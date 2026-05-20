Zoe Bogach intentó explicar la Revolución Francesa y causó revuelo en las redes: “Me pongo nerviosa”

El video muestra a Zoe Bogach en el programa 'LA JUGADA' de 'STREAMS', donde abordó la Revolución Francesa

Zoe Bogach dejó atrás los días de encierro y exposición en Gran Hermano para encontrar un nuevo espacio en el universo del streaming y las redes sociales. Con una personalidad filosa, extrovertida y descontracturada, la joven influencer logró construir una comunidad de seguidores que la acompañan en cada paso. Sin embargo, en las últimas horas, Zoe se encontró en el centro del debate público tras protagonizar un momento inesperado en La Jugada (Telefe Streams), el programa que comparte junto a Mica Viciconte, Daniela Celis y Fede PopGold, al intentar explicar la Revolución Francesa.

Todo comenzó cuando, en plena transmisión, Fede propuso a desafiar a Zoe a explicar el acontecimiento histórico. Ella, lejos de esquivar el reto, aceptó con su habitual desparpajo y se animó a improvisar una explicación frente a sus compañeros y la audiencia. “La Revolución Francesa fue conformada, no me acuerdo el año”, reconoció entre risas, generando las primeras reacciones en el estudio. PopGold celebró el comienzo: “Bien, empezó con data precisa”, mientras Celis y Viciconte seguían la escena con atención.

PUBLICIDAD

Zoe intentó avanzar y explicó que la gente “trabajaba por cultivos”, que “una mala cosecha podía causar la muerte de miles de personas”, y que “había mucha mortalidad infantil” porque las familias tenían muchos hijos para trabajar la tierra. El cierre de su intervención fue igual de espontáneo. “Bueno, listo, ¡ya está!”, comentó, entre risas y aplausos, mientras el estudio festejaba el momento.

Zoe Bogach se defendió de las criticas por no poder explicar la Revolución Francesa (Instagram)

La dinámica del ciclo se mantuvo relajada, con Daniela sumando una definición más académica sobre la Revolución Francesa como “un proceso social y político que marcó la diferencia en Francia”. Enfocado en el entretenimiento y la complicidad, Fede PopGold intervino: “No voy a permitir que te humillen a Zoe”, mientras Zoe respondía con humor: “¡Ay, dale, Daniela! Está con ChatGPT”. El intercambio siguió con bromas y comentarios que reforzaron el tono distendido del programa, lejos de cualquier dramatismo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, una vez que el fragmento llegó a las redes sociales, las reacciones no tardaron en multiplicarse. Los usuarios dejaron cientos de comentarios, algunos en tono de humor y otros con críticas más severas. “La cara de Mica al escuchar todo eso es tremenda”; “Se me baja la presión”; “Dios mío, eso se aprende en la secundaria”; “Zoe, andá a revisar los apuntes, por favor”; “Estudien, chicos”; “Dijo cualquier cosa”; “Da vergüenza ajena”, fueron algunas de las frases que se destacaron en el debate digital. El episodio se viralizó rápidamente, convirtiéndose en tendencia y abriendo una discusión sobre el rol de los influencers y la exposición mediática.

La influencer Zoe Bogach se volvió viral en redes sociales tras su explicación improvisada de la Revolución Francesa en "La Jugada", provocando un encendido debate sobre la historia y el rol mediático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fiel a su estilo, Zoe no se quedó callada ante la avalancha de comentarios y eligió responder con la misma naturalidad que la caracteriza. En otro segmento del programa, la influencer se dirigió a cámara y bromeó: “Bueno, le voy a hablar a mi profe. Sé que su hija me sigue porque me lo dijo. Le mandamos un beso”. Reconoció que los nervios del vivo pueden jugar en contra: “Yo les juro que me sé la Revolución Francesa, pero a mí me dicen: ‘Contá la Revolución Francesa en cámara adelante de veinte mil personas’. Me pongo nerviosa, qué querés que te diga. No me sé ni el nombre de Napoleón”. Además, aseguró que justo esa pregunta no fue la que le tomaron en el colegio y que, en cambio, se sabía temas como la guerra del opio en China y la era Meiji, aunque no le tocó demostrarlo en cámara.

PUBLICIDAD

En un escenario donde las fronteras entre entretenimiento y formación se difuminan, el caso de Zoe vuelve a poner en primer plano el valor de la naturalidad y el aprendizaje constante. Convertida en tendencia por un traspié, la ex Gran Hermano dejó en claro que, para ella, el humor y la honestidad siguen siendo el mejor camino para conectar con su audiencia y seguir creciendo en el mundo digital.