ANSES: quiénes cobran hoy viernes 17 de abril de 2026

La ANSES efectúa pagos este viernes 17 de abril de 2026 a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales

En la jornada de hoy, viernes 17 de abril de 2026, miles de argentinos reciben depósitos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) correspondientes a distintas prestaciones sociales. El calendario de pagos continúa su curso, con aumentos vinculados a la inflación y sumas actualizadas para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones.

La ANSES dispuso que en abril se aplique un aumento del 2,9% para todas las prestaciones, reflejando la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero.

Quiénes cobran hoy, 17 de abril de 2026

El calendario de pagos de ANSES para este viernes alcanza a varios grupos de beneficiarios, de acuerdo con la terminación de su DNI. A continuación, el detalle de las prestaciones que se abonan hoy.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Las personas con jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo y cuyo DNI termina en 5 reciben el pago correspondiente este viernes. Este segmento representa a una parte significativa de adultos mayores que dependen de la prestación mensual para cubrir sus necesidades básicas.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo (AUH)

Hoy también cobran quienes reciben la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo (AUH) cuyo DNI finaliza en 5. Este grupo abarca tanto a trabajadores en relación de dependencia que cumplen con los requisitos de ingresos, como a titulares de la AUH, destinada a familias sin empleo formal o con empleos informales.

Las familias titulares de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 5 también reciben el pago este viernes (REUTERS/Irina Dambrauskas)

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 5 también perciben su prestación hoy. Esta ayuda económica está destinada a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad social, y sigue el mismo sistema de organización por terminación de documento.

Asignación por Prenatal

Hoy también está previsto el pago de la Asignación por Prenatal para titulares cuyo DNI finaliza en 6 y 7. Este beneficio corresponde a personas trabajadoras registradas o monotributistas que cumplen con los requisitos y se encuentran transitando un embarazo.

Los montos varían de acuerdo al rango de ingresos, y la actualización del 2,9% también se aplica a esta prestación.

De cuánto son las jubilaciones en abril 2026

En abril de 2026, los montos de las jubilaciones y pensiones experimentan un nuevo ajuste. Según las resoluciones oficiales, el haber mínimo garantizado del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se ubica en $380.319,31, mientras que el máximo alcanza los $2.559.188,80. Estos valores resultan de la aplicación del aumento del 2,9%, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) de febrero.

Con el bono extraordinario confirmado por el Gobierno, la jubilación mínima asciende a $450.319,31. La Prestación Básica Universal (PBU) se fija en $173.978,72 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $304.255,45. Además, para el período devengado de abril, la base imponible mínima para calcular aportes y contribuciones será de $128.091,45, y la máxima de $4.162.912,57.

El haber jubilatorio mínimo, tras el incremento y el bono adicional, asciende a $450.319,31, y la PBU se fija en $173.978,72 para este mes

De cuánto son las asignaciones en abril 2026

Las Asignaciones Familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH) también reciben un incremento del 2,9% a partir de abril. Los nuevos montos, ya vigentes este mes, son los siguientes:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $136.666 por hijo.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $445.003 por hijo.

Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $68.341 por hijo.

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (primer rango de ingresos): $222.511 por hijo.

Estos valores se abonan de acuerdo al calendario de ANSES y varían según los ingresos del grupo familiar y la situación particular de cada beneficiario. El ajuste mensual permite que las asignaciones mantengan su poder adquisitivo en línea con la inflación.

Las Asignaciones por Embarazo, Prenatal y Maternidad también se actualizan, aunque los valores específicos dependen del tipo de prestación y la condición del titular. Los beneficiarios pueden consultar las sumas exactas y el cronograma de pagos correspondiente a cada prestación a través de los canales oficiales de ANSES.