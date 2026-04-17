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El mensaje de respaldo de Flavio Briatore a Franco Colapinto luego de la prueba especial que realizó a bordo del Alpine

En el umbral de la exhibición del piloto en Buenos aires, el empresario italiano destacó el desempeño del bonaerense, con quien se reunió en la base en Enstone

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Flavio Briatore, de gorra y gafas, gesticula mientras habla con Franco Colapinto, con chaqueta azul, sentados en una mesa de reuniones con dispositivos electrónicos
El posteo de apoyo que compartió Flavio Briatore junto a Franco Colapinto en la previa al Gran Premio de Miami

La atención del automovilismo argentino está centrada en la llegada de Franco Colapinto al país para una exhibición que promete convocar a multitudes. La presencia del piloto en suelo nacional no solo representa un hito deportivo, sino que estuvo precedida por un mensaje de respaldo de Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine.

El italiano compartió públicamente su entusiasmo y apoyo al joven piloto en una publicación conjunta con Alpine en redes sociales, donde ambos aparecen sonrientes en la base del equipo francés. “Qué bueno verte en Enstone, Franco Colapinto, después del Filming Day de ayer. Mucho trabajo en la fábrica por delante antes de Miami”, expresó el empresario para remarcar la preparación y el esfuerzo que requiere competir en la máxima categoría.

Flavio Briatore y Franco Colapinto sentados en una mesa de oficina. Briatore con gorra y Colapinto con chaqueta azul, ambos conversando animadamente
Flavio Briatore conversó con Franco Colapinto en la base principal del equipo en Enstone

El piloto argentino viene de participar en una jornada de filmación en el circuito de Silverstone, donde pudo sumar 200 kilómetros, esenciales para su desarrollo y para afianzar su confianza con el Alpine A526. Estas sesiones, conocidas como Filming Day, son parte de la estrategia de Alpine para que sus pilotos ganen rodaje y fortalezcan el trabajo en equipo antes de cada cita importante del calendario. El test se realizó bajo estrictas condiciones reglamentarias, utilizando únicamente neumáticos de demostración.

Antes de viajar a Estados Unidos para disputar el Gran Premio de Miami, Colapinto protagonizará un evento histórico en la Ciudad de Buenos Aires. El domingo 26 de abril, el piloto realizará una exhibición al volante de un Fórmula 1 por las calles del barrio porteño de Palermo, una oportunidad única para los fanáticos locales de presenciar de cerca la potencia y el sonido de un monoplaza. El auto seleccionado para la ocasión será un Lotus E20 de 2012, diseñado por James Allison, actual Director Técnico de Mercedes, y equipado con un motor Renault V8.

colapinto alpine
El argentino sumó su primer punto en F1 en el Gran Premio de China (Prensa Alpine)

La expectativa entre los seguidores argentinos es enorme. Colapinto, oriundo de Pilar, compartió su entusiasmo en redes sociales: “Qué locura manejar un F1 en casa. Va a ser de los mejores momentos de mi vida y uno de mis sueños más grandes. Qué lindo día vamos a pasar. ¡Encima arriba del V8! Lo que va a sonar. Perdón, vecinos, el 26 se quedan sin tapones las farmacias y sin oídos los que se los olviden!”.

Antes, tuvo el encuentro con Briatore, que no es la primera vez que elogia el desempeño del argentino. Durante el Gran Premio de China, el asesor de Alpine ya había destacado el trabajo realizado por los pilotos: “Conseguir nueve puntos con Pierre (Gasly) y Franco es un resultado sólido”, comentó, subrayando la importancia de sumar en una temporada tan competitiva. La confianza depositada en Colapinto crece a medida que gana experiencia.

Luego del evento en Argentina, Colapinto regresará a la máxima competencia para continuar el calendario de la Fórmula 1 que fue modificado debido a la suspensión de carreras en Medio Oriente. Por esa razón, la actividad oficial retorna el primer fin de semana de mayo con el Gran Premio de Miami. Allí, el equipo Alpine buscará afianzar su posición en el campeonato y continuar la progresión mostrada en las últimas fechas. De momento, la escudería acumula 16 puntos y está en la quinta ubicación, detrás de Mercedes (líder), Ferrari, McLaren y Haas.

Mini GP Colapinto InfografiaIA (Marcelo Regalado - Infobae)
Mini GP Colapinto InfografiaIA (Marcelo Regalado - Infobae)

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