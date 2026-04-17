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Seagulling: qué es la nueva tendencia en citas que preocupa a los expertos y cómo evitar caer en esta dinámica

Especialistas advierten que este comportamiento puede generar confusión emocional y afectar el bienestar si no se detecta a tiempo

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El seagulling obstaculiza la formación de relaciones auténticas y aumenta la manipulación emocional en las citas digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tendencias tóxicas en las citas crecen en los entornos digitales y el seagulling se ha consolidado como una de las prácticas más reconocidas y preocupantes, según la revista GQ. Este fenómeno genera alarma entre quienes buscan relaciones auténticas a través de aplicaciones y redes sociales, donde la manipulación emocional puede adoptar formas sutiles y difíciles de detectar.

El seagulling es una conducta de manipulación en la que una persona, sin interés romántico genuino, retiene la atención de otra solo para impedir que avance con terceros. De acuerdo con especialistas citados por el medio GQ, este comportamiento obstaculiza el desarrollo de vínculos sanos y refuerza la inseguridad, dificultando la posibilidad de construir relaciones sinceras y recíprocas.

El patrón del seagulling suele manifestarse mediante una presencia constante, mensajes ambiguos y señales contradictorias. Quien lo ejerce no busca compromiso ni relación estable, sino evitar que la otra persona establezca conexiones con nuevas parejas. Esta dinámica genera dependencia emocional y desigualdad, y puede prolongarse si no se identifica a tiempo. Detectar este comportamiento en las primeras etapas resulta fundamental para proteger el bienestar emocional y evitar relaciones de manipulación sostenida.

Por qué ocurre el seagulling y cuáles son sus efectos

El psicólogo Bruce Y. Lee, profesor de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y citado por la revista GQ, sostiene que el seagulling aparece en individuos que atraviesan inseguridades personales o temen perder el control sobre sus vínculos afectivos. Esta conducta puede surgir tras una ruptura o cuando alguien busca mantener beneficios, como la compañía o la atención, sin comprometerse ni dejar que la otra persona avance.

Lee explica que el seagulling también responde al deseo de conservar el acceso al afecto, incluso después de concluida la relación. “Si alguien te está haciendo ‘seagulling’, en realidad no está interesado románticamente en ti, pero aun así está tratando de evitar que otros se acerquen a ti”, indicó Lee a GQ. Las consecuencias más frecuentes incluyen angustia, confusión prolongada y afectación de la autoestima de quienes son víctimas de esta manipulación.

sin señal, lost signal, pérdida de comunicaciones - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El seagulling comparte rasgos con el ghosting y el breadcrumbing, pero bloquea activamente el avance de la otra persona sin romper el vínculo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ciclo puede reforzarse porque quien lo ejerce percibe que mantiene un acceso exclusivo a la otra persona, retroalimentando su propio ego y perpetuando la dinámica de control. Este proceso puede retrasar el avance hacia relaciones más saludables y afectar la autopercepción de quienes lo padecen. Diversos estudios en psicología de las relaciones han evidenciado que estas dinámicas pueden erosionar la confianza y dificultar la apertura emocional en el futuro.

El seagulling comparte rasgos con prácticas como el ghosting o el breadcrumbing, pero se caracteriza por la intención de bloquear activamente el avance de la otra persona sin alejarse completamente.

El ghosting implica cortar toda comunicación de manera abrupta y sin explicación. La persona que hace ghosting desaparece por completo, dejando a la otra parte sin respuestas ni cierre.

El breadcrumbing se basa en ofrecer señales mínimas e intermitentes de interés —como mensajes esporádicos o gestos ambiguos— para mantener a la otra persona a la expectativa, pero sin intención real de avanzar en la relación. Quien lo practica no desaparece, pero tampoco se involucra de forma consistente.

Cómo identificar el seagulling y protegerse

Los expertos subrayan la importancia de observar la ausencia de planes claros a futuro, la ambigüedad en las intenciones y las respuestas evasivas ante cuestiones centrales sobre la relación.

Es frecuente que quien recurre al seagulling insinúe posesividad y mantenga contacto regular, sin avanzar hacia una relación formal. Este comportamiento puede generar confusión y mantener a la otra persona en una situación indefinida, dificultando la posibilidad de establecer nuevos vínculos.

Una pareja, hombre y mujer, sentados uno frente al otro en una cama con sábanas blancas. Ambos miran fijamente al otro, con un velador y vaso de agua entre ellos.
Establecer límites claros y exigir definiciones explícitas sobre las intenciones protege frente a la manipulación en relaciones digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas aconsejan establecer límites claros desde el inicio y definir las expectativas de ambas partes de manera explícita para protegerse de este tipo de manipulación. Expresar necesidades personales y exigir claridad sobre las intenciones ayuda a reducir confusiones y a desenmascarar conductas deshonestas. La intervención temprana, con conversaciones honestas sobre el rumbo de la relación, es clave para evitar el desgaste emocional.

Si la relación no progresa o persisten las señales de seagulling, tomar la decisión de cerrar ese vínculo es esencial para preservar la salud emocional. Buscar apoyo profesional o recurrir a redes de contención fortalece la capacidad de elegir relaciones basadas en reciprocidad y respeto mutuo. La prevención y la educación emocional resultan herramientas eficaces para reconocer y neutralizar dinámicas de control en el ámbito de las citas digitales.

Los especialistas advierten que la exposición constante a interacciones superficiales en aplicaciones de citas puede favorecer la aparición de estas conductas, al diluir los límites entre el interés genuino y la búsqueda de validación personal.

Hombre sentado en un sillón frente a una mujer que toma notas en un cuaderno. La sala tiene ventana, plantas y una mesita con caja de pañuelos.
Buscar apoyo profesional y trabajar la educación emocional ayuda a detectar y superar patrones dañinos como el seagulling en entornos digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comprender los mecanismos detrás del seagulling permite no solo proteger la salud emocional, sino también desarrollar estrategias para construir relaciones más conscientes y responsables en el entorno digital actual. En casos de malestar persistente o dificultad para poner límites, acudir a un profesional de la salud mental puede ser fundamental para fortalecer la autoestima y aprender a reconocer patrones dañinos en las relaciones.

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