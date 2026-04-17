La reacción de Maciel tras ser notificada judicialmente por la policía en Gran Hermano: “Me movió la cabeza”

La participante recibió una notificación policial por una causa en su contra (Video: GH, Telefe)

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez no por estrategias, romances ni discusiones entre participantes, sino por un episodio que rompió por completo la lógica del reality. Un operativo de la Policía Federal en los estudios de Telefe derivó en una notificación judicial dentro del programa, con La Maciel como protagonista de una secuencia cargada de tensión, incertidumbre y emociones a flor de piel.

Todo comenzó fuera de cámara, cuando trascendió que efectivos policiales se habían presentado en el canal ubicado en Martínez. Según se supo, no se trataba de una detención, sino de una notificación formal vinculada a una causa judicial por presunta explotación sexual que ya contaría con varios denunciantes. La situación generó conmoción tanto en la producción como en los trabajadores del canal, que durante varias horas manejaron la información con hermetismo mientras el operativo avanzaba.

El procedimiento, finalmente, llegó hasta el interior del reality. La producción decidió canalizar la notificación a través del confesionario, el espacio habitual donde los participantes mantienen sus conversaciones privadas con la voz de Gran Hermano. Fue allí donde se produjo uno de los momentos más impactantes de esta edición.

Agentes de la Policía Federal Argentina realizan un operativo en los estudios de Telefe para llevar a cabo una notificación

“Hola, Maciel”, se escuchó decir a Gran Hermano con un tono inusualmente serio. La participante, sin imaginar la magnitud de lo que estaba por suceder, respondió con naturalidad: “¿Cómo estás?”. La respuesta llegó de inmediato y cambió por completo el clima: “Tengo algo que comunicarte… en unos instantes te voy a llamar al confesionario debido a una notificación judicial que debés firmar”.

La frase, acompañada por música tensa, marcó un quiebre dentro de la casa. Minutos después, La Maciel ingresó al confesionario, donde firmó la documentación correspondiente en presencia de abogados del canal. Pero lo más fuerte ocurrió después, cuando regresó visiblemente afectada y decidió abrirse ante Gran Hermano.

“Me movió mucho la cabeza, mucho, porque sé de dónde viene”, comenzó diciendo, en un relato entrecortado que dejó ver su angustia. Según explicó, la situación estaría vinculada a un episodio de su pasado que, lejos de comprometerla, la tendría como denunciante. “Todo empezó cuando mi hermana… que ya no está en este mundo… vino a contarme que no podía salir a trabajar a la calle porque había alguien que le sacaba plata”, relató, visiblemente conmovida.

La Maciel reveló que la denuncia original surgió a raíz de un episodio familiar y afirmó ser la denunciante, no la acusada (Video: GH, Telefe)

En ese contexto, aseguró que fue ella quien impulsó una denuncia que, con el paso del tiempo, derivó en detenciones y allanamientos. “Yo había denunciado a dos personas, junté testigos… y cuando cayeron presos, cayó mucha gente. Incluso fue noticia”, afirmó. Sin embargo, explicó que, tras ese proceso, comenzó a sufrir acoso en redes sociales y situaciones de hostigamiento que, según su versión, continúan hasta hoy.

La notificación judicial, lejos de generarle temor por su situación legal, la afectó por otro motivo. “No me movió por mí… yo siento que esto ya lo enfrenté y lo gané. Pero acá encerrada me está agarrando algo que no lo puedo controlar”, confesó, haciendo referencia al aislamiento propio del reality. Y agregó, con preocupación: “Siento que mi familia debe estar pasando mal”.

Horas más tarde, ya en contacto con sus compañeros, profundizó su versión y fue categórica al rechazar cualquier acusación en su contra. “Jamás en mi vida hice algo así. Nunca exploté a nadie, jamás”, sostuvo con firmeza. En ese mismo intercambio, dejó entrever su teoría sobre el origen de la denuncia: “Se ve que me vieron acá adentro y no sé qué están armando ahí afuera”.

La Maciel rechazó categóricamente cualquier acusación en su contra y recalcó no haber explotado a nadie ni tener antecedentes

El clima dentro de la casa se volvió espeso. Sus compañeros intentaron contenerla y llevar tranquilidad, pero la participante no pudo ocultar su angustia. “Nunca tuve una denuncia en mi vida”, remarcó, insistiendo en su inocencia. Incluso recordó momentos difíciles que atravesó en el pasado: “Hasta casi me mataron. Tuve que vivir con la Gendarmería en la esquina de mi casa… cuidándome para entrar y salir”.

Mientras tanto, desde la producción confirmaron que la participante continuará en el reality, al menos por el momento, ya que la notificación no implica una medida restrictiva inmediata. Sin embargo, el tema será abordado en la gala y promete generar un fuerte impacto tanto dentro como fuera de la casa.