o flor de Jamaica, es la flor tropical más popular globalmente por su tamaño, color y valor culinario y medicinal. Originaria de Asia y amante del calor, necesita entre 4 y 6 horas de sol al día y riego abundante durante el verano.

Para su mejor desarrollo, el medio citado recomienda ubicar el hibisco en el exterior y protegerlo del frío. Esto ha convertido a la planta en un clásico de jardines y preparaciones tradicionales.

2. Ave del paraíso

La singular forma del ave del paraíso la convierte en un símbolo de elegancia y exotismo tropical. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Originaria del sur de África, el ave del paraíso —llamada también Strelitzia, flor de grúa o pájaro de fuego— se reconoce por sus pétalos que imitan la cresta de un ave, en vibrantes matices de naranja y azul. Lucirá mejor cuando las condiciones simulen el clima tropical de su origen.

Esta planta exige suelo bien drenado, alta humedad ambiental, sol regular y riego controlado. Ubicarla en exteriores favorece su desarrollo y longevidad.

3. Orquídea

La orquídea realza ambientes con su simetría y delicadeza, ideal para interiores bien iluminados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La orquídea es emblema de la belleza tropical y pertenece a una extensa familia presente en todos los trópicos. Destaca por su simetría bilateral y pétalos decorativos. Su cultivo exige riego solo cuando las raíces casi se secan, preferiblemente por inmersión.

A diferencia de otras flores tropicales, la orquídea prospera en interiores con luz indirecta abundante. Estos cuidados permiten obtener flores saludables y de alto valor ornamental, señala el medio.

4. Frangipani

El frangipani deslumbra con sus pétalos multicolores y su asociación con la inmortalidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El frangipani, llamado también plumeria o flor de mayo, deslumbra con pétalos blancos, rosados, amarillos o rojos, en una forma elegante. Procedente de América Central, está asociado con la inmortalidad y protagoniza diversas ceremonias religiosas.

Para flores saludables, debe recibir al menos seis horas de sol directo cada día y protección contra el frío. Además, el suelo debe secarse entre riegos para evitar el exceso de humedad.

5. Flor de la pasión

La flor de la pasión llama la atención por su estructura única y su uso ornamental y culinario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La flor de la pasión, o pasionaria azul, sobresale por su estructura única, con pétalos blancos y azules y filamentos centrales. Relacionada con el maracuyá, aporta valor ornamental y culinario.

Es una trepadora que necesita soporte y ocho horas de sol diarias. Requiere suelo rico en nutrientes, excelente drenaje y riego constante para mantener las raíces húmedas.

6. Heliconia

La heliconia, con sus inflorescencias llamativas, atrae colibríes y añade un toque original. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La heliconia, también llamada platanillo, impresiona por sus inflorescencias de tonos rojizos, naranjas, amarillos y verdes. Atrae colibríes y puede crecer tanto en interiores como en exteriores.

Para garantizar su longevidad, que puede superar 20 años, necesita luz directa abundante, ambientes húmedos y riego cuidadoso, evitando encharcamientos en la base.

7. Ginger rojo

El ginger rojo sobresale por su aspecto medicinal y su adaptación a climas cálidos y húmedos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Procedente del sudeste asiático, el ginger rojo, conocido también como flor de jengibre, pluma de avestruz o alpinia, destaca por su aspecto y valor medicinal. Prefiere climas cálidos y húmedos, y lugares de semisombra antes que exposición solar directa.

Se adapta a interiores y exteriores si la temperatura es alta y la humedad se mantiene constante. El riego debe ser controlado, asegurando que el suelo no se seque.

8. Bromelia

La bromelia destaca por su resistencia y su capacidad de almacenar agua en hojas en forma de roseta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bromelia, o piña con flor, proviene de América y se reconoce por sus hojas en roseta que almacenan agua. Esto la hace resistente y le permite servir de refugio para pequeños organismos.

Después de florecer, la planta muere, pero deja hijuelos capaces de sobrevivir si se les provee un ambiente cálido de al menos 15 ℃, con iluminación indirecta y alta humedad.

9. Anturio

El anturio aporta sofisticación a los arreglos florales gracias a su textura y color intenso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El anturio, conocido también como flor de flamenco, es originario de las selvas americanas y destaca por su textura cerosa o aterciopelada, además de una espata de color intenso. Prefiere luz indirecta y humedad ambiental, por lo que resulta ideal para interiores.

La temperatura no debe bajar de 18 ℃, y el riego debe ser regular, pero sin excesos. Su presencia aporta un carácter sofisticado a los arreglos florales.

10. Protea

La protea impresiona por su inflorescencia protegida y su simbolismo nacional en Sudáfrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La protea, originaria de Sudáfrica, presenta una inflorescencia protegida por brácteas rígidas, asemejando un escudo. Sus colores oscilan entre blanco y rosa. Es símbolo nacional y puede alcanzar 3 metros de altura.

Necesita sol abundante, suelo ácido y un entorno más seco que otras flores tropicales, además de riego esporádico para preservar sus raíces.

11. Flor murciélago

La flor murciélago destaca por sus brácteas oscuras y largas, ideales para ambientes de alta humedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La flor murciélago se distingue por sus brácteas parecidas a las alas y bigotes de un murciélago, que llegan a medir hasta 30 cm de largo, generalmente de color negro. Originaria del sudeste asiático, requiere sombra, muy alta humedad ambiental y suelo bien drenado y nutrido.

Sus cuidados son similares a los de la orquídea, recomendándose como elección para expertos en plantas tropicales.

12. Lirio sapo

El lirio sapo sorprende con sus pétalos moteados y su notable resistencia en climas diversos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lirio sapo, frecuentemente confundido con la orquídea por su apariencia, es sumamente resistente y se adapta a diversos climas. Florece en blanco, amarillo o morado, siempre con pétalos moteados y una característica torre central.

Prefiere semisombra, ambiente húmedo y riego frecuente, así como suelo fértil durante todo el año.

La singularidad y resistencia de las flores tropicales provienen de su capacidad para prosperar en ambientes cálidos y húmedos, ofreciendo longevidad, fragancias notables y formas diseñadas para atraer polinizadores, según AD Magazine Latinoamérica.