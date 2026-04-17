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A qué instancia llegará la selección argentina en el Mundial: la opinión que marca la ilusión en Messi y los campeones del mundo

Los fanáticos del equipo campeón del mundo esperan otra gran actuación en el certamen que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Los testimonios de los hinchas

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Los fanáticos apostaron por otra gran Copa del Mundo para los de Scaloni

La ilusión está intacta. Es la primera impresión que demuestran los hinchas de la selección argentina a dos meses de lo que será el estreno del equipo de Lionel Scaloni en el Mundial. A la espera de conocer la lista final de 26 jugadores que defenderán el título conseguido en la Copa del Mundo de Qatar 2022, crece la expectativa para volver a ver a Messi con la 10 y muchos, la gran mayoría, creen que el combinado volverá a ser protagonista.

Durante los amistosos de despedida de la Selección en La Bombonera, que fueron triunfos ante Mauritania (2-1) y Zambia (5-0), los hinchas aprovecharon el micrófono de Infobae y dejaron sus pronósticos rumbo al torneo a jugarse en Norteamérica. Frente a la pregunta a qué instancia llegará la Albiceleste, un 90% contestó que el combinado nacional volverá a jugar la final del Mundial. Es más, sólo un fanático dijo “semifinal, mínimo”, mientras que otro se animó a sugerir que Argentina volverá a levantar el trofeo el 19 de julio en el MetLife Stadium, de Nueva York, sede de la final del certamen organizado por la FIFA.

Luego de la presentación en la cancha de Boca Juniors, ahora será tiempo para Scaloni y su cuerpo técnico de seguir el presente de los futbolistas para confeccionar la nómina final que representará al seleccionado en el Mundial. El entrenador oriundo de Pujato tiene una lista de jugadores que, de no mediar inconvenientes, tienen su ticket de vuelo reservado de cara al viaje rumbo a la ciudad de Kansas, el lugar elegido como espacio de concentración para lo que dure la estadía del equipo en la Copa del Mundo.

En ese sentido, hay que establecer que lo que sucedió con tres figuras de la Selección generó preocupación en el complejo N° 2 del predio de la AFA en Ezeiza. A la molestia muscular que padeció Dibu Martínez en la previa del duelo entre Aston Villa y Nottingham Forest por la Premier League y que Lautaro Martínez se resintió de la lesión en el sóleo de la pierna izquierda tras estar 50 días fuera del campo, se le sumó el drama por el fuerte golpe que sufrió Cuti Romero en la derrota del Tottenham ante Sunderland, que lo dejó en zona de descenso en el fútbol inglés.

La ilusión en la selección argentina está intacta en el público de cara al Mundial (REUTERS/Agustin Marcarian)
La ilusión en la selección argentina está intacta en el público de cara al Mundial (REUTERS/Agustin Marcarian)

Si bien todavía el club de Londres no emitió un comunicado oficial, se conoció que el ex defensor de Belgrano de Córdoba tuvo un esguince en el ligamento colateral en su pierna derecha debido al duro impacto que tuvo contra el arquero de su equipo, Antonin Kinsky, que lo dejó tendido en el campo de juego y que motivó el ingreso inmediato del personal médico para asistirlo. Luego de eso, salió entre lágrimas con destino al vestuario.

Según pudo saber Infobae, la recuperación de Romero sería contrarreloj para ser parte del estreno de la Albiceleste en el Mundial por el Grupo J, que será el próximo 16 de junio ante Argelia en la ciudad de Kansas. Luego de eso, será el turno de jugar en Dallas frente a Austria (22 de junio) y el último rival de la fase de grupos será Jordania (27 de junio). En la previa, habrá dos amistosos: frente a Honduras e Islandia los próximos 6 y 9 de junio en el Kyle Field de Texas y el Jordan-Hare Stadium de Auburn, en Alabama, respectivamente.

Es más, hay chances de que Romero pueda ser baja para el debut frente al conjunto argelino en el debut, lo que se podría sumar a la ausencia de Nicolás Otamendi, quien fue expulsado en el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas ante Ecuador en Guayaquil y estará fuera del once titular.

A pesar de todo, y cuando todavía el clima Mundial no se activó, el público en Argentina no pierde la confianza en la famosa Scaloneta. Todo lo contrario. Con la ilusión de ver jugar a Messi por última vez en una Copa del Mundo, sumado al gran presente de Julián Álvarez, Enzo Fernández y la aparición de Nico Paz y Giuliano Simeone, sumado a la base de los que sumaron la tercera estrella en el Lusail aquel recordado 18 de diciembre ante Francia, la Selección volverá a atraer todas las miradas a partir de junio cuando el Mundial vuelva a ser hipnótico para todos los argentinos.

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