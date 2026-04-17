Quiénes serán los artistas invitados de Tini Stoessel para su show en Rosario

Tini Stoessel presentará su ambiciosa gira Futttura en Rosario con cuatro artistas invitados confirmados como sorpresa principal (Instragram: @tinistoessel)

La expectativa crece minuto a minuto y Rosario ya se prepara para vivir una de las noches más convocantes del año. En el marco de su ambiciosa gira Futttura, Tini Stoessel se presentará este sábado en el estadio de Newell’s Old Boys con un show que promete ir mucho más allá de un recital tradicional. En las últimas horas, un dato revolucionó a los fans: se supo quiénes serán los artistas invitados que acompañarán a la Triple T en el escenario.

La noticia fue confirmada por el periodista Gustavo Méndez, quien reveló que se trata de La T y la M, La Joaqui, Maxi Espíndola y Nicki Nicole. Estos nombres no solo representan distintas facetas de la escena musical actual, sino que también potencian el carácter transversal y generacional del espectáculo. La combinación no parece casual: cada uno de ellos conecta con distintos momentos del recorrido artístico de Tini, en una propuesta que busca repasar su historia, pero también reafirmar su presente.

La T y la M, La Joaqui, Maxi Espíndola y Nicki Nicole se suman al show de Tini Stoessel en el estadio de Newell’s Old Boys

El anuncio no tardó en generar repercusión en redes sociales, donde los seguidores de la cantante celebraron la diversidad de los invitados y comenzaron a especular con posibles colaboraciones en vivo. La presencia de Nicki Nicole, rosarina y una de las artistas más importantes del país, suma además un condimento local que promete ser uno de los puntos más emotivos de la noche.

El show, que comenzará a las 21 y abrirá sus puertas desde las 18.30, forma parte de una gira que no se limita a lo musical, sino que se presenta como una “experiencia inmersiva”. Lejos del formato clásico de concierto, Futttura propone un recorrido narrativo por las distintas etapas de la carrera de Tini, desde sus inicios en Violetta hasta su consolidación como figura global del pop latino.

Futttura ofrecerá una experiencia inmersiva con más de 1.000 metros de pantallas LED y tecnología de sonido de última generación (Instagram: @tinistoessel)

La magnitud de la producción respalda esa ambición. Según se informó, el espectáculo contará con más de 1000 metros de pantallas LED, 1200 equipos de iluminación, tecnología de sonido de última generación y una puesta en escena que incluye efectos especiales, vuelos automatizados y ascensores. Todo esto es transportado por una logística imponente de 54 camiones y un equipo de más de 200 personas que acompañan a la artista en cada destino.

Pero el diferencial de Futttura no está solo en lo técnico. La propuesta también incluye activaciones desde el ingreso al predio, espacios diseñados para que el público se sumerja en el universo de Tini y una estructura con múltiples escenarios que busca romper con la lógica frontal del recital tradicional. La idea es que cada espectador viva una experiencia completa, con momentos pensados para la emoción, la nostalgia y la celebración.

La presencia de Nicki Nicole, artista rosarina de renombre, le otorga un condimento local y se perfila como uno de los momentos clave de la noche

En ese contexto, la elección de los artistas invitados cobra un sentido especial. La T y la M, con su impronta urbana y popular, aportan frescura y conexión con el público más joven. La Joaqui, referente indiscutida del RKT, suma identidad y fuerza a una escena que pisa cada vez más fuerte. Maxi Espíndola, con quien Tini comparte una relación artística y personal desde hace años, representa uno de los vínculos más cercanos de su carrera. Y Nicki Nicole, con su raíz rosarina, aparece como la figura ideal para generar uno de los momentos más ovacionados de la noche.

El show en Rosario no es un evento más dentro de la gira. Llega después de una serie de fechas agotadas y en la previa de lo que será la expansión internacional del tour. En ese sentido, la presentación en el estadio de Newell’s funciona como una especie de síntesis: un punto de encuentro entre el pasado, el presente y el futuro de una artista que supo reinventarse y crecer junto a su público.

Con entradas agotadas y una ciudad expectante, todo indica que Rosario será testigo de una noche inolvidable. Y con la confirmación de los artistas invitados, el show suma un ingrediente extra que eleva aún más la vara. Porque si algo quedó claro en las últimas horas es que Futttura no solo promete un espectáculo de alto nivel, sino también momentos únicos, de esos que quedan grabados en la memoria de los fans.