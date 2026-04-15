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Receta de pastafrola con aceite, rápida y fácil

Una preparación clásica que heredó sabor y tradición, con un giro ligero y simple para disfrutar en casa

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Una pastafrola recién horneada con enrejado dorado y relleno de dulce de membrillo sobre una mesa de madera, con vapor. Un mate y un termo a su lado.
La pastafrola con aceite se conserva hasta 5 días en la heladera y puede freezarse en porciones durante 2 meses sin perder sabor ni textura - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nada dice “merienda argentina” como una porción de pastafrola tibia con mate. El aroma del membrillo fundido y la masa dulce recién horneada evoca tardes de invierno, visitas de abuelas y charlas alrededor de la mesa. Es de esos sabores que atraviesan generaciones y siguen presentes en cualquier casa del país. El corte perfecto, el brillo del membrillo y el enrejado dorado son postales que se repiten en familias de todo el país, del sur al norte.

La pastafrola es un clásico infaltable en cumpleaños, reuniones familiares y tardes de domingo. Se la prepara en casas, panaderías y confiterías desde hace décadas, herencia de la inmigración europea pero absolutamente adoptada por la mesa criolla. Si bien la versión tradicional lleva manteca, con el tiempo se popularizó la de aceite: más liviana, práctica y lista para resolver una merienda en minutos. Es la opción elegida por quienes buscan un sabor casero sin complicaciones.

Receta de pastafrola con aceite

La pastafrola con aceite es una tarta dulce de masa quebrada, elaborada sin manteca y con aceite neutro, que aporta una textura más liviana y un sabor suave. Se rellena tradicionalmente con dulce de membrillo y se termina con el clásico enrejado de tiras de masa sobre la superficie, logrando ese aspecto tan reconocible de las panaderías argentinas. Ideal para preparar rápido, sin necesidad de batidora ni largas esperas.

Rebanada de pastafrola con relleno de membrillo y rejilla de masa en plato blanco. Cubiertos y servilleta a cuadros en una mesa iluminada por luz solar.
La receta de pastafrola con aceite ofrece una versión más liviana y práctica del clásico postre argentino, ideal para meriendas y reuniones familiares - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 50 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 400 gr de harina leudante
  • 150 gr de azúcar
  • 2 huevos
  • 100 ml de aceite neutro (girasol o maíz)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Ralladura de 1 limón (opcional)
  • 500 gr de dulce de membrillo
  • 2-3 cucharadas de agua (para ablandar el membrillo)

Cómo hacer pastafrola con aceite, paso a paso

  1. Mezclar en un bol los huevos, el azúcar, el aceite y la esencia de vainilla. Batir hasta integrar bien.
  2. Agregar la ralladura de limón.
  3. Incorporar la harina leudante de a poco, mezclando con cuchara y luego con la mano. Formar un bollo tierno (no amasar de más).
  4. Reservar 1/4 de la masa para las tiras. Estirar el resto y forrar una tartera de 24 cm, previamente aceitada y enharinada.
  5. Cortar el dulce de membrillo en cubos, colocarlo en un bol con el agua y llevar 1 minuto al microondas o calentar a fuego bajo hasta que esté blando. Pisarlo con tenedor hasta obtener un puré.
  6. Rellenar la masa con el membrillo ablandado y distribuir de manera pareja.
  7. Estirar la masa reservada y cortar tiras de 1 cm de ancho. Disponerlas en forma de enrejado sobre el dulce.
  8. Llevar a horno precalentado a 180°C durante 30 minutos, hasta que la masa esté dorada.
  9. Dejar enfriar antes de desmoldar. Nunca cortar la pastafrola caliente: el relleno necesita tomar cuerpo.
  10. Opcional: espolvorear con azúcar impalpable al servir.
Una rebanada de pastafrola con relleno de membrillo en un plato blanco, junto a un tenedor, cuchillo y servilleta a cuadros. Una tarta entera al fondo.
La pastafrola con aceite utiliza dulce de membrillo y un enrejado de masa, conservando la tradición de las panaderías argentinas y simplificando la preparación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 330 kcal
  • Grasas: 9 gr
  • Carbohidratos: 56 gr
  • Proteínas: 5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, dura hasta 5 días bien tapada. Se puede freezar porciones ya cortadas, envueltas en film, hasta 2 meses.

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