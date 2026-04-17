Paco Amoroso sorprendió al revelar cuántas veces tuvo relaciones sexuales en el último mes

Paco Amoroso explicó en la televisión española la cantidad de veces que mantuvo relaciones sexuales en el último mes

Tras un intenso 2025, y tras el estreno de su álbum Free Spirits, Ca7riel y Paco Amoroso se preparan para iniciar su nueva gira mundial. Así, durante su paso por España, los jóvenes abrieron la puerta de su intimidad y sorprendieron al contar cuántas veces habían tenido relaciones sexuales en los últimos 30 días.

Todo comenzó cuando David Broncano les consultó en La Revuelta: “En los últimos treinta días, número de veces que habéis incurrido en sexo”. Sin pensarlo mucho Paco respondió: “Cero”, formando el número con su mano. Acto seguido, el cantante detalló: “Desde diciembre que entramos en la clínica yo me alejé. Me alejé de todo tipo de pasiones. Porque me parece que hay que enfocarse más en estar bien”.

Tras hacer referencia al centro de salud de Sting, en el que se internaron un tiempo, tal como explican en la narrativa de su nuevo álbum, el conductor les consultó, haciendo un juego de palabras: “¿Pero las pasiones, Paco?”.

Lejos de retroceder en su postura, Paco explicó su postura y la verdad detrás de su decisión: “Pero ya fuimos apasionados y ahora tocan otras cosas”. Luego, el conductor puso sus ojos sobre Ca7riel y le preguntó cómo era su caso. En una línea similar a la de Amoroso, el guitarrista respondió: “Yo solo tantra. Solo tantra. ¿Eso cuenta como sexo?”.

Ca7riel y Paco Amoroso hablaron del fenómeno viral en el que los fans los confunden con Lady Gaga

Fue entonces cuando Broncano comentó: “Sí. Cuenta pero en negativo. Podría ser el primer caso de puntuación negativa. Recordemos que fo... un punto, pet... cero con seis, masturbación cero con cinco. Menos siete. Porque acumula, va para dentro”. Para cerrar, Ca7riel generó la ovación del público al resaltar: “Sí, es que somos artistas de alto rendimiento”.

Días atrás, los jóvenes también hablaron del trasfondo de su canción “No me sirve más”, en la cual hablan del fenómeno viral en el que sus fans comparaban a Paco con Lady Gaga. “Cuando ustedes vienen a Nueva York, ¿les confunden con Lady Gaga?”, comenzó preguntándole una periodista en una entrevista con Billboard Latam.

Fiel a su estilo y su tono tranquilo, Amoroso reveló que también llegaron a confundir a Ca7riel con la famosa cantante pop: “Sí, nos pasó. A él también, incluso. Ahora que está rubiecito, así como está. A veces está sentado en una silla, parado no, porque es muy alto, pero cuando está sentado puede que sea Lady Gaga. Entonces, en base a eso es que surge esa letra, de que el parecido en un momento era tan grande, ahora menos, pero en un momento era muy grande. Y bueno, de ahí vienen a veces las inspiraciones, son todas cosas que nos van pasando segundo a segundo, minuto a hora”.

Tras su exitoso paso por Japón, en el cual anunciaron sus primeros shows en solitario en el país, Ca7riel y Paco Amoroso continúan recorriendo el mundo, preparándose para su gira internacional. En ese marco, en las últimas horas se dio a conocer un llamativo y tajante consejo del dúo, el cual buscó ayudar a sus seguidores y transmitir sus nuevas y saludables costumbres.

Ca7riel y Paco Amoroso contaron cuál es el hábito más saludable que recomiendan a sus fans

“Hola, nosotros somos Ca7riel y Paco Amoroso de Argentina”, comienzan diciendo los cantantes en el video en diálogo con Perfectly Imperfect. Acto seguido, ante la consulta de qué película recomendaba ver, Paco respondió: “Yo recomiendo Sexy Beast de Jonathan Glazer. Él tiene uno de los mejores villanos de la historia. Este tipo llamado Ben Kingsley. Es una persona horrible, muy violenta, y tiene acento británico, así que es genial”.

Luego, el artista respondió cuál es su comida favorita y la que repetiría siempre que tuviera la oportunidad: “En mi caso, si tengo la oportunidad, comeré un bistec todas las mañanas. Un batido verde y un bistec”. Fue entonces cuando el juego se inclinó hacia Ca7riel, quien tuvo que dar un profundo consejo para sus fans. Fiel a su estilo, el joven subrayó: “Un consejo: no tomes drogas. No es necesario. Lo sano es bueno. No sean boludo. La falopa es mala, flaco. No pierdas el tiempo”.

Para cerrar, el guitarrista explicó qué álbum le recomendaba a sus fanáticos. En ese punto, Ca7riel optó por dar a conocer uno de su propia autoría: “Mi álbum favorito se llama Constimordor de Barro porque es mi banda de metal, y necesito interacciones. Necesitamos interacciones. Sí”.