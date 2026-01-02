Tendencias

El método fitness de Millie Bobby Brown combina yoga, boxeo y alimentación flexible

El cierre de Stranger Things marcó un nuevo comienzo en la vida de la actriz, quien inspira a millones con su disciplina física, hábitos cotidianos y la nueva etapa familiar que comparte con Jake Bongiovi y su hija

La actriz reveló en sus redes lo que hace para mantenerse saludable

El 31 de diciembre marcó un hito para el streaming internacional: el último episodio de la quinta temporada de Stranger Things se estrenó con una duración de dos horas y se convirtió en tendencia global tanto en redes sociales como en la plataforma digital donde debutó la serie.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse, en ese contexto, la vida fuera de cámara de Millie Bobby Brown volvió a ser foco de conversación, especialmente su disciplina física y su historia personal, ahora también marcada por su matrimonio con Jake Bongiovi y la reciente llegada de su hija.

La célebre protagonista británica, que saltó a la fama mundial siendo adolescente, construyó un perfil que trasciende lo actoral.

La joven nacida en Marbella compartió a Women’s Health detalles de sus hábitos saludables, que atrajeron la atención de seguidores en todo el mundo. Desde su debut como Eleven, su comunidad en Instagram y TikTok no ha dejado de crecer, reflejo del interés por su figura pública y su estilo de vida.

El episodio final de la
El episodio final de la quinta temporada de Stranger Things, con dos horas de duración, impulsó una ola de reacciones en redes y consolidó su éxito global (REUTERS/Mike Blake)

Una rutina funcional, variada y orientada al bienestar

El entrenamiento de la actriz se caracteriza por su enfoque en el ejercicio funcional, sin depender de maquinaria de gimnasio ni rutinas de musculación tradicionales.

La rutina incluye sentadillas, planchas, flexiones y burpees, ejercicios que activan varios grupos musculares y que pueden replicarse fácilmente en casa. Esta variedad le permite mantener un abdomen tonificado, como muestran sus publicaciones virales.

La intérprete, que ya suma más de 69 millones de seguidores en Instagram, suele dedicar media hora diaria a estas prácticas, alternando la intensidad para trabajar fuerza, equilibrio y coordinación.

El yoga ocupa un lugar relevante en su agenda: ayuda a fortalecer el cuerpo y mantener el equilibrio mental, dos aspectos esenciales para afrontar las exigencias profesionales y personales.

La británica también incorpora el boxeo y las artes marciales en su preparación física. En una entrevista a The Things, confesó que disfruta del kickboxing y el jiu-jitsu, prácticas que la ayudaron durante la filmación de la saga Enola Holmes. “Tengo un saco de boxeo en el jardín, me obsesiona entrenar”, relató en su momento a Vulture.

La vida personal de Millie Bobby Brown volvió al centro de la escena tras el estreno, con especial atención en su reciente maternidad y matrimonio con Jake Bongiovi

Alimentación flexible y hábitos que priorizan la salud

La rutina alimenticia de la actriz, ahora también madre, destaca por la flexibilidad.

Prefiere no restringirse y suele comer lo que encuentra disponible, aunque opta por productos frescos y naturales: ensaladas, frutas, huevos rancheros y combinaciones sencillas como el “McCod”, un plato de lechuga, jamón, pimiento rojo y salsa sriracha.

Entre sus snacks predilectos figuran las zanahorias baby y el mango con Tajín. Estos alimentos le aportan energía durante los rodajes y se han convertido en parte de su identidad pública.

La actriz también insiste en la importancia de la hidratación: inicia y termina el día bebiendo agua, una rutina que reforzó desde la creación de su propia línea de cosméticos.

El autocuidado de la estrella
El autocuidado de la estrella incluye el contacto diario con sus animales y el uso constante de pijamas, además de la escritura de diario y la aplicación de protector solar (COURTESY OF NETFLIX © 2025)

La flexibilidad alimentaria incluye, ocasionalmente, comidas rápidas o antojos como hamburguesas y papas fritas, siempre dentro de un esquema de moderación.

Autocuidado, descanso y entorno familiar

El bienestar de la estrella de Stranger Things no se limita al entrenamiento y la alimentación. La celebridad subrayó que la convivencia con sus animales es clave para su equilibrio emocional. Convive con un burro, cabras, cinco perros, un gato y un conejo enano, y suele llevar a algunos de ellos a los sets de grabación.

La comodidad es otro de sus sellos personales. La actriz es conocida por su preferencia por los pijamas, que utiliza tanto dentro como fuera de casa. Familiares y amigos suelen regalarle conjuntos nuevos en cada ocasión especial. Además, practica la escritura de diario y utiliza protector solar como parte de su rutina básica de autocuidado, descartando tendencias pasajeras.

La convivencia social y con

Cuántas calorías se queman al

Por qué las compras online

Qué es la emoción kama

Veranos extremos: el cambio climático
Dani Alves compró un club

El conmovedor testimonio de Silvina

En medio de la polémica

