Benjaamaín Vicuña y la emoción de su amor inquebrantable por Blanca: “Duermo tranquilo a tu lado, mi niña eterna”

Benjamín Vicuña y su hija Blanca

La presencia de Blanca se siente intensamente cada 15 de mayo, fecha que Benjamín Vicuña rememora en su escrito de hoy quizás con más fuerza para homenajear a su primera hija. El actor chileno compartió un mensaje en el que el recuerdo y el amor por la niña fallecida a los 6 años se funden con una nostalgia serena. “Por ti me disfracé de padre la primera vez”, comienza el texto, y con esa frase describe el inicio de una paternidad que cambió el sentido de su vida.

En el mensaje publicado, Vicuña revela cómo la llegada de Blanca, su primera hija con Pampita Ardohain, marcó su destino. “Dormí en tus sueños, despertando los míos”, confiesa, y con esas palabras traza el vínculo profundo que los unió desde el comienzo. La experiencia de ser padre lo transformó; fue testigo y espía de un mundo nuevo, el de la infancia y el amor incondicional.

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El texto de Benjamín Vicuña se convirtió en un testimonio sobre el dolor, el proceso de sanación y la aceptación, celebrando la memoria de Blanca con gratitud y serenidad

El actor reconoce que el amor que nació con Blanca fue único, imposible de arrebatar, ni por la distancia ni por la muerte. “Conocí el amor más grande que nadie pudo robar”, escribe, subrayando la permanencia de ese sentimiento a pesar del tiempo y la ausencia física.

En su homenaje, Vicuña recuerda haber plasmado ese cariño en diferentes formas: “Escribí cartas de amor, te escribí un libro, te escribí una despedida”, enumera. Cada gesto, cada palabra dedicada, construyó una memoria viva. Incluso grabó el nombre de su hija en la arena, aunque el mar lo borrara, símbolo de la fugacidad y la persistencia del recuerdo.

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El simbolismo de la cordillera y el mar en el homenaje de Vicuña representa la pureza, la alegría y la persistencia del recuerdo

El nacimiento de Blanca ocupa un lugar especial en su memoria. “No olvido tu nacimiento, hoy 15 de mayo, al igual que el cumpleaños de mi madre”, menciona, uniendo así generaciones y afectos. La naturaleza también se hace presente en la evocación: “La cordillera brillaba y su blancura parecía la sonrisa más linda”. Así, el paisaje acompaña el relato, reflejando la pureza y la alegría de ese momento.

A la distancia de los años, Vicuña se pregunta cómo sería Blanca hoy, una misión difícil que sin embargo, afronta: “Hoy es imposible no pensar en cómo serías de 20 años, cómo serían los días, cómo sería tu pelo y tu cara”, admite. La imaginación le permite reconstruir la imagen de una joven dulce, graciosa, tierna y fresca, con la mirada tímida y profunda que recuerda.

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El actor recurrió a la escritura de cartas y libros como formas de honrar y mantener viva la memoria de su hija fallecida

El actor imagina a su hija con una esencia indestructible: “Seguramente serías la misma que conocí, dulce, graciosa, tierna, fresca, tímida, mirando de costado, mirando a los ojos, regalando frases llenas de amor, regalando sonrisas como la cordillera en tu nacimiento”. La descripción traza un retrato íntimo y lleno de ternura, en el que la memoria y el anhelo conviven.

A lo largo de los años, Vicuña ha encontrado maneras de sobrellevar el dolor y la ausencia. La escritura fue catarsis y también un punto de conexión diferente con un público acostumbrado a verlo sobre un escenario, jugando a ser otro: “Hoy vuelvo a escribir porque ya lloré, morí, renací y volví a escribir tu nombre en la arena pero esta vez al mar no lo borró”, reflexiona, sobre un ritual de sanación, una búsqueda de sentido después de la pérdida.

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En el nuevo aniversario, Vicuña imaginó cómo habría sido la vida de Blanca al cumplir 20 años, resaltando su dulzura y frescura

Este 15 de mayo, la fecha que une el cumpleaños de su hija y el de su madre, Vicuña encuentra consuelo en una certeza de la que no se permite dudar. “Esta vez el mar me trajo un secreto y es que estás bien”, comparte, dejando entrever una paz alcanzada tras años de duelo.

La pregunta sobre el destino de Blanca, sobre cómo habría sido su vida, resuena en quienes han seguido la historia de la familia. Vicuña responde escribiendo desde el futuro, desde aquello que quedó, desde los que todavía están. En ese ejercicio de memoria y amor, expresa que vive por los que permanecen, por los que siguen acompañándolo.

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El mensaje de Benjamín Vicuña subraya que la ausencia física de Blanca no ha apagado el amor ni el recuerdo que perduran en su memoria

El mensaje de Benjamín Vicuña funciona como un testimonio sobre el duelo y la resiliencia. Expone las distintas etapas atravesadas: el dolor inicial, la despedida, el intento de reconstruirse y la aceptación de una nueva forma de presencia. “Hoy duermo tranquilo a tu lado, mi niña eterna”, concluye, dejando claro que la cercanía de Blanca se mantiene viva en el recuerdo y en el corazón de su padre.