Impulsado por el sector público y el trabajo en casas particulares, el empleo registrado creció en febrero

En la comparación interanual, el empleo asalariado total retrocedió 1%. GUSTAVO VALIENTE / EUROPA PRESS

El empleo registrado mostró en febrero un leve repunte tras varios meses de descenso. La cantidad de trabajadores registrados se ubicó 0,1% por debajo del nivel registrado en el mismo mes del año anterior, aunque en comparación con enero de este año se observó una variación positiva de 0,1 por ciento.

Según datos de la Secretaría de Trabajo, el empleo asalariado registrado tuvo una suba de 0,1% respecto al mes previo. Este desempeño respondió principalmente a la evolución positiva del sector público (0,2%) y del trabajo en casas particulares (0,4%), mientras que el sector privado se mantuvo sin cambios.

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En cuanto al trabajo independiente, se registró un alza de 0,1% a partir del impulso del régimen de monotributo, que creció un 0,3%. El segmento de autónomos no presentó variaciones y el monotributo social experimentó una caída de 1,0%.

Evolución de la variación mensual del trabajo registrado privado, el empleo asalariado registrado privado y el monotributo desde enero de 2025 hasta febrero de 2026 (Secretaría de Trabajo)

“En febrero se crearon poco más de 8.336 puestos de trabajo, casi el 70% en el sector público (5.720)”, señaló Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA - Autónoma.

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“El sector público recuperó toda la caída que había tenido en enero y casas particulares siguió creciendo. El sector privado registrado casi no tuvo variaciones. Contra noviembre de 2023, la caída acumulada sigue siendo impactante: 290.059 trabajadores menos”, sostuvo.

En la comparación interanual, el empleo asalariado total retrocedió 1%, lo que equivale a 106.200 trabajadores menos. El sector asalariado privado cayó 1,6% (100.000 personas menos) y el público retrocedió 0,4% (13.800 trabajadores menos). Por otro lado, el trabajo en casas particulares subió 1,7%, con un incremento de 7.700 personas.

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El segmento independiente exhibió un crecimiento interanual de 3,4%, lo que se tradujo en 95.100 personas más ocupadas. Al analizar los componentes, la cantidad de aportantes al monotributo creció 4,3% (90.700 personas adicionales) y los monotributistas sociales, 2,2% (5.400 personas más). La cantidad de trabajadores autónomos cayó 0,1% (mil personas menos).

El análisis sectorial del empleo mostró que cinco ramas cayeron en febrero de 2026, tres se mantuvieron estables y seis presentaron aumentos. Los sectores con mayor crecimiento mensual fueron servicios comunales, sociales y personales (0,8%), actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (0,3%), pesca (0,2%), explotación de minas y canteras (0,2%) y agricultura, ganadería, caza y silvicultura (0,2%). Las actividades vinculadas a construcción, servicios sociales y de salud, y suministro de electricidad, gas y agua no registraron cambios sustanciales.

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Dentro de las áreas que más redujeron puestos de trabajo se encuentran intermediación financiera (-0,3%), industrias manufactureras (-0,3%), enseñanza (-0,2%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (-0,1%) y comercio y reparaciones (-0,1%).

El análisis sectorial del empleo mostró que cinco ramas cayeron en febrero de 2026, tres se mantuvieron estables y seis presentaron aumentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el balance anual del sector privado asalariado, la disminución fue de 1,6% (100.000 trabajadores menos). El crecimiento en sectores como pesca (2,9%), suministro de electricidad, gas y agua (0,6%) y servicios comunitarios, sociales y personales no compensó las caídas en ramas como explotación de minas y canteras (-7,1%), industrias manufactureras (-3,8%), intermediación financiera (-3,2%), comercio y reparaciones (-1,7%) y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-1,5%).

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El informe elaborado por la cartera de Trabajo “Panorama mensual del trabajo registrado” indicó: “En febrero de 2026, de acuerdo con la información procesada del SIPA, se advierte la mejor dinámica para el conjunto de modalidades que integran el trabajo registrado del sector privado desde mayo de 2025, lo que consolida el proceso de recuperación verificado desde fines de ese año”.

Resaltaron que el número de personas ocupadas en puestos registrados del ámbito privado creció moderadamente, impulsado por la expansión del trabajo monotributista y del personal de casas particulares. A su vez, destacaron que por primera vez en los últimos ocho meses, el empleo asalariado registrado del sector privado se mantuvo constante.

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Esta expansión se explicó principalmente por el crecimiento del empleo monotributista, que registró una suba del 0,3% (5.900 trabajadores). Aunque se observó una desaceleración frente al mes anterior —cuando el incremento había sido del 0,5%—, esta modalidad de trabajo independiente concentró el 70% del aumento total de los trabajadores privados registrados en febrero.

“Cabe destacar que esta dinámica forma parte de una transformación del mercado de trabajo argentino, donde el monotributo pareciera haberse convertido en una alternativa válida para trabajadores que desarrollan actividades productivas encuadradas en este marco normativo”, precisó el informe oficial.

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El número de personas ocupadas en puestos registrados del ámbito privado creció moderadamente, impulsado por la expansión del trabajo monotributista

Otra de las categorías que exhibió un crecimiento significativo en febrero fue el trabajo en casas particulares, con una suba del 0,4%. El dato marcó el cuarto mes consecutivo de incremento, una dinámica relevante si se tiene en cuenta que el sector arrastraba una tendencia declinante desde fines de 2019. De hecho, es la primera vez desde noviembre de ese año que esta categoría acumula cuatro meses seguidos de expansión.

Por otra parte, el documento resaltó que la estabilidad del empleo asalariado registrado se produce en un contexto de marcada heterogeneidad sectorial. Las actividades Empresariales, inmobiliarias y de alquiler, junto con los Servicios comunitarios y sociales, crearon alrededor de 3.000 puestos asalariados cada uno, mientras que los sectores de Industria, Comercio y Enseñanza redujeron sus dotaciones netas en una magnitud similar (-3.000, -1.200 y -1.000, respectivamente).

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Qué pasó en marzo con el empleo

Por el contrario, en marzo, de acuerdo con la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), el nivel de empleo privado registrado en los aglomerados urbanos (empresas de más de diez personas) se contrajo un 0,1% en relación con el mes anterior.

Al observar la desagregación territorial, el desempeño fue heterogéneo: mientras los aglomerados del interior registraron una contracción del 0,5%, el nivel de empleo se mantuvo estable en el Gran Buenos Aires. Esta variación neta respondió a un incremento significativo de los flujos brutos —altas y bajas laborales— durante el mes.

“Los movimientos de empleo del sector educativo al inicio del ciclo lectivo explican, en parte, los incrementos observados en las altas y bajas. Tanto las contrataciones como las desvinculaciones aumentaron en relación con el mes pasado y con respecto a marzo de 2025, aunque el saldo dejó un resultado neto negativo”, sostuvo la Secretaría de Trabajo.

En materia de proyecciones empresariales, las expectativas netas de contratación para el próximo trimestre volvieron a terreno positivo. No obstante, el análisis sectorial revela disparidades, con una mejora notable en los rubros de Comercio, Restaurantes y Hoteles, que contrasta con la persistente cautela observada en la Industria y la Construcción.