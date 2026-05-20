Receta de milanesas de ternera caseras, rápida y fácil

Una preparación simple y práctica para lograr un clásico casero y tierno en pocos pasos, ideal para una comida ágil sin complicaciones

Vista aérea de tres milanesas de ternera doradas y empanizadas, servidas en un plato blanco ovalado sobre una superficie de madera, con perejil fresco en una.
La milanesa de ternera casera es un emblema de la gastronomía argentina y reúne familias en la mesa de todo el país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aroma familiar invade la cocina cada vez que se preparan milanesas de ternera: ese crujido inconfundible del pan rallado dorándose y el perfume del ajo y el perejil picados. En la mayoría de los hogares argentinos, la milanesa es sinónimo de reunión, de mesa larga y de sábado al mediodía.

No importa la provincia ni el barrio: las milanesas de ternera caseras forman parte del ADN culinario nacional. Tradicionalmente, esta receta se sirve acompañada de puré de papas, papas fritas o una simple ensalada. Este plato se disfruta tanto en el bullicio de una gran familia como en la mesa de cualquier bodegón, donde siempre aparece la opción de milanesa en la carta, como un clásico indiscutido.

Receta de milanesas de ternera caseras

La milanesa de ternera consiste en finos filetes de carne vacuna, generalmente de nalga o peceto, que se rebozan con una mezcla de huevo, ajo y perejil fresco. Después, se pasan por pan rallado, a veces sumando queso rallado para más crocancia, y se fríen en abundante aceite caliente hasta que quedan doradas y bien crujientes por fuera, jugosas por dentro.

Tiempo de preparación

Tiempo total estimado: 35 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 20 minutos
Vista cercana de dos milanesas de ternera empanizadas, doradas, servidas en un plato blanco con patatas fritas, una rodaja de limón, perejil y salsa.
Las milanesas de ternera aparecen como un clásico infaltable en los menús de bodegones y restaurantes en todas las provincias argentinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 1 kg de nalga o peceto de ternera, desgrasada y cortada para milanesas
  • 3 huevos
  • 2 cucharadas de perejil fresco, picado
  • 2 dientes de ajo, bien picados
  • Sal y pimienta a gusto
  • 400 gr de pan rallado
  • ¾ taza de queso sardo o reggianito rallado (opcional, para extra crocancia)
  • Aceite de girasol, cantidad necesaria para freír

Cómo hacer milanesas de ternera caseras, paso a paso

  1. Colocar los filetes de carne, sin nervios ni grasa, en una tabla. Si están muy gruesos, golpear suavemente con un martillo de cocina hasta dejarlos finitos.
  2. En un bol grande, batir los huevos con el perejil y el ajo bien picados. Sumar sal y pimienta a gusto.
  3. Sumergir las fetas de carne en la mezcla de huevo y dejar reposar durante 5 minutos para que absorban bien los sabores.
  4. En otro recipiente, mezclar el pan rallado con el queso rallado si se quiere sumar un toque extra de crocancia.
  5. Tomar cada filete embebido en huevo y pasarlo por el pan rallado, presionando con las palmas para que el empanado quede adherido de manera pareja.
  6. Llevar las milanesas ya rebozadas a la heladera durante 10 minutos. Esto ayuda a que el rebozado no se despegue durante la fritura.
  7. Calentar abundante aceite de girasol en una sartén grande, a fuego medio-alto. Probar la temperatura del aceite con un pequeño trozo de pan: si burbujea enseguida, está listo.
  8. Freír las milanesas de a pocas por vez, sin encimar, durante 2 a 3 minutos por lado. El objetivo es lograr un dorado uniforme y crocante, sin que la carne se seque.
  9. Retirar y colocar sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.
  10. Servir bien calientes, acompañadas de puré de papas, papas fritas o una ensalada fresca.
Mujer en camisa azul empaniza una milanesa, con un bol de huevo y pan rallado. Milanesas en tabla de cortar, sartén humeante en la estufa al fondo.
La preparación casera de milanesas de ternera requiere entre 15 minutos de preparación y 20 minutos de cocción, para un total de 35 minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos técnicos importantes:

  • El aceite debe estar bien caliente, pero nunca humeante, para evitar que el rebozado se desgrane.
  • No sobrecargar la sartén: si baja la temperatura, la milanesa absorbe más aceite y pierde crocancia.
  • Para una textura extra crocante, se puede realizar un rebozado doble: pasar la carne por huevo, pan rallado, nuevamente por huevo y, por último, otra vez pan rallado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones generosas, considerando un promedio de 2 a 3 milanesas medianas por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 530 kcal
  • Grasas: 32 g
  • Carbohidratos: 25 g
  • Proteínas: 36 g

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las milanesas cocidas pueden conservarse en la heladera, en un recipiente bien tapado, hasta 3 días. Si se quiere preparar con anticipación, es posible freezar tanto las milanesas ya cocidas como crudas (empanadas pero sin freír) por hasta 2 meses. Para recalentar y mantener la crocancia, se recomienda usar horno o sartén, evitando el microondas.

