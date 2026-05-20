El particular retoque estético de Karina Mazzocco: “No va a quedar ni la cicatriz”

Frente a la cámara, Karina Mazzocco contó la pequeña intervención quirúrgica que llevó adelante y expresó su felicidad ante los resultados (Instagram)

En una industria donde la discreción suele rodear los retoques estéticos, Karina Mazzocco decidió correr el velo y hablar sin filtros. La conductora de A la tarde (América), reconocida por su estilo directo y su cercanía con el público, sorprendió al compartir públicamente la pequeña cirugía a la que se sometió recientemente y, además, contó cómo se sentía con los resultados.

“Me achiqué los lóbulos de las orejas”, contó Karina, sin vueltas, a través de un video que rápidamente recorrió las redes sociales. La conductora, lejos de buscar ocultar el procedimiento, explicó con detalle cómo fue la intervención y los motivos que la llevaron a realizarla. “Fue una cirugía muy sencilla, pasaron 20 días y ya están así, se nota apenitas. En seis meses no va a quedar ni cicatriz”, relató con naturalidad.

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“Acabo de comprarme la crema que tengo que usar y nada más. Estoy muy pero muy feliz”, admitió, dejando en claro que la decisión fue completamente personal y que el resultado la dejó satisfecha.

"Estoy muy pero muy feliz", aseguró la conductora luego de ver los resultados estéticos (Instagram)

El gesto de Karina de mostrar su experiencia fue bien recibido en las redes, donde el clip cosechó cientos de comentarios positivos y mensajes de apoyo. “Sos perfecta”; “Quedó súper”; “Si la hace feliz y puede, está perfecta”; “Me alegro mucho”; “Bellísima, Kari”, fueron algunas de las frases que sus seguidores le dejaron en la sección de comentarios.

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Pero los cambios en la vida de Mazzocco no se limitaron solo al plano estético. A comienzos de mayo, la conductora sorprendió a su audiencia al anunciar el final de su ciclo en la pantalla de América. El cierre de A la tarde, tras cinco años al aire, marcó el final de una etapa cargada de emociones. “Teníamos un programa listo y armado como todos los días, pero llegó esta información de último momento y nos pone a nosotros en el centro de la escena, dado que el ciclo llega a su fin”, compartió Karina, mientras el estudio se sumía en un clima de nostalgia y aplausos tímidos. “Este es un programa que se instaló tras cinco años, en un horario muy codiciado. Va a quedar libre a finales de mayo”, anunció, dejando en claro que la decisión era definitiva y que el cierre era inminente.

La conductora aprovechó el momento para reflexionar sobre su paso por el ciclo y el crecimiento profesional que experimentó junto a su equipo. “Solo tengo agradecimiento, entré siendo una conductora y me voy transformada en otra, con más experiencia, menos inocente y con algunas situaciones que me han enseñado muchísimo. Sé el equipo que formamos, todos lo pusieron todo”, expresó, visiblemente emocionada. Sus palabras resonaron entre sus compañeros y la audiencia, que siguió el anuncio en vivo y en redes.

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A comienzos de mayo, Karina Mazzocco dio a conocer el final de A la tarde, el ciclo que lleva adelante hace cinco años (A la tarde - América)

“Estoy muy movilizada y muy triste porque este es mi trabajo y el de muchos compañeros, tenemos una gran incertidumbre”, reconoció Karina en medio de la despedida. La conductora, que en 2024 fue galardonada con el Martín Fierro a mejor conductora, celebró el reconocimiento rodeada del cariño de sus colegas. “Por eso no les puedo contar esto con alegría, no es fácil decir que uno va a terminar, pero la televisión es un negocio”, remarcó, subrayando la complejidad de una industria donde las decisiones empresariales muchas veces marcan el rumbo de los proyectos personales.

Hoy, mientras se despide de una etapa y celebra los pequeños cambios que la hacen sentir mejor, Mazzocco se prepara para nuevos desafíos. La autenticidad con la que transita cada proceso y la honestidad de sus relatos la convierten en una de las voces más queridas de la televisión argentina. Sus seguidores la acompañan y celebran cada paso de su camino, convencidos de que lo mejor aun está por venir.

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