El Salvador

Ministerio de Trabajo de El Salvador: programas, avances y desafíos para el empleo y la protección social

Programas de inserción laboral para madres solteras, migración legal de trabajadores y la regulación de agencias de empleo son parte de las acciones que el Ministerio de Trabajo está ejecutando

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Ilustración de tres paneles: un hombre en entrevista, manos firmando un contrato, y un obrero con casco azul y chaleco colocando ladrillos en una obra.
El Ministerio de Trabajo de El Salvador impulsa programas laborales para fortalecer el empleo y la inclusión social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Trabajo de El Salvador impulsa una transformación en la política laboral para responder a las necesidades de los trabajadores y promover mejores condiciones en el país.

La estrategia incluye desde la modernización de las relaciones laborales hasta la creación de iniciativas que buscan abrir oportunidades para sectores tradicionalmente excluidos, como madres solteras, personas con discapacidad, jóvenes sin experiencia y retornados.

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El enfoque institucional considera que el apoyo a un trabajador se convierte en una cadena de bienestar, ya que la mejora en la situación de una persona repercute directamente en sus hijos, pareja y entorno cercano.

Así, cada inserción laboral y cada avance en derechos laborales, además de fortalecer la autonomía individual, impulsa el desarrollo de comunidades enteras y contribuye a la cohesión social en el país.

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Rolando Castro, ministro de Trabajo de El Salvador, lidera acciones coordinadas para mejorar las oportunidades laborales y fortalecer el bienestar de los trabajadores y sus familias. (Cortesía: Prensa Ministro de Trabajo)
Rolando Castro, ministro de Trabajo de El Salvador, lidera acciones coordinadas para mejorar las oportunidades laborales y fortalecer el bienestar de los trabajadores y sus familias. (Cortesía: Prensa Ministro de Trabajo)

Programas para la inserción laboral y el apoyo a sectores vulnerables en El Salvador

Entre los programas implementados destacan los siguientes:

Lunes de empleo: Un espacio semanal donde se promueven ferias y jornadas de inserción laboral, facilitando el encuentro entre empleadores y personas en búsqueda de trabajo, con énfasis en madres solteras, jóvenes y personas con discapacidad.

Programa de Migración Laboral: Permite que contingentes de salvadoreños accedan a empleos legales y seguros en países como Canadá, Estados Unidos, España, Costa Rica, entre otros.

El ministro señala el impacto profundo de este programa en la vida de quienes participan: “Ese programa ha logrado impactar la vida de la gente. Hay historias muy duras, de personas que han podido cambiar la realidad de sus familias gracias a estos empleos”, expresa Rolando Castro, ministro de Trabajo.

Inserción de madres solteras: Se impulsa la inclusión de mujeres jefas de hogar en el mercado laboral, reconociendo la doble carga que asumen. El Ministerio gestiona empleo y acompaña procesos de formación y orientación laboral.

Programas como Lunes de Empleo y el Programa de Migración Laboral beneficiaron a sectores tradicionalmente excluidos del mercado laboral salvadoreño. (Cortesía: Prensa Ministro de Trabajo)
Programas como Lunes de Empleo y el Programa de Migración Laboral beneficiaron a sectores tradicionalmente excluidos del mercado laboral salvadoreño. (Cortesía: Prensa Ministro de Trabajo)

Atención a personas retornadas: En coordinación con Cancillería y Migración, se identifica a salvadoreños que regresan al país y se les orienta para que puedan integrarse rápidamente al mercado laboral, aprovechando las habilidades adquiridas en el exterior.

Apoyo a personas con discapacidad: Se verifica que las empresas cumplan con la cuota establecida de contratación, y se han realizado recorridos para facilitar la inserción y evitar la mendicidad en calles y semáforos. El objetivo es dignificar la vida laboral de este sector.

Por su parte, entre los objetivos planteados se encuentra la promoción del conocimiento de los derechos laborales por parte de los trabajadores, así como la incentivación para que los hagan valer en sus respectivos ámbitos.

Esta iniciativa busca contribuir a una mejora en el funcionamiento y la gestión del Ministerio de Trabajo. Se enfatiza la importancia de que los empleados estén informados sobre sus derechos y cuenten con las herramientas necesarias para exigir su cumplimiento, con el fin de optimizar la relación entre los trabajadores y la administración pública.

Nuevos beneficios laborales y acciones contra estafas en el empleo

Además, se han implementado nuevas prestaciones, como el adelanto del aguinaldo y la denominada “quincena 25”, beneficios laborales que no se habían creado en décadas.

Nuevas prestaciones como el adelanto del aguinaldo y la quincena 25 mejoraron las condiciones para los trabajadores en El Salvador. (Cortesía: Prensa Ministro de Trabajo)
Nuevas prestaciones como el adelanto del aguinaldo y la quincena 25 mejoraron las condiciones para los trabajadores en El Salvador. (Cortesía: Prensa Ministro de Trabajo)

En cuanto al fenómeno de las estafas laborales, el Ministerio ha reforzado la regulación de las agencias de colocación y denuncia ante Fiscalía a quienes exigen dinero a cambio de empleos en el extranjero. Solo están autorizados programas gestionados oficialmente por el Estado.

El Ministerio de Trabajo se presenta así como un actor activo, orientado a la justicia social y la inclusión, con programas y políticas que buscan transformar la realidad de los trabajadores salvadoreños y contribuir al desarrollo nacional.

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