Mundo

Francia y Reino Unido serán anfitriones de una cumbre internacional que buscará impulsar la reapertura del estrecho de Ormuz

La cumbre en París, con la ausencia de Estados Unidos e Irán, reúne a decenas de estados de Medio Oriente con el fin de acordar mecanismos militares que permitan aliviar el paso marítimo, una de las rutas energéticas más transitadas en el mundo

Guardar
El primer ministro británico Keir Starmer (izq) y el presidente francés Emmanuel Macron (Toby Melville/AP/Archivo)
El primer ministro británico Keir Starmer (izq) y el presidente francés Emmanuel Macron (Toby Melville/AP/Archivo)

Los líderes de Francia y el Reino Unido convocaron para este viernes en París a decenas de países con el objetivo de impulsar planes para reabrir el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio petrolero que permanece bloqueada debido al conflicto entre Estados Unidos y el régimen iraní.

Según la oficina del presidente francés Emmanuel Macron, cerca de 30 naciones estarán representadas en las conversaciones, entre ellas países de Medio Oriente y Asia. No se ha dado a conocer la lista completa de asistentes. Se espera la presencia física del canciller alemán Friedrich Merz y de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, mientras que otros líderes participarán de manera remota.

La iniciativa responde en parte a las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha criticado a los aliados por no involucrarse en la guerra y afirmó que reabrir el estrecho no es una responsabilidad de Estados Unidos. Trump calificó a sus socios de “cobardes”, señaló que la OTAN “no estuvo ahí cuando la necesitábamos” y cuestionó la capacidad militar británica: “Ni siquiera tienen una Armada”.

La conferencia en la capital francesa forma parte de los esfuerzos de naciones, no involucradas directamente en el conflicto de Medio Oriente, por mitigar el impacto económico global provocado por el cierre del paso marítimo, hecho que siguió al inicio de la guerra el 28 de febrero.

Desde entonces, Teherán mantiene un bloqueo de facto del estrecho, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

Un buque en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de la provincia de Musandam, en Omán, el 12 de abril de 2026 (REUTERS)
Un buque en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de la provincia de Musandam, en Omán, el 12 de abril de 2026 (REUTERS)

Antes de la cumbre, Macron afirmó en la red X que la misión para garantizar la seguridad del tráfico marítimo será “estrictamente defensiva”, limitada a países no beligerantes y desplegada “cuando las condiciones de seguridad lo permitan”.

El mandatario galo y el primer ministro británico, Keir Starmer, encabezan los esfuerzos diplomáticos y económicos para presionar a Irán, país al cual el segundo acusó de “chantajear la economía mundial”. El anuncio del presidente estadounidense Donald Trump sobre un bloqueo de represalia a los puertos iraníes elevó la tensión y el riesgo económico.

“La reapertura incondicional e inmediata del estrecho es una responsabilidad global, y debemos actuar para que la energía y el comercio mundiales vuelvan a fluir libremente”, afirmó Starmer antes del inicio de la reunión.

Francia y el Reino Unido encabezaron reuniones de planificación militar orientadas a garantizar la navegación segura en el estrecho de Ormuz, en una dinámica que recuerda a la “Coalición de Voluntarios” formada para brindar apoyo a Ucrania en caso de un alto el fuego.

El canciller alemán Friedrich Merz, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer (Thomas Kienzle/REUTERS/Archivo)
El canciller alemán Friedrich Merz, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer (Thomas Kienzle/REUTERS/Archivo)

El coronel Guillaume Vernet, portavoz del ejército francés, señaló el jueves que la misión permanece “en fase de construcción”. Según la oficina del presidente Emmanuel Macron, los países participantes contribuirán “cada uno según sus capacidades”, y las opciones para proteger el tránsito marítimo dependerán de la situación de seguridad tras un posible alto el fuego.

Un funcionario de la presidencia francesa, bajo condición de anonimato, explicó a The Associated Press que la prioridad es dotar a los operadores navieros de medios suficientes para evitar daños a sus buques al cruzar el estrecho, lo que podría requerir inteligencia, desminado, escoltas militares y procedimientos de comunicación con los estados ribereños.

Sidharth Kaushal, investigador del Royal United Services Institute, indicó que la remoción de minas y la creación de un sistema de alerta temprana ante amenazas marítimas serían funciones más factibles para la coalición que el acompañamiento militar directo de petroleros comerciales, tarea que demandaría un número de embarcaciones considerablemente alto.

Un buque de EEUU patrulla el estrecho de Ormuz (Centcom)
Un buque de EEUU patrulla el estrecho de Ormuz (@CENTCOM)

Por su parte, Ellie Geranmayeh, subdirectora del programa para Medio Oriente y el Norte de África en el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, señaló que el desminado representa un área en la que los países europeos y sus aliados podrían desempeñar un papel relevante. Geranmayeh apuntó que, aunque Estados Unidos sería un candidato más capacitado para esta tarea, su intervención directa en el área podría generar riesgos de nuevos incidentes militares con el régimen iraní.

Gran Bretaña evaluó el uso de drones especializados en la detección de minas, que serían desplegados desde el buque RFA Lyme Bay, como parte de una posible misión en el estrecho de Ormuz. El conflicto actual colocó en evidencia las limitaciones de la Marina Real británica, que solo mantiene un buque de guerra de envergadura, el destructor HMS Dragon, en el Mediterráneo oriental. Por su parte, Francia, que cuenta con el mayor poderío militar de la Unión Europea, envió a la zona su portaaviones de propulsión nuclear, acompañado por un portahelicópteros y varias fragatas.

(Con información de Associated Press)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaFranciaReino UnidoGuerra en Medio OrienteEstados UnidosDonald TrumpEmmanuel Macronestrecho de Ormuz

Últimas Noticias

El régimen iraní reclamó la salida de las fuerzas israelíes del sur de Líbano tras el alto al fuego acordado

El vocero del Ministerio de Exteriores de Irán manifestó su respaldo al cese de hostilidades entre las partes. Teherán sostuvo que soldados de las FDI se encuentran en territorio “ocupado”

El régimen iraní reclamó la salida de las fuerzas israelíes del sur de Líbano tras el alto al fuego acordado

Buques con destino a Irán cruzaron el estrecho de Ormuz a pesar del bloqueo de Estados Unidos

Las embarcaciones con restricciones navegaron hacia puertos iraníes, mientras la vigilancia internacional detectó nuevos desplazamientos relacionados con el comercio petrolero durante la actual crisis en Medio Oriente

Buques con destino a Irán cruzaron el estrecho de Ormuz a pesar del bloqueo de Estados Unidos

EN VIVO: Macron instó a Hezbollah a “renunciar a las armas” tras el alto al fuego acordado entre Israel y Líbano

El presidente francés manifestó este viernes su “preocupación” por un posible debilitamiento de la tregua y pidió a las partes que cesen las hostilidades

EN VIVO: Macron instó a Hezbollah a “renunciar a las armas” tras el alto al fuego acordado entre Israel y Líbano

Trump calificó el inicio de la tregua entre Israel y Líbano como un “día histórico” e instó a Hezbollah a “actuar correctamente”

La declaración del mandatario estadounidense coincide con el desarrollo del alto al fuego de diez días entre fuerzas libanesas e israelíes tras semanas de hostilidades. “Sería un gran momento para ellos si lo hicieran”, afirmó respecto al accionar del grupo terrorista

Trump calificó el inicio de la tregua entre Israel y Líbano como un “día histórico” e instó a Hezbollah a “actuar correctamente”

El auge del ‘silver housing’: la revolución de la vivienda senior en el mundo

Nuevas alternativas flexibles reconfiguran la experiencia de envejecer y fomentan la participación social y la independencia en la vida cotidiana

El auge del ‘silver housing’: la revolución de la vivienda senior en el mundo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Desmantelaron una red de trata de personas y prostitución en departamentos ocultos en Salta

Desmantelaron una red de trata de personas y prostitución en departamentos ocultos en Salta

Todo sobre la exposición gratuita “Archivo personal” de Elena Poniatowska en el Museo del Estanquillo: fechas y detalles

Cómo tostar granos de café en casa con sartén, horno o freidora de aire

En siete años no ha habido una nueva película de ‘Star Wars’: ahora, ‘The Mandalorian and Grogu’ se estrena en un mes y este es su tráiler

‘Spaceballs 2′ parodiará ‘Avatar’ y otras sagas además de ‘Star Wars’: primer adelanto de la esperada comedia

INFOBAE AMÉRICA

El régimen iraní reclamó la salida de las fuerzas israelíes del sur de Líbano tras el alto al fuego acordado

El régimen iraní reclamó la salida de las fuerzas israelíes del sur de Líbano tras el alto al fuego acordado

Buques con destino a Irán cruzaron el estrecho de Ormuz a pesar del bloqueo de Estados Unidos

El dictador Miguel Díaz-Canel reconoció que la vida cotidiana en Cuba “duele” a causa de la crisis humanitaria

EN VIVO: Macron instó a Hezbollah a “renunciar a las armas” tras el alto al fuego acordado entre Israel y Líbano

La genética explica la mayor parte de la inteligencia y el éxito profesional, según un nuevo estudio

ENTRETENIMIENTO

‘Spaceballs 2′ parodiará ‘Avatar’ y otras sagas además de ‘Star Wars’: primer adelanto de la esperada comedia

‘Spaceballs 2′ parodiará ‘Avatar’ y otras sagas además de ‘Star Wars’: primer adelanto de la esperada comedia

Dwayne Johnson se emociona hablando de su abuelo, que le inspiró para interpretar a Maui: “ha sido muy importante para mí”

Selena Gomez se une a lo nuevo del director de ‘The brutalist’: un western de cuatro horas sobre la historia de lo oculto

Robert Downey Jr. pasa de superhéroe a villano en ‘Vengadores: Doomsday’: “Será uno de los personajes más complejos de Marvel”

Pedro Almodóvar habla de Jacob Elordi y destroza ‘Cumbres borrascosas’: “Todavía dudaba si era un ‘sex symbol’ o un actor respetado”