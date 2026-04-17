Darío Barassi tuvo un llamativo percance en vivo y debió abandonar su programa para cambiarse: “El operativo secarme”

El conductor de Ahora Caigo tuvo que abandonar el estudio en medio del programa

Desde vergonzosos momentos a llamativas respuestas, Darío Barassi vive todo tipo de situaciones al aire de Ahora Caigo. Incluso, el conductor ha llegado a contar detalles de su intimidad junto a esposa. Así las cosas, este jueves, la figura de la tele vivió otra peculiar situación cuando sufrió un percance en vivo y debió abandonar temporalmente su programa para cambiarse.

“Empieza el operativo secar a Barassi. Trabajemos en equipo. ¿Qué tenés?", comenzó diciendo el conductor mientras abandonaba el centro del estudio para reunirse con su compañera productora. Atenta a la dinámica, Luli Latorre reconoció que no contaba con los elemento ideales y le dijo: “Pará, traje una toalla muy chiquitita, pero bueno. Vamos a intentarlo”.

Fiel a su estilo, Barassi no pudo ocultar su sorpresa y lanzó con cierto fastidio: “¿Esta toalla trajiste para secarme, Luli?”. Con la idea de seguir adelante, y resolver el problema de la transpiración lo más rápido posible, continuó preguntándole a su compañera: “Bueno, tenemos remera. ¿Qué más? ¿Dónde está Tato? Tato. Que aparezca, chicos. Bueno, yo empiezo a cambiarme esto. Vamos acá. Chicos, ¿qué? Pero ¿se me escucha mientras me cambio?”.

Mientras el divertido diálogo continuaba Darío aclaró que no quería que el público supiera todo lo que pasaba, ya que no podría quitarse el micrófono en el proceso: “Pero no quiero que la gente sepa. No, estoy re chivado. No, que no se vea, Luli”. Ya detrás de cámara, la productora lanzó un comentario de la camisa que el conductor se estaba sacando y de su estado físico: “Ay, lo que chorrea esto. Los abdominales que tenés, lo bien que te está haciendo el entrenamiento”.

El conductor bromeó con la situación y dio detalles de cómo fue ese momento que terminó resolviendo Lucía Gómez Centurión

Cuando todo ya había pasado, Barassi se dirigió nuevamente al estudio y lanzó una advertencia para el público, el cual lo ayudaría a disimular la situación y la incomodidad en televisión: “Dame la toalla. Bueno, ahora vuelvo como si nada, todos me aplauden como ‘qué lindo es ser gordo’. ¿Okey? Estamos listos. Tres, dos, uno. Qué calor”.

Días atrás, en otro programa, Darío sorprendió al contar, con tono humorístico, cómo un momento de intimidad con su esposa, Lucía Gómez Centurión, terminó convirtiéndose en un episodio tan accidental como memorable.

La situación se desencadenó cuando una participante debía responder cuál es el animal que más muertes causa. Tras acertar con “mosquito”, el conductor se dirigió a su productora: “Luli, vos sos medio mosquito”. Ella respondió: “Y vos sos un moscardón, es más pesado, molesta más que el mosquito”.

A partir de ese intercambio, Barassi relató una experiencia personal: contó que, durante una estadía en el campo junto a su esposa, ingresó desnudo al baño para ducharse y encontró una abeja en el suelo. Pensó que estaba muerta, intentó apartarla con el pie y recibió una picadura.

La insólita reacción de Darío Barassi tras sufrir un accidente de vestuario en pleno programa

El incidente requirió la intervención del personal y los dueños del lugar, además de la llegada de una ambulancia para administrarle corticoides, lo que transformó una velada especial en un episodio inesperado. “Soy alérgico a muchas cosas, así que terminé desnudo en el piso, la ducha abierta y gritando. Mi esposa, cansada, me preguntó qué quería. Yo: desnudo, la lluvia, la abeja y yo”.

“La noche que parecía romántica terminó con los dueños del hotel y una ambulancia dándome corticoides por una picadura. Así es la vida en pareja”, agregó entre risas durante el programa.

Barassi suele compartir este tipo de vivencias personales en pantalla, combinando sinceridad y un estilo de humor distintivo.

En otra ocasión, narró cómo su esposa Luli lo ayudó con un inconveniente embarazoso: “Muy generosa, mi mujer procedió a hacer la extirpación del objeto. Pobre, la verdad. Igual yo tengo muy buena cola”.

Barassi suele sumar detalles llamativos a sus historias. Bromeó: “Y aparte con los pelos me escribí Luli”, manteniendo un clima distendido en el estudio. Tampoco duda en abordar temas delicados o íntimos para hacer reír a todos.

Durante una conversación en el programa, cuando un concursante mencionó que se depilaba, Barassi compartió: “Acudo a profesionales para quitarme el vello... también me hago depilación definitiva en la espalda”.