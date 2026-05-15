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Panamá registra aumento de robos y abril se convierte en el mes más violento de 2026

El país acumuló 1,623 denuncias por robo y robo agravado entre enero y abril, con fuerte concentración en Panamá, San Miguelito y Panamá Oeste

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Dos hombres armados apuntan a una camioneta plateada en una calle residencial oscura de Chorrillos; dentro, un niño de dos años se tapa la cara con las manos.
La provincia de Panamá concentró la mayor cantidad de casos registrados en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá registró un aumento en los delitos de robo y robo agravado durante los primeros cuatro meses de 2026, según las estadísticas preliminares del Ministerio Público. Entre enero y abril se contabilizaron 1,623 hechos criminales vinculados a estos delitos, lo que representa un incremento de 5% en comparación con el mismo período de 2025, cuando se reportaron 1,545 casos.

Las cifras reflejan que el comportamiento mensual de los robos mostró una tendencia de repunte después de febrero. Enero cerró con 417 casos, febrero bajó a 381 y marzo registró 388, pero abril se convirtió en el mes con más denuncias del año, al alcanzar 437 casos, el nivel más alto del primer cuatrimestre.

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Del total de casos registrados este año, 755 correspondieron al delito de robo simple y 868 a robo agravado. El robo agravado —que incluye situaciones donde existe violencia, uso de armas, participación de varias personas o circunstancias que incrementan el riesgo para la víctima— continúa representando la mayor proporción de denuncias, con más del 53% de los expedientes abiertos por el Ministerio Público.

Abril se convirtió en el mes con más casos de robo registrados en Panamá durante el primer cuatrimestre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Abril se convirtió en el mes con más casos de robo registrados en Panamá durante el primer cuatrimestre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe estadístico muestra además que tanto el robo simple como el agravado aumentaron frente al año pasado. El robo simple pasó de 709 casos en 2025 a 755 en 2026, un incremento de 6%, mientras que el robo agravado subió de 836 a 868 casos, equivalente a 4%.

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La provincia de Panamá sigue concentrando la mayor cantidad de denuncias por robo del país. Entre enero y abril acumuló 898 casos, equivalente a más de la mitad de todos los robos reportados. Dentro de esa cifra, 494 correspondieron a robo simple y 404 a robo agravado.

Panamá Oeste ocupó el segundo lugar con 218 casos acumulados durante el primer cuatrimestre, seguido de San Miguelito con 165 y Chiriquí con 117 denuncias. En conjunto, estas cuatro áreas concentraron buena parte de los reportes nacionales, lo que confirma que la incidencia sigue asociada principalmente a zonas urbanas, corredores comerciales y regiones con alta movilidad de personas.

En el caso de San Miguelito, las estadísticas muestran un comportamiento particular: de los 165 casos registrados, 152 fueron catalogados como robo agravado, una de las proporciones más altas del país. Esto significa que más del 92% de las denuncias en ese distrito incluyeron circunstancias agravantes, como violencia, intimidación o uso de fuerza contra las víctimas.

El comparativo interanual revela además que algunas regiones registraron incrementos importantes frente al mismo período de 2025. Coclé mostró un aumento de 30%, al pasar de 33 a 43 casos; Los Santos subió 29%, Veraguas 21%, Colón 18% y San Miguelito 12%. En contraste, Bocas del Toro y Chiriquí reflejaron disminuciones de 25% y 18%, respectivamente.

El robo agravado representó más de la mitad de las denuncias reportadas por el Ministerio Público. (Colprensa)
El robo agravado representó más de la mitad de las denuncias reportadas por el Ministerio Público. (Colprensa)

La provincia de Panamá Oeste también mantuvo cifras elevadas, con 218 denuncias acumuladas entre enero y abril, apenas 3% más que el año pasado. Las autoridades han reconocido que el crecimiento poblacional, la expansión urbana y la movilidad entre Panamá y Panamá Oeste continúan presionando las capacidades operativas de seguridad en ambos territorios.

Expertos en criminología sostienen que el robo agravado suele estar asociado a estructuras delictivas más organizadas y dinámicas urbanas complejas, vinculadas con desempleo, informalidad, tráfico de drogas y reincidencia criminal. Además, advierten que el aumento de delitos patrimoniales suele tener impacto directo sobre la percepción de seguridad de la población.

El Ministerio Público indicó que las cifras continúan siendo preliminares y pueden variar conforme avancen los procesos de depuración estadística. No obstante, el comportamiento observado entre enero y abril ya refleja que los delitos de robo mantienen una tendencia superior a la registrada durante el mismo período del año pasado.

San Miguelito destacó por la alta proporción de robos agravados durante 2026. Tomada del Facebook del Municipio de San Miguelito
San Miguelito destacó por la alta proporción de robos agravados durante 2026. Tomada del Facebook del Municipio de San Miguelito

Las estadísticas también muestran fuertes diferencias regionales. Mientras provincias como Herrera y Darién apenas registraron ocho y siete casos respectivamente, áreas urbanas y densamente pobladas como Panamá, San Miguelito y Panamá Oeste concentraron la mayoría de las denuncias nacionales.

El repunte observado en abril coincide además con meses de mayor actividad comercial y movilidad interna en varias regiones del país, factores que históricamente suelen influir en el comportamiento de delitos contra el patrimonio económico. Mientras tanto, las autoridades mantienen operativos de vigilancia y estrategias focalizadas en sectores considerados de mayor incidencia criminal.

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