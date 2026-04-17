David Beckham sobre el Mundial 2026: “Será una oportunidad única para presenciar cómo une el fútbol”

David Beckham afirma que la Copa Mundial 2026 transformará el fútbol en América del Norte gracias a la cooperación inédita entre Estados Unidos, México y Canadá (AFP)

El exfutbolista y empresario británico David Beckham anticipó que la Copa Mundial 2026 transformará el panorama del fútbol internacional.

En declaraciones a People, subrayó que el torneo, organizado en conjunto por Estados Unidos, México y Canadá, ofrecerá una experiencia inédita para jóvenes y fanáticos, y consolidará la posición del continente en el escenario global. “Será una oportunidad única para presenciar cómo une el fútbol”, destacó.

Beckham y la visión de un torneo transformador

Beckham, propietario del Inter Miami CF, destacó que la próxima Copa Mundial marcará un “antes y un después” en la historia del fútbol.

Beckham resalta el impacto social del evento, que inspirará a millones de jóvenes futbolistas y fomentará la diversidad cultural en el continente (Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

Según el exjugador, la magnitud del evento y la cooperación inédita entre tres países de América del Norte potenciarán el impacto social y deportivo del torneo. Para Beckham, la cita será una plataforma para mostrar cómo el fútbol puede unir culturas diversas, inspirar a nuevas generaciones y fortalecer los lazos regionales a través del deporte.

A juicio del exfutbolista, la organización tripartita representa una apuesta innovadora por la colaboración internacional.

Beckham expresó que el potencial de esta alianza reside en la capacidad de aprovechar la infraestructura moderna, la experiencia previa de México como anfitrión y el entusiasmo creciente de Estados Unidos y Canadá por el fútbol. Esta sinergia, según el británico, será fundamental para elevar el perfil del campeonato y atraer la atención de nuevas audiencias.

El impacto esperado en América del Norte

El torneo se perfila como una plataforma para la integración internacional, fortaleciendo los lazos entre comunidades y jugadores de diferentes países (REUTERS/Marco Bello)

El exjugador de la selección inglesa enfatizó que el desarrollo del fútbol en América del Norte se verá impulsado como nunca antes gracias al Mundial 2026.

“La infraestructura y el apoyo de las comunidades locales serán claves para el éxito del torneo”, afirmó Beckham en People. Destacó que millones de jóvenes futbolistas podrán experimentar de primera mano el ambiente de una Copa Mundial, lo que estimulará el crecimiento de las ligas nacionales y fomentará el interés por el deporte en la región.

Beckham también apuntó que la celebración conjunta no solo beneficiará a los países anfitriones, sino que servirá como vitrina para proyectar el fútbol norteamericano al resto del mundo. Según la revista estadounidense People, el exfutbolista considera que la Copa Mundial generará “una energía única en América del Norte” y atraerá a nuevos públicos, consolidando así la presencia continental en el fútbol internacional.

Consejos de Beckham para jugadores y aficionados

David Beckham aconseja a jugadores y aficionados disfrutar intensamente la experiencia y valorar la convivencia y el respeto que caracterizan al fútbol mundialista (REUTERS/Stephanie Lecocq)

En el marco de la cuenta regresiva para la Copa Mundial, Beckham ofreció recomendaciones a los futbolistas que participarán en el torneo. Resaltó la importancia de disfrutar cada momento y asumir el privilegio de competir en la máxima cita del fútbol. “Estas experiencias pueden dejar una huella imborrable y transformar la vida de los jugadores más allá del resultado deportivo”, resaltó el británico.

A los aficionados, Beckham sugirió “vivir plenamente la experiencia” y celebrar la diversidad cultural que caracteriza a la Copa Mundial. Insistió en la necesidad de fomentar el respeto mutuo entre hinchas y valorar la convivencia que hace grande al fútbol internacional. La revista People recogió su convicción de que la combinación del entusiasmo local, la pasión internacional y la cooperación de las ciudades anfitrionas dará lugar a un campeonato “extraordinario”.

El desafío y la oportunidad para el continente

La cita en más de doce ciudades impulsará el desarrollo deportivo y social, dejando una huella duradera en las próximas generaciones de América del Norte (Crédito: ESPN.)

Beckham manifestó que la Copa Mundial 2026 representa “una oportunidad única para presenciar cómo el fútbol une a comunidades, jugadores y seguidores en una celebración global”.

La cita, que tendrá lugar en más de una docena de ciudades entre Estados Unidos, México y Canadá, se perfila como un evento sin precedentes en la historia del fútbol continental.

Expertos señalan que el torneo podría generar beneficios económicos sustanciales para los países anfitriones. Según un informe de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), se estima que la Copa Mundial 2026 podría atraer a más de 8,43 millones de espectadores y generar ingresos superiores a los USD 5.000 millones.

La expectativa es que la exposición mediática y el flujo de visitantes internacionales contribuyan al crecimiento sostenido del fútbol en la región y al fortalecimiento de la infraestructura deportiva.

Con la mirada puesta en 2026, Beckham reiteró su confianza en que el Mundial dejará una huella duradera en las próximas generaciones. “Los jóvenes van a vivir algo inolvidable”, concluyó el exfutbolista británico, convencido de que la Copa Mundial será un catalizador para el desarrollo deportivo y social de América del Norte.