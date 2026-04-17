Buques con destino a Irán cruzaron el estrecho de Ormuz a pesar del bloqueo de Estados Unidos

Buques de carga en el Golfo, cerca del Estrecho de Ormuz (REUTERS/Archivo)

Dos buques de carga sancionados cruzaron el estrecho de Ormuz con aparente destino a puertos iraníes, a pesar del bloqueo impuesto por Estados Unidos en el marco de la guerra en Medio Oriente, según los datos de seguimiento difundidos el jueves.

En los dos días previos, solo un reducido número de embarcaciones transitó por esta estratégica ruta comercial, luego de que Washington estableciera un contrabloqueo tras el fracaso de las negociaciones de paz para detener el conflicto, que ya se extiende por casi siete semanas.

El ejército estadounidense informó el jueves en X que “tras 72 horas de aplicación de la medida, 14 embarcaciones dieron la vuelta para acatar el bloqueo por orden de las fuerzas estadounidenses”. No obstante, a diferencia de reportes anteriores, el comunicado no aseguró que se haya impedido la totalidad de los intentos de cruce hacia o desde puertos iraníes.

La noche del miércoles, el portacontenedores sancionado Zaynar 2 navegó hacia el oeste por el estrecho rumbo al Golfo, según registró Marine Traffic. El portal indicó como destino la isla de Larak, próxima al puerto iraní de Bandar Abbas, y su última señal transpondedora se detectó cerca de esa área.

Otro buque de carga sujeto a sanciones, el Neshat, siguió un trayecto similar bordeando la costa iraní y, según la plataforma, tenía como destino Bandar Abbas. Su última posición, a las 15:00 GMT, lo ubicaba anclado a unos 16 kilómetros del puerto.

Buques petroleros y de carga alineados en el estrecho de Ormuz (AP/Altaf Qadri, Archivo)

“Hay indicios de que los barcos quizás estén logrando romper” el bloqueo estadounidense, señaló Tom Sharpe, ex comandante de la Marina Real Británica, durante una sesión informativa del grupo de análisis marítimo Windward. “Eso no lo entiendo del todo, porque desde una perspectiva militar, desde una perspectiva táctica, este bloqueo no es tan difícil de llevar a cabo. Tienen los barcos necesarios para hacerlo”, agregó.

Los sistemas de monitoreo también detectaron que dos superpetroleros sujetos a sanciones estadounidenses, el RHN y el Alicia, cruzaron el estrecho por la ruta aprobada por Irán y continuaban navegando hacia el oeste dentro del Golfo. Ambos indicaron como destino “Por encargo”, aunque no estaba claro su destino final. Siguieron la misma ruta utilizada por otros buques sancionados que cruzaron recientemente hacia el oeste, declarando Irak como destino, lo que los eximiría del bloqueo estadounidense.

Entre otras embarcaciones que aparentemente se dirigen a Irak figuran el VLCC Agios Fanouris I y el buque tanque de gas licuado de petróleo G Summer.

Bridget Diakun, analista sénior de riesgos de Lloyd’s List Intelligence, expuso en una reunión informativa que existen pruebas de que “buques vinculados a Irán están interrumpiendo sus viajes o cambiando de rumbo”. Añadió: “También hemos visto barcos que han llegado a puertos iraníes y que han partido”.

Sobre el panorama del transporte marítimo bajo el bloqueo en las últimas 24 horas, el analista de riesgos marítimos de Lloyd’s, Tomer Raanan, resumió: “Reina la confusión”.

Un caza estadounidense a punto de despegar del portaaviones USS Abraham Lincoln en Medio Oriente (@CENTCOM)

Las fuerzas navales estadounidenses informaron que, desde el inicio de la restricción, bloquearon el paso de buques comerciales vinculados a Irán por el estrecho de Ormuz, lo que paralizó el comercio marítimo del país asiático. Según comunicó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), ninguna embarcación ha conseguido eludir el cerco desde la entrada en vigor de la medida.

La restricción se implementó luego de que fracasaran las conversaciones entre Washington y Teherán, en el contexto de un alto el fuego de 15 días en la región. El cese temporal de hostilidades tenía como objetivo facilitar un acuerdo que contemplara el levantamiento de sanciones a Irán, la normalización del tránsito en Ormuz y la negociación de un nuevo pacto nuclear.

Durante los primeros días del bloqueo, los sistemas de monitoreo marítimo registraron el cruce de solo un número limitado de barcos, en su mayoría procedentes de puertos que no pertenecen a Irán. Si bien tres petroleros atravesaron el paso, ninguno de ellos tenía origen ni destino en puertos iraníes, por lo cual no infringieron la restricción impuesta por Estados Unidos. La mayoría de las embarcaciones que zarparon desde Irán regresó antes de abandonar las aguas bajo control estadounidense.

(Con información de AFP)