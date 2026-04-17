Día Mundial del Malbec: ¿puede el vino emblema de Argentina consagrarse como el mejor del planeta?

El proceso histórico de adaptación y diferenciación local convirtió al Malbec en una cepa emblemática del vino argentino a nivel global (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este viernes 17 de abril es el Día Mundial del Malbec. Sin dudas, la vitivinicultura argentina reafirma su liderazgo global a través de una cifra que ilustra su magnitud: cerca de 50.000 hectáreas de esta variedad se cultivan en el país, lo que representa la mayor extensión mundial dedicada a esta uva emblemática.

El protagonismo de Argentina se construyó en torno a un proceso histórico de adaptación única y constante diferenciación local, que proyecta a la industria hacia un futuro de reconocimiento internacional sostenido.

La cepa llegó a Argentina a mediados del siglo XIX desde Burdeos, cuando Michel Aimé Pouget la introdujo cumpliendo un encargo de Domingo Faustino Sarmiento. Sin embargo, tras más de ciento cincuenta años de presencia en el país, ese linaje francés evolucionó: las selecciones masales originales dieron lugar a clones y variantes locales, perfectamente adaptados a los múltiples terruños nacionales.

Argentina lidera el cultivo global de Malbec con cerca de 50.000 hectáreas plantadas, reafirmando su protagonismo en la vitivinicultura internacional (Imagen ilustrativa Infobae)

Este proceso, lejos de ser anecdótico, explica que hoy Argentina sea la referencia global en Malbec y que la cepa sea, en palabras del ingeniero Alberto Arizu (h), presidente ejecutivo de Luigi Bosca, el factor que “convirtió al origen en una cualidad central del vino”.

Ante la inquietud de si el Malbec argentino puede alcanzar la distinción de mejor vino del mundo, Infobae recabó opiniones de los referentes que día a día construyen ese camino. Además, cabe hacer un repaso histórico para dimensionar el fenómeno.

Los hacedores del Malbec argentino: visiones, experiencias y reflexiones

Alejandro Vigil, enólogo jefe de Bodega Catena Zapata, describió el proceso de descubrimiento de la variedad: “Al principio, todo cerraba, pero el vino no tenía historia, lo que con el tiempo se vuelve difícil de sostener. El Malbec me resultaba demasiado cómodo; todo encajaba, pero no había tensión ni pregunta, y ahí empecé a desconfiar de esa facilidad. Cuando lo entendí, cambió todo: el Malbec no era una variedad, era un traductor, alguien que habla todos los idiomas del suelo, aunque muchas veces lo hacemos callar”. Vigil enfatizó su búsqueda de un vino con “tensión, textura y piedra, que incomode y obligue a pensar”, superando el simple abordaje de Malbec argentino para concebir “lugares en forma de Malbec”.

Expertos enólogos destacan el terruño como factor clave para lograr Malbecs de alta calidad y diversidad de perfiles sensoriales en cada región productora (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vigil afirmó además: “El terruño lo es todo: el Malbec sin lugar es un buen vino, pero con lugar es un gran vino; el terruño no es solo el suelo, es la historia de cómo ese suelo fue trabajado, entendido y respetado, la decisión de no intervenir cuando no hace falta y de intervenir cuando sí; para mí, el terruño es una construcción humana sobre una base natural, y el Malbec es la herramienta más sensible para mostrarlo”. Para el consumidor, recomendó: “No tome al Malbec como una certeza, sino como una pregunta, que no busque siempre el mismo sabor y se permita descubrir que un Malbec puede ser tenso, filoso, austero o profundo y silencioso; el Malbec no es una zona de confort, es un mapa, y cada botella es una coordenada distinta”.

Por su parte, Francisco Fraguas, fundador de Entrometido Wines, expresó: “El Malbec es una variedad increíble, que lo tiene todo: color, aroma, taninos y acidez si se la maneja bien, una variedad para hacer vinos de altísima calidad; formó parte del primer Entrometido Colección, un blend de Malbec y Cabernet Franc. Una de las virtudes más destacadas del Malbec es su gran versatilidad al terruño; es notable la diferencia que muestra esta variedad según la zona de origen, y desde nuestro punto de vista, el terruño es el factor fundamental para lograr un gran Malbec”.

Fraguas instó a los consumidores a experimentar con la gama de posibilidades: “La riqueza del Malbec en nuestro país es infinita y no hace falta ser experto para reconocerla y disfrutarla”.

Francisco Fraguas, fundador de Entrometido Wines, destaca la versatilidad del Malbec argentino

Hervé J. Fabre, de Fabre Montmayou, recordó su decisión de invertir en Argentina por el Malbec: “No me había equivocado. Vi en esa uva, que a inicios de los años noventa era poco conocida y difundida en el mundo, la posibilidad de diferenciarnos tanto ante el público como ante la prensa con un vino de alta calidad”.

Fabre subrayó el rol del terruño: “Es fundamental producir grandes uvas que solo se obtienen en grandes terroirs; el terruño está conformado por la geología, el clima, el rendimiento y el savoir faire del viñatero. Constituye el elemento más importante para alcanzar un Malbec de calidad”. Además, recomendó: “Un consumo moderado de vino, preferentemente Malbec, protege la salud cardiovascular y mejora la calidad de vida”.

Para Gonzalo Serrano Alou, enólogo de Anaia Wines, la elaboración de Malbec representó una profunda responsabilidad y fascinación por su nobleza: “Mi primer Malbec fue en Luján de Cuyo, junto a Pablo Cúneo, cuyas enseñanzas sobre la búsqueda de la expresión varietal sigo recordando cada cosecha. Comprendí que el Malbec es un libro abierto: si sabes leerlo, revela todo sobre su lugar de origen”.

Serrano Alou calificó el terruño como “la base de todo”, equiparando el rol del enólogo al de un “director técnico” que debe interpretar y definir el estilo del vino según el suelo y el clima. Subrayó la importancia de abordar cada añada “con curiosidad y celebrando el encuentro”.

Gonzalo Serrano Alou, enólogo de Anaia Wines, equipara su labor con la de un director técnico al interpretar el suelo y el clima para definir el estilo del vino

Thibaut Delmotte, enólogo de Colomé, dijo a Infobae: La Argentina se hizo conocer gracias al Malbec, sin duda, pero también, afortunadamente, nos diversificamos en la producción de vino. Actualmente, pueden encontrarse grandes Cabernet Sauvignon, Tannat y Pinot Noir, así como excelentes vinos blancos. Existe una diversidad en el mundo del vino argentino que realmente es notable, lo cual contribuye a posicionar la marca Malbec a nivel internacional".

“A los consumidores, les recomiendo que continúen eligiendo Malbec. Por supuesto, es importante probar otras cepas y vinos de corte para descubrir nuevas experiencias, pero el Malbec siempre sorprende. No se ha limitado a un solo estilo ni a un único terroir o zona de producción: hay Malbec elaborado en todo el país y de muy alta calidad. Siempre con moderación, debemos seguir consumiendo esta gran cepa que nos dio reconocimiento mundial y que continúa sorprendiendo en cada copa”, sumó Delmotte.

Al tiempo que repasó: “El terroir es clave en la producción de un gran Malbec. Aunque es una variedad muy versátil y se adapta a todos los terroirs y condiciones de viticultura del país, también es muy sensible a los cambios de suelo y clima entre diferentes regiones. Cuando hablamos de terroir, nos referimos a varios factores. El primero es la altura: cuanto mayor es la altitud, mayor es la radiación solar, lo que produce uvas con piel más gruesa y oscura, generando vinos más concentrados y estructurados”.

Thibaut Delmotte, enólogo de Colomé, señala que la altitud es un factor clave en la producción de grandes Malbec

“Además -amplió Delmotte- la altura aporta temperaturas diurnas más frescas y una mayor amplitud térmica, factores que permiten mantener una acidez natural elevada y aportar elegancia y frescura al vino. El suelo es otro componente fundamental. En nuestro caso, contamos con cuatro fincas en diferentes altitudes y tipos de suelo, lo que nos permite observar claramente su influencia. Desde la primera elaboración, noté que el terroir único del Alto Valle nos brindaba la oportunidad de hacer grandes vinos, pero también vinos diferentes y distintivos, permitiendo escribir una nueva historia para el vino argentino en condiciones extremas y con un perfil propio”.

El enólogo de Colomé hizo un repaso histórico: “En más de veinte años desde la primera cosecha hasta las actuales, la principal enseñanza ha sido que sí es posible hacer viticultura extrema a 2.600 y hasta 3.100 metros de altura. Inicialmente, era escéptico respecto a estas fincas extremas, pero el esfuerzo y la determinación demostraron que se podía lograr. Es imprescindible reconocer la visión y determinación de Donald Hess, quien se propuso plantar viñedos de Malbec en tierras vírgenes donde nunca antes se había cultivado".

La experiencia de Ariel Angelini, de Casa Petrini, subraya la conjunción entre expectativa y sentido de pertenencia: “Era vivenciar el sueño, estar mano a mano con la gran variedad a elaborar, de la que todos hablaban y veían el gran potencial. Fue un todo, paisaje, lugar, mística bodeguera y el minuto a minuto de los tiempos de cosecha grabados para siempre”.

Angelini resaltó la diversidad del Malbec: “Su ‘no frontera’, un abanico de posibilidades que surgían a partir de estilos de elaboración y diversos lugares. Percibía diferencias claras de una misma variedad que obligaba a pensar distinto y a proyectarse con una visión renovadora añada tras añada”. Invitó a los consumidores a seguir disfrutando de la “noble y amigable variedad que tan bien nos representa”.

Matías Ciciani Soler, director de Enología y Viñedos de Bodega Escorihuela Gascón, identifica la plasticidad del Malbec como la clave de su éxito, ya que la variedad muestra comportamientos diferentes según el terruño

Matías Ciciani Soler, director de Enología y Viñedos de Bodega Escorihuela Gascón, identificó la “plasticidad” del Malbec como la clave de su éxito y vigencia: “La primera vez que elaboré Malbec fue en 2005, trabajando con uvas de diferentes lugares y alturas en una bodega pionera, donde descubrí la plasticidad de la variedad: su capacidad para comportarse de manera distinta según el terruño, siempre con una complejidad y estructura en capas que intriga”. Describió cómo cada terruño cuenta su propia historia y la importancia de permitir que el vino “exprese la autenticidad de su origen”.

El Malbec y la revolución del vino argentino en cifras y territorios

La superficie cultivada de Malbec en la actualidad —casi 50.000 hectáreas diseminadas a lo largo del país— constituye un capital productivo imposible de encontrar en otras latitudes. A diferencia de variedades internacionales como Cabernet Sauvignon, Merlot o Pinot Noir, el Malbec ofrece a Argentina no necesariamente una opción superior, sino un atributo diferencial clave: exclusividad combinada con adaptabilidad.

El Malbec, originario de Cahors (Francia), encontró en la diversidad de paisajes y suelos argentinos la oportunidad para expresar un abanico estilístico inédito, donde cada región —del Norte a la Patagonia— imprime en la variedad una identidad específica. Este fenómeno permite al productor argentino ofrecer en las copas no solo vinos agradables y frescos, sino tintos de notable versatilidad capaz de acompañar innumerables estilos culinarios, siempre con una textura dócil e identitaria.

Hervé J. Fabre sostiene que el terruño es el elemento más importante para alcanzar un Malbec de calidad, compuesto por geología, clima, rendimiento y el savoir faire del viñatero, factores que han permitido a la cepa diferenciarse y ganar prestigio internacional

Como principal consecuencia de este proceso, la industria vitivinícola argentina consolidó en el Malbec una llave de acceso privilegiada a la escena global. El varietal, gracias a su calidad reconocida, abrió la puerta para que los consumidores del mundo asociaran a la Argentina con vinos de autoría propia y proyección internacional.

Otros ejemplos de esta diversidad son etiquetas como Universo Malbec de Bodega Malma, de la Patagonia, que ofrece una expresión intensa y elegante definida por notas de frutas rojas, violetas y matices especiados procedentes de la crianza en roble. Se destaca por su estructura equilibrada y un final sostenido en boca. Otro caso emblemático es Pulenta Estate Malbec, un exponente de perfil clásico de la variedad, que sobresale por aromas a frutas rojas, flores y notas de vainilla y chocolate. Su estructura, equilibrio y persistencia reflejan la riqueza de los terroirs de Agrelo y Valle de Uco.

El Malbec como sinónimo argentino: innovación, versatilidad y desafío global

La historia reciente del Malbec argentino está marcada por la apuesta a la diferencia. El país priorizó en los últimos 150 años no solo aumentar su producción, sino también entender que la “llave de entrada” al mundo del vino era elegir una variedad que, aunque compartida en sus orígenes, resultara casi exclusiva por su adaptabilidad local. El resultado es un Malbec que ya no necesita justificaciones ni comparaciones: hoy es sinónimo ineludible de Argentina, pese a su corazón francés.

En ese trayecto, el trabajo de productores, inmigrantes y nuevas generaciones fue fundamental para lograr el salto cualitativo. Sin ese “cepaje”, Argentina carecería de la proyección de excelencia que se reconoce en la actualidad. La facilidad de consumo, la expresividad aromática y la frescura del Malbec lo han convertido en el favorito del consumo local, pero la verdadera meta pasa por trascender en el plano global de la mano de grandes exponentes.

El Malbec se posiciona como sinónimo de exclusividad argentina, logrando reconocimiento internacional por su calidad, identidad y proyección en exportaciones (Imagen ilustrativa Infobae)

El desafío que enfrenta la cantera argentina de Malbec ya no es exclusivamente geográfico ni climático, sino cualitativo. La última década funcionó como un laboratorio de excelencia: varias etiquetas nacionales coquetearon con los 100 puntos que otorga la prensa especializada internacional. Hoy, cada año crecen los ejemplos de Malbecs galardonados con la puntuación máxima, certificando una madurez productiva que se apoya, centralmente, en la búsqueda del lugar ideal y los métodos de vinificación acordes para que la uva exprese lo mejor de sí.

El Malbec y la construcción de identidad nacional

El recorrido del Malbec como emblema argentino se reflejó también en hitos institucionales determinantes. Luigi Bosca, bodega con más de 125 años de historia, fue clave en la creación de la Denominación de Origen Controlada (D.O.C.) de Luján de Cuyo en 1989, cuando el ingeniero Alberto Arizu y un grupo de bodegueros mendocinos impulsaron la primera denominación de este tipo en América, con el objetivo de proteger la identidad del Malbec de esa región.

El hito se formalizó en 1991 al certificar el primer Luigi Bosca Malbec bajo el sello del Consejo de la Denominación de Origen Controlada y con el aval de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV).

Para Alberto Arizu (h), ese momento significó un “antes y un después: convirtieron al origen en una cualidad central del vino. Durante décadas hablamos del Malbec como si fuera una identidad en sí misma, pero, como todos los grandes vinos del mundo, no es solo una uva, es un lugar. Hoy, el desafío es profundizar ese camino”.