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El régimen iraní reclamó la salida de las fuerzas israelíes del sur de Líbano tras el alto al fuego acordado

El vocero del Ministerio de Exteriores de Irán manifestó su respaldo al cese de hostilidades entre las partes. Teherán sostuvo que soldados de las FDI se encuentran en territorio “ocupado”

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Las FDI abatieron a más de 100 terroristas de Hezbollah en el sur de Líbano
Las Fuerzas de Defensa de Israel abatieron a más de 100 terroristas de Hezbollah en el sur de Líbano

El régimen iraní expresó este viernes su “satisfacción” por el alto el fuego alcanzado entre Líbano e Israel y aseguró que la tregua formaba parte del acuerdo alcanzado con Estados Unidos la semana pasada.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, destacó el inicio del cese de hostilidades de 10 días que entró en vigor en la noche del jueves, según comunicó la cadena Press TV.

“Desde el inicio de las conversaciones con diversas partes regionales e internacionales, incluidas las negociaciones de Islamabad, la República Islámica de Irán subrayó constantemente la necesidad imperiosa de un alto el fuego simultáneo en toda la región, incluido el Líbano”, afirmó Bagaei.

El vocero señaló que, tras las conversaciones de Islamabad, Teherán buscó este objetivo “con la máxima seriedad”. El sábado pasado, delegaciones de Estados Unidos e Irán mantuvieron negociaciones en Islamabad, mediadas por Pakistán, sin alcanzar un acuerdo bilateral tras el pacto de alto el fuego en la guerra, del cual la república islámica sostiene que abarca también el fin de las hostilidades en el Líbano.

El anuncio del alto el fuego en la frontera norte de Israel coincidió con la visita del jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir, a Teherán, donde mantuvo reuniones con altos cargos iraníes. Por otra parte, Bagaei pidió que Israel retire sus fuerzas de todos los territorios “ocupados” en el sur de Líbano” y que “libere a todos los prisioneros”.

Las FDI completaron su despliegue en la "línea antitanque" contra los terroristas de Hezbollah en Líbano
Soldados de las fuerzas israelíes combaten a Hezbollah en el norte de Israel y el sur de Líbano

El acuerdo de cese de hostilidades de diez días entre Líbano e Israel entró en vigor a la medianoche local, tras negociaciones mediadas por Washington. Tras la entrada en vigor del alto el fuego, el Ejército libanés denunció “bombardeos intermitentes que afectaron a una serie de pueblos”, describiendo estos hechos como “violaciones del acuerdo”.

La tensión en la frontera norte de Israel amenazaba con debilitar el frágil alto el fuego de dos semanas pactado entre Estados Unidos e Irán, previsto para concluir el 22 de abril, mientras continúan las gestiones para reanudar las conversaciones de paz en Pakistán.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu recalcó que el Ejército israelí no concederá libertad de movimiento al grupo terrorista Hezbollah y que mantendrá una amplia “zona de seguridad” bajo control militar de Tel Aviv, que se extenderá hasta la frontera con Siria.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos instó a Hezbollah a “actuar correctamente (...) durante este importante período”, en relación a las jornadas de paz. “Sería un gran momento para ellos si lo hicieran. ¡Basta de asesinatos! ¡Debemos tener paz de una vez por todas!“. Trump también expuso su euforia tras impulsar el alto al fuego entre ambos bandos: “Espero que haya sido un día histórico para el Líbano. ¡Están pasando cosas buenas!“.

El presidente estadounidense Donald Trump gesticula mientras camina para abordar el Air Force One, el 16 de abril (REUTERS/Evan Vucci)
El presidente estadounidense Donald Trump gesticula mientras camina para abordar el Air Force One, el 16 de abril (REUTERS/Evan Vucci)

En cuanto a su conflicto con el régimen persa, el inquilino de la Casa Blanca sostuvo que es “probable” la celebración de negociaciones con Irán “a lo largo del (próximo) fin de semana”, tras los recientes contactos mantenidos por Pakistán como principal mediador con la parte iraní.

Si no se llega a un acuerdo, se reanudarán los combates”, advirtió Trump en declaraciones a la prensa, y calificó el bloqueo en el estrecho de Ormuz como “increíble” porque, según dijo, Teherán “no puede hacer negocio”.

Trump sostuvo que Estados Unidos mantiene “muy buena relación con Irán en este momento, por difícil que sea de creer”. El mandatario atribuyó este escenario a “unas cuatro semanas de bombardeos y un bloqueo muy poderoso”.

El presidente estadounidense afirmó además que “podría viajar” a Islamabad si se logra un acuerdo y consideró que podría no ser necesario extender el alto el fuego. “Nos está yendo muy bien. Quizás suceda antes (de que expire). No estoy seguro de que vaya a ser necesario extenderlo”, afirmó.

(Con información de EFE)

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