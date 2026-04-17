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La postura de los hinchas de Boca Juniors respecto a la posible renovación del contrato de Claudio Úbeda

Encuesta a los simpatizantes xeneizes ante la concreta chance de que el DT continúe después de junio

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¿Boca debe renovarle a Úbeda?

El ciclo de Claudio Úbeda como entrenador de Boca Juniors tuvo altibajos, pero hoy goza de buena salud. De la incertidumbre por tomar las riendas en un momento difícil, tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, llegando al final de 2025, pasando por los interrogantes de la dirigencia a la hora de evaluar su continuidad para este año, al gran arranque de 2026, el pozo en el que entró y un invicto que lleva 12 partidos antes de afrontar su segundo Superclásico. ¿Qué opinan los hinchas xeneizes respecto a la chance de que Juan Román Riquelme le renueve el vínculo?

En una encuesta realizada por Infobae en la previa al match por Copa Libertadores entre Boca y Barcelona de Guayaquil, las opiniones fueron variadas, pero puede señalarse un denominador común: Úbeda todavía no tiene unanimidad, aunque la mayoría le abre la puerta de la permanencia como entrenador principal dependiendo de los resultados que consiga en el sprint final de este semestre, que incluirá Superclásico en el Monumental, posibles playoffs del Torneo Apertura y cuatro duelos extras por fase de grupos de Libertadores.

A la hora de hacer balances y repasar estadísticas, hay que remarcar que el DT lleva dirigidos 26 partidos oficiales (23 por torneos regulares, uno por Copa Argentina y dos por Libertadores). Del total, ganó 15, empató 6 y perdió 5, lo que lo lleva a tener un 65% de efectividad. Estos números lo ubican como el técnico más destacado desde que Riquelme asumió el mando como directivo.

Úbeda todavía no goza de inmunidad entre los hinchas de Boca, pero sí ganó mucho crédito (REUTERS/Pablo Sanhueza)
Úbeda todavía no goza de inmunidad entre los hinchas de Boca, pero sí ganó mucho crédito (REUTERS/Pablo Sanhueza)

Como hitos, se pueden marcar la victoria (2-0) en el Superclásico disputado el año pasado en la Bombonera, los dos triunfos en dos presentaciones por Copa Libertadores y la clasificación a 16avos de final de la Copa Argentina tras vencer a Gimnasia de Chivilcoy. Paradójicamente, el que jugó contra River en noviembre de 2025 fue el único clásico contra equipos grandes que ganó, ya que después registró tres empates y una derrota.

El arrastre de 12 cotejos invicto es otro punto favorable, mientras que su gran lunar fue la eliminación contra Racing en las semifinales del Clausura pasado, en la Bombonera, con gol de Maravilla Martínez. Eso llevó a la directiva a repensar la idea de continuidad de un entrenador que fue respaldado por Leandro Paredes y la mesa chica de referentes. El público, por su parte, parecía haberle hecho la cruz en un duelo fatídico en el que sacó de la cancha al Changuito Zeballos, uno de los que más se había destacado en ese entonces.

Para fines del año pasado, el director deportivo Marcelo Delgado no había confirmado 100% la continuidad de Úbeda como entrenador principal pese a que tenía contrato hasta junio de este año. Puertas adentro, sabían que ante la falta de alternativas en el mercado de técnicos, esta era una opción más que viable (que finalmente se concretó). Ahora el panorama es diferente: Riquelme tendría que extender un nuevo contrato más allá del 30 de junio de cara a un semestre donde Boca apostará a ganador a la Copa Libertadores.

El pensamiento del presidente boquense va en consonancia con lo que opinaron los fanáticos en la encuesta con este medio. Medirán ánimos y al grupo de futbolistas, pero por sobre todas las cosas harán un balance de los resultados de acá hasta fin del semestre. No será igual que Boca pierda el Superclásico, quede inesperadamente afuera del grupo de ocho clasificados a los playoffs del Apertura y arriesgue el pase a octavos de la Libertadores que si el equipo responde el domingo en Núñez, llega a las últimas instancias en el certamen local y pasa primero en la Copa.

  • Los números de Claudio Úbeda (65,3% de efectividad):

Dirigió 26

Ganó 15

Empató 6

Perdió 5

  • El fixture de Boca en el semestre

Domingo 19/4 (17.00) River-Boca (Apertura)

Jueves 23/4 (20.00) Defensa y Justicia-Boca (Apertura)

Martes 28/4 (21.30) Cruzeiro-Boca (Libertadores)

Fin de semana del domingo 3/5 Central Córdoba-Boca (Apertura)

Martes 5/5 (21.00) Barcelona-Boca (Libertadores)

Martes 19/5 (21.30) Boca-Cruzeiro (Libertadores)

Jueves 28/5 (21.30) Boca-U. Católica (Libertadores)

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