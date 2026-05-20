Cárceles panameñas necesitan ayudas “más urgentes” que donar televisores para que los detenidos vean el Mundial, afirma ministra

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, desestimó que sea una prioridad que los reos vean el Mundial.

Las cárceles panameñas necesitan ayudas “más urgentes” que donaciones de televisores para que los privados de libertad vean el Mundial de Fútbol.

Esta fue la sentencia de la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, ante las declaraciones de la defensora del pueblo, Ángela Russo, quien manifestó que elevaría una solicitud ante dicho ministerio para respaldar a los detenidos que reclaman televisores para ver la justa deportiva, en la cual Panamá participa por segunda vez.

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Los detenidos “están aprehensivos porque va a venir el Mundial y no lo van a poder ver”, había dicho Russo, a la vez que manifestó que “es un derecho humano ver el Mundial”.

“El hecho de estar privado de libertad no me priva a mí de los demás derechos. Yo estoy privado de libertad, pero tengo mi derecho a la salud, a la educación, tengo incluso mi derecho a la recreación… Sea el delito que yo haya cometido en un momento dado, como privado de libertad, una persona tiene derecho a todos los demás derechos”, afirmó.

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La propuesta de Russo fue respaldada por el expresidente asilado en Colombia, Ricardo Martinelli, quien al felicitarla por la iniciativa anunció que donaría tres televisores para los centros de detención.

Ángela Russo, la recién estrenada defensora del pueblo que aboga por los televisores para los privados de libertad.

Al respecto, Montalvo señaló que en las cárceles se necesitan muchas otras cosas de manera urgente, como, por ejemplo, la dotación del servicio de agua potable, la seguridad interna y el traslado médico de los internos, según reportaron medios de prensa.

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“Yo necesito que nos puedan ayudar para ver temas como el de la recolección del agua, incluso con las carretillas para que los muchachos puedan llevar los galones”, indicó.

Los centros penitenciarios, agregó la ministra de Gobierno, tienen áreas comunes donde hay televisores que pueden ver durante sus horas de patio.

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Recordó que las personas que allí se encuentran están bajo una situación de castigo, en una suspensión de las visitas y de muchos otros temas, “hasta que volvamos a la cordura, hasta que entiendan que no se puede estar desafiando al sistema”.

A abril de este año en Panamá la población penitenciaria era de 24,831 privados de libertad. La capacidad de las cárceles es de 14,695, por lo que la sobrepoblación se estima en 10,379, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Gobierno.

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Las cárceles panameñas albergan un total de 24,831 privados de libertad.

La seguridad interna de los penales es uno de los problemas que acarrea el sistema carcelario. A mediados de abril se produjo una refriega entre los internos del centro penitenciario La Joya, que alberga a una población de 4,872 reclusos, donde salieron a relucir armas de fuego, dejando como resultado una persona fallecida y tres heridos.

En esa oportunidad, Montalvo explicó que la persona que falleció salió y se mantenía haciendo trabajos dentro del mismo sistema, atendiendo lo que era el despacho de oficina judicial, haciendo un tema de mensajería.

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Esta persona, agregó la funcionaria, contaba con una conmutación del Órgano Judicial, “porque nosotros no somos los que presentamos cuánto se le reconoce de pena cumplida, sino que eso pasa por varios componentes. Además, el señor contaba para esa fecha con 5.135.5 días reconocidos de su pena, cumplidos con los trabajos que hacía, por estudios, por las diferentes actividades porque nuestro sistema lo permite”.

Respecto al tema de la provisión de pantallas chicas que reclaman los privados de libertad, para ver el Mundial, apoyados por la defensora del pueblo, Montalvo volvió a recalcar que el sistema carcelario necesita mucho más que televisores.

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