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Inminente desembarco de Casemiro en el Inter Miami de Messi: los dos “obstáculos” para que se concrete el pase

El brasileño desechó otras ofertas, incluso una del Al Nassr de Cristiano Ronaldo, por su deseo de jugar en el campeón de la MLS

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Casemiro fue ovacionado por el público del United (REUTERS/Phil Noble)
Casemiro fue ovacionado por el público del United (REUTERS/Phil Noble)

Casemiro se acerca al Inter Miami para convertirse en el nuevo refuerzo del equipo de Lionel Messi tras la finalización de su contrato con el Manchester United, según reportó este miércoles el periodista Ben Jacobs. El acuerdo entre el mediocampista brasileño y el club de la Major League Soccer (MLS) está en su fase final, y la franquicia de Florida se muestra optimista sobre su cierre.

Jacobs, una de las voces de referencia en el mercado de pases europeo, publicó en su cuenta de X (ex Twitter) la información que captó la atención del mundo del fútbol: “Inter Miami está muy cerca de fichar a Casemiro. El acuerdo está en su fase final. El club es optimista y confía en cumplir las normas financieras de la MLS. El jugador está deseando dar el salto. LA Galaxy y clubes de Oriente Medio intentaron convencerlo en el último momento, pero Casemiro solo quiere el Inter Miami”.

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El brasileño de 34 años dejará el United al término de la presente temporada de la Premier League como agente libre, luego de que el club inglés no ejerciera la opción de extender su vínculo por un año más. Antes de partir, el propio Carlos Henrique Casemiro se despidió de la afición con un mensaje que quedó registrado: “Siempre llevaré este club conmigo. Siempre seré hincha del Manchester United. Desde el primer día que pisé este hermoso estadio, sentí la pasión de Old Trafford y el amor que ahora comparto con nuestros seguidores por este club especial. No es momento de decir adiós; hay muchos más recuerdos que crear durante los próximos cuatro meses. Todavía tenemos mucho por lo que luchar juntos; mi enfoque, como siempre, será darlo todo para ayudar a nuestro club a tener éxito”.

El plan del Inter Miami es que Casemiro ocupe el lugar que dejó Sergio Busquets en 2025 y se integre a un plantel que incluye a Messi, Rodrigo De Paul y Luis Suárez. Fuentes cercanas al club confirmaron al mismo medio que la franquicia considera al exjugador del Real Madrid como su principal objetivo para el mediocampo en el mercado de verano.

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El camino, no obstante, tiene obstáculos financieros. El Inter Miami ya tiene tres jugadores designados —Messi, De Paul y Germán Berterame—, lo que obliga al club a explorar alternativas para encajar a Casemiro dentro de las reglas salariales de la MLS. Una de las opciones es que el brasileño acepte una reducción sustancial de su salario actual, para entrar en la categoría de Target Allocation Money, cuyo techo se ubica en 1,8 millones de dólares por temporada.

Existe otra dificultad a subsanar. En la Major League Soccer existe una prioridad llamada “Discovery List”. ¿De qué se trata? Un club puede registrar a un futbolista en dicha nómina para tener preferencia para negociarlo. Pues bien, LA Galaxy tenía apuntado a Casemiro en su lista. En consecuencia, Las Garzas deben llegar a un entendimiento con el conjunto angelino antes de oficializarlo.

Brasil Argentina
Messi y Casemiro disputan el balón en la final de la Copa América 2021 que Argentina le ganó a Brasil (REUTERS/Amanda Perobelli)

Cristiano Ronaldo intentó atraer a Casemiro hacia el Al Nassr, con quien comparte el recuerdo de haberlo ganado todo en el Real Madrid, pero la propuesta no prosperó. El mediocampista también habría visitado recientemente Miami para conocer la ciudad, y no se descarta que ya haya mantenido reuniones presenciales para avanzar en el traspaso.

La eventual llegada de Casemiro al Inter Miami tendría un componente histórico: durante años, el brasileño fue uno de los principales rivales de Messi en los clásicos del fútbol español como pieza del mediocampo del Real Madrid. Ahora, las circunstancias los acercan al mismo vestuario. A eso se suma que el seleccionador Carlo Ancelotti lo convocó esta semana para representar a Brasil en el Mundial 2026, torneo tras el cual el acuerdo con el Inter Miami podría hacerse oficial.

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