La íntima noche de Luana Fernández, Franco Zunino y Fabio Agostini en Gran Hermano: juegos y besos en un duro desafío

El desafío de permanecer atados 24 horas pone a prueba la relación entre Luana, Zunino y Fabio en Gran Hermano (Video: GH, Telefe)

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) sumó un nuevo capítulo cargado de tensión, juego y emociones cruzadas, esta vez con un desafío que puso en el centro de la escena a uno de los vínculos más comentados del reality. Luana Fernández, Franco Zunino y Fabio Agostini, protagonistas de un triángulo amoroso que viene creciendo con el correr de los días, aceptaron una propuesta del Big que promete exponerlos como nunca antes: deberán permanecer atados entre sí durante 24 horas a cambio de un beneficio colectivo para toda la casa.

La consigna fue presentada por Santiago del Moro durante la última gala, en un momento que rápidamente llamó la atención de todos los participantes. El conductor explicó que se trataba de un desafío con recompensa para todos: una noche de película en el SUM con pochoclos y cosas dulces para los tres involucrados, además de un asado completo con gaseosas y helado destinado al resto de la casa. Sin embargo, la condición no era menor. Para acceder a esos premios, Luana, Fabio y Zunino debían aceptar permanecer físicamente unidos durante un día entero.

La propuesta no solo implicaba incomodidad logística, sino también una fuerte carga emocional. El vínculo entre los tres ya venía generando miradas, comentarios y especulaciones dentro y fuera de la casa. Luana, en el centro de la escena, nunca terminó de definirse entre Fabio, con quien mantiene una conexión más reciente e intensa, y Zunino, con quien existe una historia previa cargada de complicidad pero sin avances concretos.

La dinámica entre Luana, Fabio y Zunino genera especulaciones dentro y fuera de la casa de Gran Hermano por su triángulo amoroso

Lejos de dudar, los tres aceptaron el desafío casi de inmediato. La tentación del premio colectivo y la presión implícita del juego pesaron más que cualquier incomodidad. “Sí, por la comida, todo”, lanzó Luana con espontaneidad, dejando en claro que el incentivo también pasaba por lo cotidiano. Fabio y Zunino se sumaron sin demasiadas vueltas, en una decisión que rápidamente encendió la expectativa en la casa.

Ya atados entre sí, los tres se dirigieron al SUM para dar inicio a la primera parte de la experiencia: una velada íntima con película, snacks y un clima que combinaba diversión, tensión y cierta incomodidad. Lo que parecía una propuesta lúdica pronto comenzó a revelar matices más profundos del vínculo.

Durante la noche, Luana tomó la iniciativa y abrió el juego con una pregunta directa hacia Fabio, vinculada a su experiencia en otros realities. “¿En los otros realities también era tan divertido cuando se ataban?”, indagó con curiosidad. La respuesta del español, entre risas, fue ambigua: “Depende cómo lo hagamos, sí”. Lejos de quedarse ahí, la participante insistió: “¿Cómo lo hacían?”.

La propuesta de Gran Hermano ofrece una noche de película y snacks a los protagonistas y un asado al resto de la casa, a cambio de cumplir el reto colectivo

El intercambio, cargado de doble sentido, derivó en una respuesta más concreta de Agostini: “Quizás salían algunas caricias, pero porque también me ataron con la chica con la que me estaba conociendo, así como vos. Ahora me ataron con tu exnovio”. La frase no pasó desapercibida y generó una reacción inmediata de Zunino, que no dudó en intervenir: “¿Cómo exnovio?”, preguntó, visiblemente sorprendido. Acto seguido, buscó una definición directa: “¿Qué somos?”.

La respuesta de Luana intentó bajar la intensidad del momento: “Nos llevamos muy bien”, dijo, sin comprometerse demasiado. Sin embargo, el clima ya estaba marcado por la incomodidad y la exposición emocional. Fabio, fiel a su estilo, sumó una cuota de humor al rematar la situación con una palabra que dejó flotando una idea provocadora: “Poliamor”.

A medida que avanzan las horas, el desafío promete seguir generando situaciones incómodas, acercamientos inesperados y definiciones que hasta ahora parecían postergadas. La convivencia forzada obliga a los tres a enfrentar lo que sienten en un contexto donde no hay escapatoria posible.

Mientras tanto, el resto de la casa observa con atención. El beneficio colectivo funciona como incentivo, pero también como presión: el cumplimiento del desafío impacta directamente en todos. En ese equilibrio entre lo individual y lo grupal, el reality vuelve a demostrar su capacidad para tensionar vínculos y llevarlos al límite.