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Facundo Díaz Acosta, Lourdes Carlé y Julia Riera avanzaron en la clasificación de Roland Garros

Los argentinos dieron un paso más en París y quedaron a una victoria del cuadro principal del segundo Grand Slam de la temporada. En cambio, Federico Gómez, Jazmín Ortenzi y Luisina Giovannini se despidieron en la segunda ronda

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Facundo Díaz Acosta, Lourdes Carlé y Julia Riera quedaron a un triunfo de ingresar al cuadro principal de Roland Garros
Facundo Díaz Acosta, Lourdes Carlé y Julia Riera quedaron a un triunfo de ingresar al cuadro principal de Roland Garros

Facundo Díaz Acosta, Lourdes Carlé y Julia Riera tuvieron una jornada destacada: los tres avanzaron a la tercera ronda de la clasificación de Roland Garros y quedaron a un solo triunfo de meterse en el cuadro principal del segundo Grand Slam del año, que se disputará del 24 de mayo al 7 de junio en París. Por su parte, Federico Gómez, Jazmín Ortenzi y Luisina Giovannini quedaron eliminados en la segunda ronda.

Díaz Acosta, ocupa el puesto 150 del escalafón mundial, tuvo una importante actuación este miércoles sobre el polvo de ladrillo francés. El zurdo de 25 años avanzó a la última fase de la qualy al superar en sets corridos al suizo Remy Bertola (209º) con un marcador de 6-4 y 6-3 en una hora y 23 minutos de competencia.

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Por un lugar entre los 128 jugadores que compitan por el trofeo de Los Mosqueteros, el porteño enfrentará al danés August Holmgren (155°), verdugo del local Daniel Jade (1447°) por un doble 6-3.

El partido está programado para este jueves en la cancha 14, no antes de las 6:00 (hora argentina).

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Cabe destacar que Díaz Acosta, campeón del Argentina Open 2024 y quien atravesó una serie de lesiones que lo llevaron a retroceder en el ranking, esta temporada logró recuperar la memoria tanto desde el juego como desde lo mental. Luego de caer en la segunda ronda del AAT Challenger Tigre I, dudó en presentarse la semana siguiente en el AAT Challenger Tigre II. Sin embargo, tomó la decisión de disputar el certamen, que se llevó a cabo en el Club Náutico Hacoaj, conquistó el título y luego sumó otros dos trofeos en São Leopoldo y Francavilla para llegar entonado a París.

Otra de las jugadoras nacionales que continúa trabajando para volver al lugar que supo ocupar es Lourdes Carlé. La bonaerense, actualmente ubicada en el puesto 209 del ranking WTA —su mejor marca fue 71 en 2024—, sigue pisando fuerte en la clasificación de Roland Garros, donde avanzó a la última instancia tras vencer a la uzbeka Maria Timofeeva (119°) por 2-6, 6-0 y 6-4.

Ahora, Carlé se medirá con la eslovaca Rebecca Sramkova (121°), quien derrotó a la portuguesa Francisca Jorge (205°) por 6-3 y 6-4.

Julia Riera Selección Argentina de Tenis Ibagué 2026 (1)
Julia Riera avanzó a la última ronda de la clasificación de Roland Garros tras vencer a Robin Montgomery

Por su parte, Julia Riera (180°), quien integró el cuadro principal en las últimas dos ediciones, continúa firme en el certamen luego de superar a la estadounidense Robin Montgomery (336°) por 2-6, 6-2 y 6-1. En la próxima ronda enfrentará a la rusa Alina Korneeva (120°), quien dejó en el camino a la riojana Jazmín Ortenzi (152°) por 4-6, 6-4 y 6-2.

La organización dispuso que el encuentro se dispute en el último turno de la cancha 13, cuyo primer partido comenzará a las 6:00 (hora argentina).

Derrotas de Gómez y Giovannini

Cabe destacar que en la segunda ronda Federico Gómez (181°) perdió ante el checo Dalibor Svrčina (111º) por 7-6(3) y 6-2. Mientras que Luisina Giovannini (189°) fue derrotada por la estadounidense Ashlyn Krueger (107°) por 6-4 y 6-3.

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