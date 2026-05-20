República Dominicana

Nuevo convenio entre el Estado y Finjus busca mejorar la transparencia y la confianza en las instituciones dominicanas

Un acuerdo entre representantes estatales y una fundación privada establece bases para implementar acciones conjuntas orientadas a mejorar procesos normativos, promover el diálogo social y fortalecer la confianza en el sistema jurídico dominicano

Guardar
Google icon
El convenio entre la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y Finjus promueve la cooperación en asistencia técnica y reforma jurídica en República Dominicana. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)
El convenio entre la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y Finjus promueve la cooperación en asistencia técnica y reforma jurídica en República Dominicana. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)

Un marco de cooperación para desarrollar acciones conjuntas de asistencia técnica, revisión de normas, estudios jurídicos y espacios de diálogo entre el Estado y la sociedad civil es el punto central del convenio firmado entre la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) en la República Dominicana.

El acuerdo busca que ambos sectores trabajen juntos para mejorar las reglas, la transparencia y la confianza en las instituciones del país.

PUBLICIDAD

Entre los compromisos asumidos, se encuentra el apoyo mutuo en la elaboración y revisión de proyectos de leyes y reglamentos, así como la realización de estudios, capacitaciones y conferencias.

El objetivo es abrir más espacios de conversación entre juristas, organizaciones sociales y la ciudadanía, para que las propuestas legales respondan mejor a las necesidades de la sociedad.

PUBLICIDAD

El convenio tendrá una vigencia de dos años y cada actividad que se realice será organizada a través de protocolos específicos que establecen los objetivos, condiciones y tiempos de trabajo.

Además, el acuerdo no implica automáticamente gastos para las partes y prevé mecanismos de confidencialidad y seguimiento.

Durante la firma, el presidente Luis Abinader expresó: “Este gobierno cree profundamente en el valor de una sociedad civil activa, crítica y comprometida. No vemos la participación ciudadana como un obstáculo. La vemos como una fortaleza de la democracia”. También subrayó que “las democracias no se sostienen solamente con elecciones, ni con discursos, ni siquiera con buenas intenciones. Se sostienen cuando existen instituciones fuertes, leyes legítimas y ciudadanos dispuestos a defender el interés general por encima de cualquier conveniencia particular”.

El acuerdo firmado busca fortalecer la transparencia institucional mediante acciones conjuntas de revisión normativa y estudios jurídicos especializados. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)
El acuerdo firmado busca fortalecer la transparencia institucional mediante acciones conjuntas de revisión normativa y estudios jurídicos especializados. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)

Abinader consideró que este acuerdo abre una nueva etapa de colaboración para fortalecer la transparencia, el respeto a la ley y la participación ciudadana.

Reafirmó el compromiso de su gestión con la rendición de cuentas y el respeto a la independencia del Ministerio Público, al tiempo que destacó la importancia de la seguridad jurídica para la estabilidad económica y la confianza de la gente.

Por parte de Finjus, Rafael del Toro Gómez remarcó la disposición de la fundación para trabajar en conjunto con la Consultoría Jurídica y otros organismos, resaltando que “la colaboración basada en el diálogo, el respeto, la humildad y el análisis sistemático de la realidad social y jurídica entre Estado y sociedad es posible y necesaria para nuestra democracia”.

El acuerdo reconoce a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo como la instancia encargada de coordinar la asesoría legal para la administración pública y a Finjus como una entidad con experiencia en investigación jurídica y participación democrática.

El documento fue firmado por el presidente dominicano Luis Abinader, quien estuvo en representación del Poder Ejecutivo, y por Rafael del Toro Gómez, presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Como testigos participaron Jorge Subero Isa, consultor jurídico del Ejecutivo, y Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la fundación. En la ceremonia también estuvieron presentes autoridades gubernamentales, miembros del Consejo de Directores de Finjus, representantes del sector judicial y del equipo técnico de la Consultoría Jurídica.

Temas Relacionados

Consultoría Jurídica del Poder EjecutivoFundación Institucionalidad y JusticiaParticipación CiudadanaTransparencia InstitucionalRepública Dominicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras supera los 3 mil casos de dengue y mantienen alerta por aumento de casos

El llamado busca reducir el riesgo de complicaciones, ya que históricamente las lluvias favorecen la reproducción del mosquito transmisor y se registran aumentos considerables en el número de afectados

Honduras supera los 3 mil casos de dengue y mantienen alerta por aumento de casos

La conferencia EmTech AI llega a El Salvador por primera vez en su historia

San Salvador será el escenario para la edición local del evento, respaldando los esfuerzos institucionales por mostrar avances en transformación digital y atraer la atención de expertos y líderes en nuevas tecnologías

La conferencia EmTech AI llega a El Salvador por primera vez en su historia

Paso de una nueva onda tropical provoca inundaciones y desbordamiento de ríos en Limón, Costa Rica

El paso de la onda tropical #3 sobre el territorio costarricense ya genera las primeras emergencias, concentrándose los principales daños en la provincia de Limón

Paso de una nueva onda tropical provoca inundaciones y desbordamiento de ríos en Limón, Costa Rica

Policía capturó a dos sospechosos de robo tras persecución en la capital de Guatemala

El operativo de la Policía Nacional Civil concluyó con la detención de los presuntos motoladrones y bloqueó el tránsito en uno de los puntos clave de Ciudad de Guatemala

Policía capturó a dos sospechosos de robo tras persecución en la capital de Guatemala

Las autoridades guatemaltecas prevén agotamiento anticipado del fondo para el subsidio de combustibles

La proyección oficial señala que el incremento del consumo y la persistencia de precios altos presionan el presupuesto asignado, lo que podría afectar la duración del programa de ayuda temporal

Las autoridades guatemaltecas prevén agotamiento anticipado del fondo para el subsidio de combustibles

TECNO

Clientes de Trump Mobile afirman que la compañía filtró sus datos

Clientes de Trump Mobile afirman que la compañía filtró sus datos

Nueva función en Android 17: así permite ‘Continue On’ retomar tareas entre teléfono y tablet

Desarrollan nueva detección 3D para que los coches autónomos vean mejor que el humano

Summit IA Human Future 2026: los hitos de la cumbre sobre el futuro de la inteligencia artificial

Los nombres más populares para un bebé nacido en junio de 2026, según la IA

ENTRETENIMIENTO

Cuál es el detalle oculto que redefinió la escena más aterradora de Darth Vader en Rogue One

Cuál es el detalle oculto que redefinió la escena más aterradora de Darth Vader en Rogue One

“Es el mayor misterio”: Robert Downey Jr. reveló quién tiene la última palabra sobre la tercera película de Sherlock Holmes

Emilia Clarke y la decisión de congelar sus óvulos a los 35 años: “Desperté una mañana y me di cuenta de que había superado lo peor”

“Solo repite lo que ya existe, pero en el arte ese alucinar es útil”: Will.i.am y su visión sobre la inteligencia artificial

Snooki, estrella de ‘Jersey Shore’, describió el pánico que sintió al despertar de su cirugía de aumento de pecho: “Fue como si un camión de volteo estuviera sobre mí”

MUNDO

El cambio climático podría cuadruplicar las personas sin hogar en Australia en la próxima década

El cambio climático podría cuadruplicar las personas sin hogar en Australia en la próxima década

Los países bálticos rechazaron las acusaciones de Rusia por el uso del espacio aéreo

Japón vende anguilas de laboratorio por primera vez y podría redefinir el futuro de la pesca sostenible

El gobierno británico llegó a un acuerdo comercial con el Consejo de Cooperación del Golfo

El régimen de Irán aseguró que permitió el paso de 26 buques por el estrecho de Ormuz