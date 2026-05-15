Crimen y Justicia

Peligro en La Plata: dos ladrones dejaron una escopeta cargada en plena vía pública tras evadir un control policial

El arma, calibre 26, fue hallada en el barrio Altos de San Lorenzo. Los delincuentes se dieron a la fuga y son intensamente buscados

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El procedimiento se desarrolló mientras efectivos de la Guardia Urbana de Prevención (GUP) realizaban patrullajes de rutina
El procedimiento se desarrolló mientras efectivos de la Guardia Urbana de Prevención (GUP) realizaban patrullajes de rutina

Una peligrosa situación se descubrió en las últimas horas en el barrio Altos de San Lorenzo, La Plata, donde agentes policiales enontraron una escopeta cargada abandonada en plena vía pública. Según indicaron fuentes policiales, el arma había sido desechada por dos ladrones que escaparon de un control policial cuando circulaban a bordo de una moto.

La escopeta fue hallada cuando efectivos de la Guardia Urbana de Prevención (GUP) realizaban patrullajes de rutina por distintos sectores de la zona. De acuerdo al medio 0221, todo comenzó cuando los agentes detectaron dos motos tipo 110 circulando por calle 23 en la misma dirección.

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Una de las motocicletas fue identificada como una Honda Wave blanca, mientras que la otra era una moto “descachada”, sin mayores precisiones sobre patente o características visibles.

En este contexto, los trabajadores municipales observaron que uno de los ocupantes llevaba un objeto que parecía ser la culata de un arma larga. Esa situación despertó sospechas inmediatas y motivó un seguimiento preventivo para intentar identificar a los motociclistas.

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Al notar que eran perseguidos, los sospechosos aceleraron y comenzaron una fuga por distintas calles del barrio. Según quedó asentado en las actuaciones, tomaron calle 78 hacia 24 y, en medio de la persecución, decidieron separarse para dificultar el seguimiento.

Mientras continuaban tras ellos, los agentes de la GUP dieron aviso al Centro de Operaciones Municipales (COM) de La Plata y solicitaron apoyo policial.

Minutos después se sumaron efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires pertenecientes a la comisaría Octava de La Plata, quienes inspeccionaron la zona y confirmaron el hallazgo de un arma abandonada.

La escopeta, marca Toledo calibre 16, tenía en un cartucho marca Orbea en su cargador
La escopeta, marca Toledo calibre 16, tenía en un cartucho marca Orbea en su cargador

Según indicaron las fuentes, se trataba de una escopeta marca Toledo, calibre 16, de un solo caño. El arma fue encontrada tirada en la vía pública durante el operativo de rastrillaje realizado en el sector.

Frente a un testigo, los efectivos realizaron una inspección de seguridad y comprobaron que el arma estaba cargada. En su interior tenía alojado un cartucho calibre 16 marca Orbea en el almacén cargador.

El proyectil fue retirado inmediatamente y secuestrado junto con la escopeta para evitar cualquier riesgo.

Tras el procedimiento, tanto el arma como el cartucho fueron trasladados a la comisaría Octava, donde se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de La Plata, que ahora intenta determinar la procedencia de la escopeta y la identidad de los motociclistas que participaron de la fuga.

Mientras avanza la investigación, los investigadores analizan cámaras de seguridad de la zona y testimonios para intentar reconstruir el recorrido que realizaron los sospechosos antes de escapar. Por el momento no hubo detenidos, aunque las autoridades no descartan nuevas medidas en las próximas horas.

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