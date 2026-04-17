Sociedad

La ANMAT ordenó el retiro del mercado de una serie de maquillajes para niños

El organismo detectó la comercialización de los productos sin registro ni importador habilitado, por lo que son considerados un riesgo sanitario

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La medida alcanza a una paleta de sombras de ojos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición inmediata de uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de una serie de productos cosméticos infantiles de origen chino, debido a la ausencia de inscripción sanitaria en sus rótulos y la imposibilidad de garantizar su seguridad para los consumidores.

De acuerdo con la Disposición 1860/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, durante recientes inspecciones de control de mercado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Servicio de Cosméticos y de Higiene Personal detectó la presencia en comercios de diversos productos dirigidos a niños que no contaban con registro sanitario ante el organismo regulador argentino.

Entre los artículos prohibidos se encuentran: labiales “lip balm” con forma de dona y cara de unicornio marca POLA AYIR, labial “lip gloss TASTY Rainbow Sugar”; de MAGIC YOUR LIFE, labiales con aplicador y llavero de STITCH y con muñeco de capibara de la marca RPK, labial “Strawberry moisturizing” de FAVOR BEAUTY y una paleta de sombras para ojos con dibujo de Hello Kitty de la misma marca.

Estos productos, en todas sus presentaciones y contenidos netos, no podrán ser distribuidos ni comercializados hasta tanto regularicen su situación conforme a la normativa vigente. La decisión fue adoptada tras constatarse que ninguno de ellos figura en la base de datos de cosméticos inscriptos ante la ANMAT, lo que supone que su elaboración, ingredientes y condiciones higiénico-sanitarias no han sido evaluados por la autoridad competente.

Frasco de vidrio como organizador de brochas - VisualesIA
Los productos no cuentan con el registro correspondiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ninguno de los artículos mencionados exhibía en su rótulo el número de inscripción sanitaria nacional. Además, las inspecciones comprobaron que los productos fueron puestos a la venta sin intervención de importadores habilitados ni autorización legal de importación.

La ANMAT advirtió que estos productos cosméticos ilegítimos pueden representar un riesgo para la salud de los usuarios, ya que no es posible asegurar que hayan sido elaborados bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas ni que su composición cumpla con los ingredientes permitidos por la regulación argentina. Según el organismo, la ausencia de registro sanitario impide el control oficial sobre cualquier potencial sustancia peligrosa o contaminante en los cosméticos, especialmente críticos al tratarse de productos infantiles.

La prohibición abarca todas las modalidades comerciales, incluyendo la venta en plataformas digitales, la publicidad y la distribución física en comercios.

En casos como este, la ANMAT actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92, que le otorga competencia para intervenir en la vigilancia, monitoreo y control de productos para la salud, incluyendo cosméticos de uso personal. La Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y la Coordinación de Sumarios participaron en el procedimiento, según consta en los expedientes de inspección.

La prohibición fue comunicada a la Dirección Nacional de Gestión y Control Normativo de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Secretaría de Industria y Comercio, así como a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial. También se notificó a las autoridades sanitarias provinciales, al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, con el objetivo de asegurar la difusión y cumplimiento de la medida.

De acuerdo con la ANMAT, la protección de los consumidores, en particular de los niños, exige extremar los controles sobre productos de uso personal sin aval sanitario. El organismo reiteró que los cosméticos importados deben cumplir con la inscripción obligatoria, el análisis de ingredientes y la evaluación de condiciones de fabricación antes de ser puestos a la venta en el territorio nacional.

La medida permanecerá en vigor hasta que los productos involucrados acrediten el cumplimiento de los requisitos legales y regulatorios exigidos para su comercialización segura.

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