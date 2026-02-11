Cuál es la mejor forma de consumir remolacha para absorber sus nutrientes

La remolacha es considerada un superalimento por su combinación de sabor, valor nutricional y beneficios médicos respaldados por estudios científicos - (Freepik)

En el universo de los alimentos que promueven la salud, pocos logran el equilibrio entre sabor, valor nutricional y beneficios médicos como la remolacha. Este tubérculo de color intenso, conocido también como betabel, fue apreciado desde la Antigüedad tanto por sus propiedades culinarias como medicinales. En la actualidad, la ciencia occidental respalda muchas de sus virtudes, consolidando a esta verdura como un superalimento versátil y accesible.

La remolacha se destaca no solo por su capacidad para mejorar el rendimiento físico y apoyar la salud cardiovascular, sino también por ser una fuente natural de antioxidantes, vitaminas y minerales esenciales. Su adaptabilidad en la cocina la transforma en el ingrediente ideal para recetas dulces y saladas, desde jugos y ensaladas hasta sopas y postres. Además, su bajo aporte calórico y alto contenido en fibra la convierten en una opción atractiva para quienes buscan una alimentación equilibrada sin renunciar al sabor.

La remolacha ofrece beneficios cardiovasculares, ya que sus nitratos contribuyen a la relajación y dilatación de los vasos sanguíneos, favoreciendo la salud del corazón - (Freepik)

Cuál es la mejor forma de consumir remolacha

La forma de consumir la remolacha influye en la cantidad y biodisponibilidad de sus nutrientes. La Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos señaló que la mejor manera de obtener sus beneficios fue consumirla cruda o mediante cocciones suaves, como el asado o el vapor. Estos métodos conservaron más nitratos naturales, vitamina C y antioxidantes, que se perdieron en parte cuando se hirvió durante mucho tiempo.

El jugo de este tubérculo crudo atrajo la atención de la literatura médica internacional por su alto contenido de nitratos. Un estudio publicado en Naional Library of Medicine (NLM) mostró que el consumo de jugo de remolacha fresco elevó de manera significativa los niveles de óxido nítrico en sangre y favoreció la vasodilatación y la reducción de la presión arterial.

Los especialistas de la Escuela de Salud Pública de Harvard recomendaron incorporar esta raíz rallada cruda a ensaladas o bowls para aprovechar al máximo su fibra y micronutrientes. Cuando se cocina al vapor o se asa, los nutrientes se preservan mejor que al hervirla, situación en la que muchas vitaminas hidrosolubles pasan al agua.

El aporte de betalaínas y compuestos antioxidantes en la remolacha ayuda a combatir el daño oxidativo, la inflamación y reduce riesgos de enfermedades crónicas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todos los beneficios de la remolacha para la salud

El consumo regular de esta verdura brinda beneficios respaldados por instituciones reconocidas. Mejora la salud cardiovascular: los nitratos naturales presentes en la raíz se transformaron en óxido nítrico en el organismo, compuesto que relaja y dilata los vasos sanguíneos y contribuye a reducir la presión arterial.

La Asociación Americana del Corazón informó que este jugo genera efecto en pocas horas tras la ingesta y resulta útil para personas con hipertensión.

Este tubérculo también aporta betalaínas, pigmentos antioxidantes con propiedades antiinflamatorias y protectoras ante el daño oxidativo de los radicales libres. Estas moléculas ayudan a reducir el riesgo de enfermedades crónicas, como cáncer y patologías cardiovasculares, y facilitaron la desintoxicación hepática al estimular la eliminación de toxinas.

La Fundación Española del Corazón remarcó el aporte de fibra, que colabora en el control de la glucosa y el colesterol en sangre y apoya el funcionamiento del sistema digestivo.

El efecto de este vegetal no se limita al sistema circulatorio. Estudios publicados en el Journal of Applied Physiology comprobaron que el consumo regular de jugo de remolacha mejora el rendimiento físico en deportistas y personas mayores, gracias a una mayor oxigenación muscular durante el ejercicio.

El jugo de remolacha cruda eleva los niveles de óxido nítrico en sangre, mejora la vasodilatación y ayuda a reducir la presión arterial de forma natural - (AdobeStock)

El valor nutricional de la remolacha

La remolacha es un alimento denso en nutrientes y bajo en calorías: en 100 gramos aporta aproximadamente 43 kcal, 1,6 gramos de proteína, 0,2 gramos de grasa, 9,6 gramos de carbohidratos y 2,8 gramos de fibra. Destaca por su contenido en ácido fólico, fundamental para la formación de glóbulos rojos y la prevención de defectos del tubo neural durante el embarazo, así como por su aporte de potasio, magnesio, hierro y vitamina C.

El ácido fólico y el hierro presentes en la raíz favorecen la prevención de la anemia, mientras que el potasio ayuda a regular el equilibrio de líquidos y la presión arterial. La fibra dietética apoya la salud intestinal y promueve la sensación de saciedad, lo que la convierte en un aliado en dietas de control de peso.

Las técnicas correctas, como el asado o el rallado crudo, optimizan sus propiedades y hacen más sencillo incluir esta raíz en la rutina diaria - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, este vegetal contiene compuestos fenólicos y carotenoides, que contribuyen a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. La Universidad de Exeter, en el Reino Unido, destacó que el consumo regular de este vegetal puede potenciar la capacidad cognitiva y la resistencia física, gracias a la mejora del flujo sanguíneo cerebral y muscular.

Para maximizar los nutrientes y beneficios de esta verdura, lo ideal es consumirla cruda, asada o al vapor, incorporándola en jugos, ensaladas o platos principales. Su versatilidad y perfil nutricional la consolidan como un ingrediente clave para una dieta saludable y equilibrada.