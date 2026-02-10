Tendencias

La pizzería argentina que tiene solo 4 sabores y se ubica entre las diez mejores del mundo

Un ranking internacional de Time Out eligió una pizza de Buenos para integrar el top ten. En qué puesto quedó ubicada y cuál es su propuesta. El listado completo

La pizzería Kalis de Buenos
La pizzería Kalis de Buenos Aires fue seleccionada entre las diez mejores del mundo por la guía Time Out (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente ranking publicado por Time Out seleccionó las mejores pizzas del mundo y resaltó propuestas clásicas y contemporáneas de ciudades emblemáticas. Entre las diez seleccionadas figura Kalis, una pizzería de Buenos Aires, que representa a la pizza argentina en este listado internacional.

La lista, que es de 18 lugares en total, se confeccionó tras consultar a editores y especialistas locales de distintas regiones, quienes incluyeron propuestas de América, Europa, Asia y Oceanía.

Pizza Kalis en el puesto
Pizza Kalis en el puesto 8 según un Time Out

Situada en O’Higgins 3578, Kalis es un emprendimiento encabezado por Franco Kalifon y Martín Calzetti. Kalifon, está formado junto a figuras como Francis Mallmann y el pastelero Luciano García. La pizzeria ocupa el puesto número 8 en este ranking. El menú es breve y minimalista: tiene solo cuatro opciones.

Kalis destaca como la única pizzería del país que utiliza pomodoro San Marzano con denominación de origen, importado por ellos mismos de Italia.

Aquí el ranking completo:

1- Mama’s Too, Nueva York

Nueva York encabeza el listado con la pizza Cacio e Pepe de Mama’s Too, elaborada con nata mascarpone, mozzarella curada, queso pecorino y queso parmesano envejecido, consiguiendo un perfil cremoso y de intensos matices lácteos.

2- 180grammi Pizzeria Romana, Roma

En Roma, 180g Pizza Romana destaca con su pizza Capricciosa, una base margherita con alcachofas, jamón, aceitunas, champiñones y huevo, servida sobre masa fina y crujiente.

El ranking internacional resalta la
El ranking internacional resalta la innovación y la artesanía de la pizza argentina en la escena global (Freepik)

3- Short Road Pizza, Londres

Londres suma una versión marinara desde Short Road Pizza, con tomate, puré de ajo, chimichurri picante, burrata y anchoas. Esta receta audaz, con notas de ajo cremoso, anchoas frescas y el toque del chimichurri, ha superado la hegemonía de la pizza napolitana en la ciudad.

4- Pizzería da Attilio, Nápoles

En Nápoles, Pizzeria Da Attilio brilla con la margherita tradicional, preparada con tomate San Marzano, fior di latte, parmesano de 24 meses y albahaca fresca. El medio resalta la autenticidad y el enfoque constante en la calidad de este establecimiento histórico.

5- Pizza Marumo, Tokio

La escena de Tokio se representa con la pizza Umami de Pizza Marumo, una propuesta de fusión italiana y japonesa que integra salsa de setas shiitake, mozzarella, caballa, copos de bonito y alga kombu para lograr un equilibrio de sabores profundos y umami.

Ingredientes frescos y procesos propios
Ingredientes frescos y procesos propios definen la propuesta de Kalis reconocida por especialistas internacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

6- Pizzería Little Kitchener’s, Johannesburgo

En Johannesburgo, Little Kitchener’s se destaca con su pizza de pepperoni y miel picante: una base tradicional con pepperoni especiado y miel artesanal que combina matices dulces y salados.

7- Civerinos, Edimburgo

Edimburgo sorprende con la New Haven estilo escocés de Civerinos, que lleva salchicha italiana, doble salsa marinara, burrata, pepperoni y especias. Es posible ordenar porciones o compartir una pizza de gran tamaño.

8- Kalis, Buenos Aires

En el caso argentino, Kalis de Buenos Aires se distingue por ofrecer pizza artesanal al estilo neoyorquino, con una carta limitada y foco en ingredientes de elaboración propia.

Tanto el queso mozzarella como el pepperoni se producen diariamente en el local, y el menú se complementa con helado suave casero.

La propuesta prioriza la calidad de los productos por sobre la cantidad de coberturas, y se ha convertido en un verdadero punto de culto, según Time Out.

Buenos Aires se posiciona como
Buenos Aires se posiciona como referente gastronómico gracias al reconocimiento de una de sus pizzerías más icónicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

9- Baldoria, Madrid

Madrid se suma con la Búfala Fest de Baldoria, que incorpora salsa de tomate, mozzarella de búfala, tomates confitados, parmesano crujiente y pesto, todo sobre una masa elaborada y fermentada con esmero.

10- Bella Brutta, Sídney

En Sídney, Bella Brutta sobresale con su pizza de almejas, donde almejas frescas, queso pecorino, chile fermentado, ajo y perejil evocan sabores marinos con acentos herbales y picantes.

El ranking publicado evidenció una tendencia global hacia la valorización de ingredientes frescos, procesos artesanales y métodos propios en cada ciudad. Las pizzerías de distintas culturas reinterpretan la pizza clásica con identidad local y un firme compromiso con la calidad.

La tendencia mundial privilegia la
La tendencia mundial privilegia la calidad y la identidad local en la elaboración de pizzas artesanales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ranking completo de las 18 mejores pizzas del mundo según Time Out

  1. Mama’s Too – Nueva York
  2. 180grammi Pizzeria Romana – Roma
  3. Short Road Pizza – Londres
  4. Pizzeria da Attilio – Nápoles
  5. Pizza Marumo – Tokio
  6. Little Kitchener’s Pizzeria – Johannesburgo
  7. Civerinos – Edimburgo
  8. Kalis – Buenos Aires
  9. Baldoria – Madrid
  10. Pizzeria Bedia – Filadelfia
  11. Una Pizza Napoletana – Nueva York
  12. Pizzeria Bianco – Phoenix
  13. L’Industrie Pizzeria – Brooklyn
  14. Diamond Slice – Copenhague
  15. Pizza Pilgrims – Londres
  16. Fritti – Atlanta
  17. Pizzeria Mozza – Los Ángeles
  18. Pizza East – Londres

